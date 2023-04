Kommentti: Suomessa on tunnelman­tappajia, joista on päästävä kiireen vilkkaa eroon

Muutaman kesäkuukauden virheetön ja romanttinen viherrys ei paikkaa sitä, että luonnonnurmi on kelvottomassa pelikunnossa kauden alkaessa ja päättyessä, kirjoittaa Jaakko Tiira.

Pitkäksi venynyt talvi yllätti Veikkausliigan vuosi sitten. Kauden alku oli, jos ei aivan totaalifarssi, niin ainakin pahemman luokan tunnelman latistaja. Kaikki viisi luonnonnurmilla kotipelinsä pelannutta seuraa korkkasi kotiottelunsa muilla paikkakunnilla.

Mukana oli huonoa tuuria, mutta myös huonoa ennakointia. Huhtikuun 30 pelistä peräti joka kolmas keräsi alle tuhat katsojaa. Viidessä pelissä yleisömäärä jäi alle viidensadan. Oululaisia ja lahtelaisia ei innostanut matkustaa satoja kilometrejä ”kotipeliin” Vaasaan.

Olosuhdefarssi oli pahinta mahdollista myrkkyä raskaiden koronavuosien jälkeen. Ihmisten kulutustottumuksia uusiksi myllännyt poikkeusaika on verottanut katsojia muistakin kotimaisista palloilusarjoista. Toki pelejä oli siirrelty olosuhdeongelmien takia aiemminkin, mutta ei koskaan vuosi sitten nähdyssä mittakaavassa.

Veikkausliiga otti viime keväästä opiksi. Luonnonnurmijoukkueista AC Oulu ja FC Lahti pelasivat kolme ensimmäistä peliään vieraissa. Kotiavauksensa ne pelaavat tänä lauantaina – kotinurmillaan. Tampereen ja Espoon nurmien suhteen oltiin optimistisempia. Honka joutui siirtämään huhtikuun puolivälin kotiavauksensa kuitenkin Vantaan varakentälle ja Ilves Valkeakoskelle.

Ilves avasi kautensa Valkeakoskella.

Inter pelaa kauden viisi ensimmäistä peliään vieraissa, kun Turun stadionille tänä talvena vaihdettua tekonurmea viimeistellään pelikuntoon.

Kauden avaaminen vieraspeliputkella ei sekään ole optimaalinen tilanne. Kiiman pitäisi olla kauden alussa tapissaan, mutta kotiavausta saa odottaa pelialustaongelmien takia viikkotolkulla.

Positiivista toki on, että luonnonnurmia on vaihdettu useammilla paikkakunnilla keinonurmiin ja liigaseurojen enemmistö pelaa kotipelinsä vuoden ympäri palvelevilla alustoilla. Muutaman kesäkuukauden virheetön ja romanttinen viherrys ei paikkaa sitä, että luonnonnurmi on kelvottomassa pelikunnossa kauden alkaessa ja päättyessä.

Maantieteelle Veikkausliiga ei mahda mitään. Ei myöskään kansainväliselle pelikalenterille, joka laittaa kauden parin viikon tauolle kelien puolesta otollisiin aikoihin kesä- ja syyskuussa sekä estää arkipelit eurokierrosten aikaan heinä-elokuussa.

Mitä nopeammin luonnonnurmista päästään eroon, sen parempi. Viime kausi alkoi myrkyllisesti, mikä heijastui koko loppukauteen. Runkosarjan yleisökeskiarvo jäi alle 2 000 katsojan ja oli tämän vuosituhannen pohjanoteeraus. Koko kauden aikana peräti 36 ottelua, eli yli joka viides, pelattiin alle tuhannen silmäparin edessä.

Veikkausliiga ei kaipaa yhtään turhaa olosuhdekohua rapauttamaan sarjan uskottavuutta.