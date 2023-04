Veikkausliigatuomio: Kausi sai skandaalimaisen alun – yhdelle asialle täystyrmäys: ”Onko mitään järkeä?”

Ilta-Sanomien raati käy läpi menneen veikkausliigakierroksen annin.

Veikkausliigan kauden toinen kierros pelattiin viime viikonloppuna. Kierroksen tapahtumat pureksivat toimittajat Janne Oivio ja Juha Kanerva sekä jalkapalloasiantuntija Marko Rajamäki.

FC Haka–AC Oulu 2–2

KTP–KuPS 0–0

Ilves–FC Inter 2–1

Honka–SJK 0–0

VPS–HJK 0–1

IFK Mariehamn–FC Lahti 2–3

Janne Oivio

Tähti

AC Oulun hyökkääjä Ashley Coffey. Brittikolossi on ollut nimensä mukainen piristysruiske Oulun hyökkäykseen. Kaksi maalia auttoi nousemaan tasapeliin Hakaa vastaan. Coffey löytyi muutama vuosi sitten Ruotsin alasarjoihin täydestä tuntemattomuudesta Englannin seiska- ja kasitasoilta. Ruotsissa alkoi tulla maaleja liukuhihnalta, ja nyt hän pelaa uransa ensimmäistä kautta missään pääsarjassa. 29-vuotiaalla riittää annettavaa. Loistava, persoonallinen löytö!

Puheenaihe

Maaliviivateknologia on saatava käyttöön Veikkausliigassa. Timo Stavitskin maali, joka jäi näkemättä, saattoi ratkaisevalla tavalla siirtää pisteitä yhdeltä joukkueelta toiselle. Veikkausliiga ei välttämättä kaipaa VARia, eikä siihen ole resurssejakaan. Mutta ns. haukansilmä pitäisi saada käyttöön, jotta ainakin tiedettäisiin, kun maali on maali (tai ei ole). Surkeaa, Veikkausliiga!

Tyyli

Erikoisoperaatio. Vuosi sitten Lahden fanit tekivät ”erikoisoperaation” Venäjän konsulaatin edustalla, kun Lahti vieraili Maarianhaminassa. Peli päättyi silloin tasan. Nyt erikoisoperaatiosta vastasi FC Lahti, joka nousi tärkeään 3–2-voittoon ennakoitujen putoamistaistelijoiden mittelössä. IFK:n luotsi Daniel Norrmén ei ollut lainkaan väärässä kun hän sanoi, että mainiosti pelanneelta IFK:lta ”ryöstettiin” pisteet. Mutta kun sarjapaikasta pelataan niin tyylillä ei ole väliä, vaan tuloksella.

Moka

Meniköhän avustavalla erotuomarilla edellinen ilta WASP-yhtyeen keikalla tai vastaavissa riennoissa, vai mistä lienee johtunut päivänselvän maalin meneminen aistien ohi Valkeakoskella lauantaina? Virheitä sattuu kaikille, mutta tämä oli poikkeuksellisen kivulias moka. Menikö valmistautuminen ihan nappiin? Selostajalegenda Tapio Suomisenkin pasmat menivät aivan sekaisin.

Yllätys

KuPS konttaa. Pasi Tuutin aikakausi päävalmentajana on alkanut tehottomasti ja heikoilla tuloksilla. Peli nousija-KTP:n vieraana tuotti kourallisen maalipaikkoja ja ajoittain kelvollista pelinrakentelua, mutta kyllähän näillä satsauksilla pitää pystyä parempaan. HJK sarjan kärjessä on jo viiden pisteen karkumatkalla – ja ero saattaa kasvaa taas keskiviikon pelien jälkeen.

Marko Rajamäki

Tähti

Petteri Pennanen oli Veikkausliigan paras keskikenttäpelaaja viime vuonna, vaikka pelasi heikossa Ilveksen joukkueessa. Ilves on aloittanut kauden tuloksellisesti hyvin, mutta samoin eväin ja se on täysin Pennasen varassa. Kolme maalia kahteen peliin on Pennaselta hieno kauden avaus. Mikäli Ilves mielii kärkitaistoon, tehoja on alettava tulla myös muilta pelaajilta.

