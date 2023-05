HJK:n yhteydessä puhutaan lähes kaikista muista ja vähemmän Matti Peltolasta, vaikka kaikkien katseiden pitäisi kääntyä häneen.

HJK:n Matti Peltolan, 20, odotettiin saavan rutkasti peliaikaa alkukaudella, koska monet joukkueen tähtipelaajat ovat olleet toipilaina.

Peltola on siitä ihanteellinen pelaaja, että hänet voi täysin sujuvasti laittaa toppariksi, keskikentän pohjalle tai laitapuolustajaksi, millä paikalla hänet nähtiin jopa A-maajoukkueessa Pohjois-Irlantia vastaan.

Eikä hän ole näyttänyt noviisilta.

Vain muutaman Veikkausliigan pelikierroksen jälkeen ollaan tilanteessa, jossa Peltolaa eivät enää tähdet syrjäytä, kun he palaavat. Hänen on kerta kaikkiaan oltava avauksessa jokaisessa HJK:n tärkeimmässä pelissä. Peltola on noussut pikavauhdilla itse tähdeksi Veikkausliigassa.

Miten tässä näin pääsi käymään? Ihan kaikkia Peltolan otteet eivät ole yllättäneet.

– ”Masa” on yksi meidän parhaista pelaajista, jos ei paras! joukkuekaveri Perparim Hetemaj twiittasi tämän päästyä täydennyspelaajana mukaan Huuhkajien karsintaotteluihin.

Ei siihen ihan vakavasti suhtauduttu, mahtoiko Hetemaj suhtautua itsekään, mutta väite ei kuulosta enää hullulta.

Parikymppisistä ei pitäisi tehdä elämäkertoja, mutta ei myöskään tiivistää heitä muutamaan kappaleeseen. Tässä siitä huolimatta Matti Peltola pähkinänkuoressa.

Syntyi 2002 Espoossa, asui muutaman vuoden isän työn vuoksi Belgiassa, missä aloitti jalkapallon.

Perhe muutti Vantaalle, ja ura Suomessa alkoi Keimolan Kaiussa. Peltolan käymän ranskalaisen koulun takia he muuttivat Helsingin keskustaan Töölöön. Puhuu sujuvaa ranskaa.

Siirtyi HJK:n Munkkiniemen kaupunginosajoukkueeseen, jossa tapasi Santeri Väänäsen, jonka kanssa käynyt koko juniorimyllyn läpi.

Pelasi myös jääkiekkoa, minkä vuoksi aikoi lopettaa jalkapallon. Äiti kielsi. ”Mutsi kielsi lätkän, sai Klubi kovan jätkän”, HJK:n kannattajat laulavat sen vuoksi peleissä.

Peltola on kotonaan lähes millä tahansa pelipaikalla.

Pelannut yhdeksänvuotiaasta saakka keskikentällä, kunnes laitettiin HJK:n edustusmiehistössä laitapakiksi ja toppariksi. Tykästyi keskuspuolustajan pelipaikkaan.

Toipui vuoden 2020 selän rasitusvammasta. 2022 joutui sydänoperaatioon, koska sykevaihtelu ei ollut normaalia ja hän hengästyi poikkeuksellisen helposti.

Kohtelias, mukava ja ikäisekseen kypsä. Hyvä kotikasvatus näkyy. Unelmavävyksikin nimitetty.

Oli 2021 Konferenssiliigan peleissä vielä väärällä pelipaikalla laitapuolustajana vaikeuksissa, mutta viime syksyn Euroopan liigan peleissä jo kuin kotonaan.

Asuu yhä kotonaan, siis vanhempiensa luona Itä-Helsingissä lähellä Laajasaloa.

Sopimus HJK:n kanssa päättyy tämän kauden jälkeen, joten siirtynee käytännössä varmuudella ulkomaille.

Matti Peltolan elämäntarina jatkuu tästä. On aika syventyä pelaaja-Peltolaan.

Matti Peltola on nopea pelaaja, sen sai maaliskuussa tuta Pohjois-Irlannin Gavin Whytekin.

Peltola on myös erittäin taitava syöttelijä.

Vaivattomuus. Se Peltolan pelaamisesta paistaa. Hänellä ei tunnu olevan kiirettä pallon kanssa tai ilman sitä.

