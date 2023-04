Vessat kiinni, päätykatsomot tyhjänä – tämän takia HJK:n avauspelissä on poikkeusolot

Molemmat päädyt ovat kiinni Palloliiton määräyksestä. Itä- ja yläkatsomon wc:t pysyvät suljettuina putkien jäätymisvaaran vuoksi.

HJK:n kannattajat luovat kauden avauspelissä tunnelmaa pääkatsomossa, kun Klubipääty on Palloliiton määräyksestä suljettuna. Kuva lauantaisesta liigacupin finaalista AC Oulua vastaan.

Neljättä peräkkäistä jalkapallon Suomen mestaruutta hakeva Helsingin Jalkapalloklubi avaa uuden veikkausliigakauden keskiviikkona poikkeusjärjestelyin.

HJK saa ottaa yleisöä vain pääkatsomoon, itäkatsomoon ja yläkatsomoon. Päädyt ovat kiinni kaksi ensimmäistä peliä Palloliiton määräyksestä, mikä aiheuttaa paljon ylimääräistä järjestelyä. Esimerkiksi anniskelussa on käytössä poikkeusjärjestelyt.

– Joudumme siirtämään yli 800 Klubipäädyn kausikorttilaista pääkatsomoon, ja koska joukossa on tietysti myös alaikäisiä, pyrimme pitämään pääkatsomossa järjestelyt näissä poikkeuspeleissä yksinkertaisempina, HJK:n veikkausliigajoukkueen tiedottaja Pekka Mäntylä perustelee.

– Aikaisemmin puolet pääkatsomosta on ollut K18-paikkoja, joihin voi mennä juoman kanssa. Nyt on käytännössä niin, että pääkatsomon terassitasanteella sekä itä- ja yläkatsomoiden takana on mahdollista nauttia alkoholia.

Viime kaudelta tutut anniskelukatsomolohkot ovat käytössä kauden kolmannesta kotiottelusta alkaen.

Päätyjen sulkeminen on Palloliiton kurinpitovaliokunnan rangaistus viime vuoden lokakuun KuPS-ottelun tapahtumista. Tuolloin osa kannattajista ryntäsi kentälle ja sytytti katsomossa soihtuja. Lisäksi HJK sai 4 000 euron sakot.

Ylimääräistä päänvaivaa järjestelyille tuovat myös talviset olosuhteet. Sekä itä- että yläkatsomon vedet ovat yöpakkasten vuoksi poikki vielä kauden avauspelissä.

Yleisölle tämä näkyy bajamajojen rivistönä niin itäkatsomon takana kuin pääkatsomon sivuilla. Normaalisti käytössä olevat wc-tilat eivät ole nyt käytössä.

– Putket ovat siellä pintavedoilla, mikä aiheuttaa käytännössä jokakeväisen ongelman, Mäntylä sanoo.

– Yöpakkasten aikana vesiä ei voi eikä edes saa pitää päällä putkien vaurioitumisvaaran vuoksi. Siksi joudumme turvautumaan huomisessa (keskiviikkoisessa) pelissä bajamajoihin. Yläkatsomon katsojat voivat toki käyttää myös pääkatsomon wc-tiloja.

HJK kohtaa kauden avauspelissään espoolaisen FC Hongan. Metroderbyn katsomossa on tilaa noin 6 500 katsojalle.

Loppuunvarattuun otteluun vapautui maanantaina myyntiin joitakin satoja paikkoja. Ruutu-palvelun televisioima ottelu näkyy myös Ylellä, minkä vuoksi ottelu alkaa kello 18.15. Alkua siirrettiin 15 minuutilla, jotta Pikku Kakkonen näkyy normaalisti ja ottelulähetys käynnistyy aiemmin kuin suoraan avauspotkusta.

HJK–FC Honka Töölön Bolt-areenalla keskiviikkona 5. huhtikuuta kello 18.15