Puheenaihe

Otteluohjelma on lähes vuosittain keskustelun aiheena. Olen moneen otteeseen kehunut onnistunutta uutta sarjajärjestelmää ja otteluohjelmiakin. Nyt on kuitenkin nostettava esiin VPS:n alkukauden ohjelma. Onko mitään järkeä, että VPS kohtaa HJK:n kahteen kertaan kolmen ensimmäisen pelin aikana? Huono sarjakauden alku voi pahimmassa tapauksessa koitua vaasalaisille koko kesän riesaksi.

Tyyli

Brittihyökkääjät sopivat Veikkausliigaan. Viime kauden ehdoton ykköshankinta oli Hakassa loistanut skotti Lee Erwin. Tämän kauden toistaiseksi paras hyökkääjähankinta löytyy AC Oulun riveistä. Englantilainen Ashley Coffey on isokokoinen ja vahva target-pelaaja, joka tulee aiheuttamaan tuhoa myös tulevissa peleissä. Repiikö Coffey AC Oulun aina mitalitaistoon saakka?

Moka

Interin Timo Stavitski teki upean maalin Ilves-pelissä. Valitettavasti tilanne meni ottelun tuomaristolta täysin ohi. Päätuomarina ollut Oliver Reitala kantaa asiasta isoimman vastuun. Keskustelu on nyt kääntynyt VAR-teknologiaan ja sen puuttumiseen Veikkausliigasta. Jos rehellisiä ollaan, tämä maali piti nähdä ilman kallista VAR-teknologiaakin.

Yllätys

Honka myi ykköshyökkääjänsä Agon Sadikun Norjan huippuseuraan Rosenborgiin aivan kauden kynnyksellä. Kauppa oli ehdottomasti perusteltu ja järkevä kaikille osapuolille, mutta vain harva ymmärsi Sadikun suuren pelillisen menetyksen Hongan joukkueelle. Nyt Honka on pelannut Veikkausliigaa 180 minuuttia ilman maalia. Jos tehoja ei löydy nopeasti, Honka joutuu sanomaan hyvästit mestaruustaistolle jo ennen luonnonnurmelle pääsyä.

Juha Kanerva

Tähti

Vaasan Palloseuran venäläispelaaja Jevgeni Bashkirov kuulostaa paperilla oudolta hankinnalta, mutta 31-vuotiaan pelaajan lausunnot Putinin tyhmästä sodasta pelastavat tilanteen. (Peli)älyään Bashkirov on näyttänyt myös kentällä. Hän ennakoi tilanteita fiksusti ja löytää oivallisia syöttösuuntia.

Puheenaihe

Valkeakoskelle siirretty Ilveksen ja Interin ottelu alkoi jo klo 13. Valitettavasti tuomaristo oli vielä unessa, kun peli käynnistyi. Interin Timo Stavitskin komea laukaus painui yläputkesta maaliin. Aika moni katsoja hieraisi silmiään, kun erotuomari antoi pelin jatkua eikä vienyt palloa keskiympyrään.

Tyyli

Torstaina saatiin tieto kuopiolaisen maajoukkuepelaajan Aki Heiskasen menehtymisestä 71-vuotiaana. Palloliitto ja Veikkausliiga uutisoivat tapahtuman, mutta kummallakaan ei ollut kuvaa Heiskasesta. Entä oliko KuPSilla surunauhat perjantaina Kotkassa? No ainakin savolaisilla oli mustat paidat.

Moka

Liigapelissä Vantaalla ei odotettu maalijuhlaa, kun seinäjokiset saapuivat evakossa pelanneen Hongan vieraaksi. Honka ja SJK ovat hinkanneet kymmenessä viimeisimmissä keskinäisissä kohtaamisissaan viisi 0–0:aa, joten lajia seuraavat asiantuntijat osasivat varautua siihen, että katsomossa voi uni yllättää.

Yllätys

Veikkausliigan varjossa Ykkönen on alkanut pirteästi. HIFK keräsi paikallispeliin Gnistania vastaan lähes 2 000 katsojaa ja seurayhteisö näytti uskovansa tulevaisuuteen. Käpylän Pallo puolestaan houkutteli Brahenkentälle runsaasti väkeä, kun MP saapui vieraaksi Kallion sydämeen. Jatkoa odotellessa.