Välillä hyökkäystä tukiessaan hän jää sekunniksi harmittelemaan joukkueen pallonmenetystä tai epäonnistunutta laukausta. Sitten Peltola havahtuu ja juoksee omalle paikalleen.

Mikä se paikka sitten sillä kertaa onkaan. Tämä on ollut isoimpia kysymyksiä Peltolan kohdalla. Valmentajan ja joukkueen kannalta on pelkästään hyvä tilanne, että joku pystyy pelaamaan niin helposti kolmeakin paikkaa.

Peltolan itsensä ja mahdollisen siirtonsa kannalta olisi hyvä profiloitua selkeämmin. Harva seura hankkii ”yleispelaajaa”, vaan tarpeet täytetään hyvin spesifisti. Monipuolisuus on sen päälle sitten selkeä etu.

– Pidän monipuolisuutta silti ennen kaikkea vahvuutena, enkä lähtisi häntä vielä rajoittamaan mitenkään. Maailmallakin on nähty, miten John Stones tai Eric Dier pelaavat sekä keskikentällä että topparina. Tai niin, että he ovat pelinrakentelussa keskikentällä, mutta pudottavat puolustettaessa linjaan, Ilta-Sanomien asiantuntija Marko Rajamäki pohtii.

Matti Peltola pysyi mainiosti AS Roman ja Cristian Volpato vauhdissa viime syksynä Euroopan liigan ottelussa.

Valmentajat muokkaavat ja mukauttavat pelitapojaan tilanteiden ja vastustajien mukaan entistä enemmän, jolloin mattipeltolat ovat etulyöntiasemassa.

Peltola kertoo itse olevansa tykästynyt yhteen tiettyyn paikkaan tietyssä muodostelmassa.

– Voi olla, että se vaihtelee vuosittain, mutta tällä hetkellä sanoisin, että paras paikkani on topparina kolmen linjassa. Viime kaudella pelasin sitä paljon, ja siitä tuli se oma ykköspaikkani. Mutta sujuuhan tämä keskikentälläkin. Jos ei sujuisi, niin kyllä minä vähän itseäni moittisin, Peltola sanoo.

Rajamäki miettii, miksi Santeri Väänänen, Casper Terho, Lucas Lingman ja viimeisimpänä Topi Keskinen ovat saaneet niin paljon enemmän huomiota kuin Peltola.

– Lingman antaa hienoja avaavia syöttöjä, Väänänen on hyvä kuljettamaan palloa, Terho pääsee ohi ja laukoo. Ne ovat selkeästi peliä edistäviä arvostettuja suorituksia. Yksittäisiä erityisyyksiä, Rajamäki sanoo.

” Hän on mobiili, ehtii liikkua ja saa jalkansa aina eteen. Vikkelät jalat ovat ihan kansainvälistä tasoa.

Peltolakin edistää peliä ja tekee arvostettavia suorituksia, mutta puolihuomaamatta.

Hän on työteliäs ja kestävä, totta kai. Riittävän kookas ja fyysinen, kyllä kyllä. Monipuolinen, se on selvä.

Mutta Peltola on myös hämmästyttävän nopea. Sitä on vaikeampi havaita. Nopeus tulee esille etenkin lyhyessä juoksussa. Ja varsinkin sivuliikkeessä, kun pitää peittää syöttösuuntia. Peltola katkoo aivan valtavan määrän syöttöjä.

– Nyrkkeilyssä puhutaan reachista eli ulottuvuudesta tai säteestä. Peltolalla se on todella hyvä. Hän on mobiili, ehtii liikkua ja saa jalkansa aina eteen. Vikkelät jalat ovat ihan kansainvälistä tasoa, Rajamäki arvaa.

Toinen hieman varjoon jäävä osaamisalue on Peltolan syöttötaito ja -valikoima. Hänen syöttötyöskentelynsä ei ole yhtä näyttävää kuin vaikkapa Lingmanin, mutta joukkueen sisällä ja dataa katsellessa se nousee vääjäämättä esille.

Peltola on pelaaja, jota pitää katsella vähän tarkemmin, jotta hänet näkee kunnolla. Siksi Hetemaj pystyi lausumaan yllättävän näkemyksensä. Hän on nähnyt nuorta pelikaveriaan joka päivä treeneissä.