Kommentti: KuPS on sekaisin kuin seinäkello – Ari Lahden kompassi on uponnut syvälle Kallaveteen

Pasi Tuutin tylyt potkut olivat luultavasti oikea ratkaisu, mutta Tuuttia siitä on turha syyttää, kirjoittaa Tony Pietilä.

KuPSin suunta on hukassa.

Veikkausliigasta pamahti perjantaina uutinen. Viime vuosien kestomenestyjässä KuPSissa jänne katkesi nopeasti, ja päävalmentaja Pasi Tuutti sai lähteä vain kolmen pelatun ottelun jälkeen. Tilalle tuli vuoden 2019 KuPSin mestarivalmentaja Jani Honkavaara.

Uutinen kuulostaa järjettömältä, mutta ei ollut varsinaisesti odottamaton. Niin sekaisin Ari Lahden auliisti rahoittama ja johtama seura on ollut läpi talven.

KuPS on ollut viime vuodet Veikkausliigan piristysruiske. Se on vuoden 2019 mestaruuden jälkeen pystynyt haastamaan HJK:ta mestaruustaistelussa tasaisesti joka vuosi. Kahdella edellisellä kaudella mestaruus on valunut Helsinkiin vain yhden pisteen erolla.

Viime loppukesästä, kun KuPS oli vielä sarjan kärjessä, alkoi kuitenkin tapahtua kummia. Menestyksekkäästi toista kauttaan Kuopiossa valmentanutta Simo Valakaria alettiin yhdistää skottiseura Motherwelliin. Tiettävästi Valakari oli lähellä tulla valituksi ja varsin kiinnostunut mahdollisuudesta, mutta KuPS ei ollut yhtä innoissaan talismaaninsa karkaamisesta kesken kauden. Valakari jäi Kuopioon. Mestaruus karkasi, Valakarin kaipuu muualle ei.

Jani Honkavaara (oik.) juhli mestaruutta KuPSin päävalmentajana vuonna 2019.

Tammikuussa myrsky yltyi uudelleen. Ensin tuli huhuja, sitten katkeransävyinen tiedote. KuPS ilmoitti, että sopimus Valakarin kanssa on purettu. Valmentaja jatkoi uraansa Latvian liigassa FK Audan peräsimessä.

KuPSin tilanne alkoi näyttää synkemmältä kuin vuosikausiin. Epäselvän valmentajatilanteen takia isoja hankintoja ei ollut juuri tehty ja joukkueenrakennus oli pahasti myöhässä. Lopulta KuPS päätti lähteä kauteen uskollisella seuran miehellä, pitkään palvelleella apuvalmentajalla Tuutilla.

Ajatus oli romanttinen, mutta koko muu jalkapalloa seuraava Suomi epäili valintaa jo tuolloin. Tuutin ainoa päävalmentajakokemus liigatasolla on puolisen kautta RoPSissa vuonna 2019. Tuolloin hän nousi virkaa tekeväksi päävalmentajaksi, kun RoPS myi Toni Koskelan HJK:hon.

”Miksi ihmeessä? Miksi eivät ottaneet Honsua”, moni ihmetteli tuolloin viitaten juuri Honkavaaraan, jonka huhuiltiin kaipaavan Palloliiton toimistolta takaisin kenttätyöhön.

KuPS oli päättänyt luottaa Tuuttiin, mutta eipä sitten luottanutkaan. Siimaa riitti kolmen kierroksen ajaksi.

Pasi Tuutin pesti jäi kovin lyhyeksi.

Joukkue kasattiin kevättalven aikana kiireessä, ja moni hankinta vaikuttaa melkoiselta hudilta. Vähän ennen kauden alkua mukaan tuli vielä kaupungin oma poika, maajoukkuesankari Urho Nissilä puolen kauden sopimuksella, mutta hän on kuntouttanut itseään, eikä ole pystynyt pelaamaan vielä peliäkään.

KuPSin pallo on ollut viimeiset puoli vuotta täydellisesti hukassa. Valakarin lähtöhalut olivat varmasti tiedossa jo ennen tammikuun riitaisaa eroa, mistä kertoo jo sekin, ettei tärkeimpiä poistuneita pelaajia oltu korvattu, vaan joukkueen kasaus oli pahasti aikataulusta jäljessä. Miksi tilanteeseen ei reagoitu? Päävalmentajan poistumisen jälkeen näytti siltä, ettei minkäänlaista varasuunnitelmaa ollut laadittuna.

Tuutti sai ensin käsiinsä edellisiä huippuvuosia heikomman pelaajanipun. Ulkomaalaishankintoja raavittiin viime hetkillä sieltä täältä, mutta alkukauden perusteella kiireellä raaputetut arvat eivät vaikuta voittavilta. Tuutti joutui keskelle kaaosta.

KuPSin alkukausi on ollut tuloksellisesti umpisurkea. Vaikka materiaali on parista huimasta – yli kahden pisteen keskiarvon kaudesta – heikentynyt, se on yksi silti yksi Veikkausliigan vahvimmista. Yksi sarjapiste kolmesta ottelusta ei missään nimessä ole hyväksyttävä saldo.

Siinä katsannossa valmentajanvaihto ja Honkavaaran palkkaaminen on luultavasti oikea ratkaisu kauden pelastamisen kannalta. Tuuttia tästä tilanteesta ei kuitenkaan pidä syyttää. Ari Lahden ja seuran operatiivisen johdon kompassi näyttää uponneen syvälle Kallaveteen.