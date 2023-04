Veikkausliigatuomio: Potkut kolmen pelin jälkeen! KuPSin johto osaa lähinnä tuhlata miljonäärin rahoja

Ilta-Sanomien raati käy läpi viime viikon tapahtumat Veikkausliigassa.

Veikkausliiga viime viikolla

19.4.

HJK–VPS 4–0

KuPS–Honka 0–1

22–23.4.

KTP–IFK Mariehamn 2–1

SJK–FC Lahti 0–0

KuPS–Ilves 1–0

HJK–AC Oulu 1–1

Marko Rajamäki

Tähti

Jani Honkavaara. Mestarivalmentaja palasi Kuopioon ja käänsi joukkueen kurssin kahdessa päivässä. Moni valmentaja selittää, että joukkue tarvitsee aikaa, jotta yhteinen pelillinen juoni löytyy. ”Honsu” ei selitellyt vaan keskittyi korjaamaan pelistä oleelliset asiat. Muutos sytytti joukkueen ja Väre Areenan uuteen liekkiin. Pelastuuko KuPSin 100-vuotisjuhlakausi sittenkin?

Puheenaihe

Tämän viikon puheenaihe Veikkausliigassa kääntyy luonnonnurmella pelaamiseen. Lahdessa, Oulussa ja Tampereella on tarkoitus avata luonnonnurmikausi 29.4.2023! Onko se mahdollista? Onko se järkevää? Mikä on pelaamisen taso? Kuka tästä hyötyy? Mikä on se oikea pelialusta jalkapallossa? Keskustelu alkakoon.

Tyyli

KTP:n härkämäinen hyökkääjä Willis Furtado on pelaaja, jonka katsoja noteeraa kentältä. Hän voi nousta kulttipelaajaksi Kotkassa. Kap Verden maajoukkuehyökkääjällä on nätti vasen jalka, jolla hän myös viimeisteli voittomaalin IFK Mariehamnia vastaan. Pariisin lähiöiden kasvatti on päätynyt Suomessa oikeaan osoitteeseen.

Moka

Simo Valakari yllätti KuPS:n johdon lähtemällä kesken sopimuskautensa ulkomaille. KuPS nosti Valakarin valmennustiimissä mukana olleen oman kylän pojan Pasi Tuutin päävalmentajaksi. Suuri vastuu tuli Tuutille liian aikaisin ja väärään hetkeen. Päävalmentajan aikainen vaihtaminen ei ollut moka, mutta nimittäminen oli.

Yllätys

Kolmen pelatun kierroksen jälkeen ei kannattaisi tehdä liian isoja yhteenvetoja, mutta mestaruustaisto näyttää jo nyt kovin laihalta. Putoamistaistosta voi kuitenkin tulla yllätyksellinen, kun sarjanousija KTP otti tärkeän avausvoiton. Voiton turvin valmentaja Jussi Leppälahdella on mahdollisuus nostaa joukkueen itseluottamusta ja uskoa tulevaan. Näyttää siltä, että heittopussia ei Veikkausliigasta tänä vuonna löydy.

Janne Oivio

Tähti

Bojan Radulovic. HJK:n hyökkääjä on tehnyt neljässä ottelussa yhtä monta maalia – puolet koko viime kauden liigamaalien saldosta. Silloin se vaati 23 peliä. Radulovic on varmempi maalin edessä ja nyt täysin integroitunut HJK:n pelaamiseen. HJK, jolla on pelistä toiseen iskevä ykköskärki, on todella vaikea lyötävä.

Puheenaihe

Potkujen antaminen uudelle valmentajalle kolmen sarjakierroksen jälkeen oli tuorein osoitus siitä, että Kuopiossa osataan tuhlata Ari Lahden rahoja, muttei juuri mitään muuta. Seurajohto ei ole edes auttavasti tehtäviensä tasalla, ja KuPS pysyy pinnalla ainoastaan paksun setelinipun turvin. Kuopiossa on aika kysyä, että mikä on koko KuPSin olemassaolon syvin tarkoitus. Juuri nyt se on pelkkä futisjengi. Se on lyhyt tie.

Tyyli

Vaikka väkisin. Pahoista maalinteko-ongelmista alkukaudella kärsinyt Honka rummutti paikkoja KuPSia vastaan. Kauden ensimmäinen liigamaali syntyi kolmannen pelin 67. minuutilla. 20-vuotias Otso Koskinen sai kunnian. Tulevat ottelut näyttävät, aukesiko nyt keltamusta ketsuppipurkki, vai oliko maaliton putki enteilevämpi Hongan kaudesta.

Moka

Yllätys oli, että Pasi Tuutti kesti edes kolmea liigapeliä. Hänen valmentaja­meriiteistään voi debatoida, mutta näissä potkuissa ei ollut kyse Tuutista. KuPS ei ollut varautunut Valakarin lähtöön edes auttavasti – vaikka hän oli kipuillut ulos jo kuukausia. Johto yllätettiin housut kintuissa, ja paniikkiratkaisusta tuli katastrofi. Seurauskollisesta Tuutista tehtiin hävettävällä tavalla syntipukki.

Yllätys

Otteluohjelman tämänvuotinen erikoisuus oli HJK:n ja VPS:n peräkkäiset kohtaamiset samalla viikolla. HJK vei molemmat odotetusti. Vepsulle tilanne ei olisi voinut olla inhottavampi, sillä se sai kautensa alkuun kaksi tappiota. Seuraavaksi vastassa on kova Honka. Jos siitä ei irtoa voittoa, niin toukokuun alussa VPS ja IFK Mariehamn kohtaavat jo melko ahdistavissa merkeissä.

Saku-Pekka Sundelin

Tähti

Mika eli Miguel Angel Junco Martinez voitti viime kaudella Ykkösen maalikuninkuuden, ja hänet valittiin sarjan parhaaksi pelaajaksi. Espanjalainen oli jo lähtökuopissa KTP:stä, mutta solmikin yllättäen jatkon. Mika on jo todistanut, että taso riittää myös sarjaporrasta ylempänä. Matala painopiste tavaramerkkinään hyökkääjä iski kotkalaisten kauden avausosuman kolmen puolustajan keskeltä.

Puheenaihe

Oli positiivista, että erotuomari Petri Viljanen saapui HJK:n ja AC Oulun välisen ottelun jälkeen median eteen perustelemaan erikoisia pilkkutuomioitaan. Harmi vain, että selitykset menivät lähinnä VAR-vetoomuksiksi. Ikään kuin tuomarit eivät ilman videovälineitä näkisi enää yhtään mitään. Kampanjoinnin totta kai ymmärtää siksi, että suomalaiset tuomitsijat ovat vaarassa jäädä ilman kansainvälisiä pelejä, koska sarjassa ei ole VAR:ia käytössä.

Tyyli

Ensin Anton Popovitsh laukoi pallon tolpasta toiseen tolppaan, mistä se tuli takaisin kentälle. Hetken kuluttua Jasse Tuominen puski pallon yläriman kautta tolppaan – ja ulos. Kuopion Palloseura oli tehnyt kauden alussa vain yhden maalin lähes kuuteen tuntiin ennen kuin Clinton Antwi teki vapauttavan voittomaalin Ilveksen verkkoon. Huojennus kentällä, kentän reunalla ja katsomossa oli käsin kosketeltavissa.

Moka

Ei ollut virhe erottaa päävalmentaja Pasi Tuutti kolmen ottelun jälkeen, vaikka tylyä se oli. Seurajohdon virhe oli sortua jonkinasteiseen futisromantisointiin palkkaamalla Tuutin sillä perustein, että tämä on kuopiolainen. Paikallisuudellakin on oma arvonsa, mutta kysytään näin päin: olisiko toinen kärkisijoille mielivä seura palkannut hänet?

Pasi Tuutin pesti jäi lyhyeen.

Yllätys

AC Oulu povattiin kauden alla suhteellisen ylös, mutta jo kolmen kierroksen perusteella voi sanoa, että joukkue tappelee europaikoista. HJK on sarjassa omassa kastissaan, mutta helsinkiläisten vieraana pisteen hakenut Oulu voi haastaa käynnistymisvaikeuksista kärsineen Hongan ja valmentajavaihdoksellaan kurssinsa oikaisseen KuPSin ihan tosissaan hopeakamppailuun.