Paljastus sisäpiiristä: HJK lähestyi paikallisvastustajansa päävalmentajaa

HJK oli valmis vaihtamaan marraskuussa päävalmentajaa, mutta toistaiseksi Toni Koskela jatkaa päävalmentajana.

Veikkausliigan hallitseva mestari HJK lähestyi FC Hongan päävalmentajan Vesa Vasaraa marraskuun alussa, kertovat HS:n lähteet. Useamman lähteen mukaan HJK tunnusteli Vasaralta, olisiko hänen kanssaan mahdollista neuvotella päävalmentajatehtävästä HJK:ssa.

Ajankohta oli looginen HJK:n kannalta. Ensinnäkin marraskuun alussa Vasara ei ollut vielä allekirjoittanut uutta päävalmentajasopimusta FC Hongan kanssa. Toiseksi HJK:n päävalmentaja Toni Koskela kävi samoihin aikoihin keskusteluja ruotsalaisseura Malmö FF:n kanssa, kun Malmö FF etsi uutta päävalmentajaa.

Koskela oli yksi ruotsalaisseuran ehdokkaista päävalmentajaksi, kertoo kaksi lähdettä. Malmö päätyi kuitenkin valitsemaan ruotsalaisen päävalmentajan. Koskelan ehdokkuudesta Malmön valmentajaksi kertoi syksyllä myös ruotsalaislehti Aftonbladet.

Vasara teki lopulta uuden päävalmentajasopimuksen FC Hongan kanssa marraskuun puolivälissä. Vasara on valmentanut Hongassa tammikuusta 2017 alkaen.

Lähestyikö HJK samoihin aikoihin muita mahdollisia päävalmentajaehdokkaita?

Joulukuun puolivälissä MTV Urheilu uutisoi, että HJK olisi tarjonnut sopimusta Simo Valakarille. KuPS:n pääomistajalla Ari Lahdella ei ole kuitenkaan sellaista tietoa, että HJK olisi lähestynyt Simo Valakaria.

– Ei minun tietääkseni ole lähestytty. Tämmöinen huhu on liikkeellä. Itse asiassa juttelin [HJK:n toimitusjohtaja] Aki Riihilahden kanssa eilen. Aki sanoi minulle, että he eivät ole kiinnostuneita, Ari Lahti sanoo.

– En tiedä, mistä sellainen huhu on lähtenyt liikkeelle.

Jos HJK on tiedustellut joidenkin valmentajien neuvottelumahdollisuuksia tai halukkuutta, niin mahdollisten kandidaattien lista Suomessa on hyvin suppea. HJK ei ole lähestynyt esimerkiksi FC Hakaa, jossa valmentaa HJK:ssa aiemmin työskennellyt Teemu Tainio.

– Ei HJK ole lähestynyt seuraa [Hakaa] eikä myöskään Teemua, Hakan toimitusjohtaja Olli Huttunen sanoo.

Syksyllä näytti silti siltä, että HJK:n ja sen päävalmentajan tiet voisivat erkaantua mestaruuskauden jälkeen. Kauden aikana HJK:ssa oli paljon sisäisiä ristiriitoja.

Nyt näyttää siltä, että Koskela saattaa sittenkin jatkaa HJK:ssa, mutta hänen valmennusryhmänsä on ainakin osin vaihtumassa.

HJK ei tarjonnut syksyllä jatkosopimusta kaksi vuotta Koskelan apuvalmentajana toimineelle Mikko Lignellille, joka oli Koskelan luottomies myös Rovaniemen Palloseurassa. Viimeisin tieto on, että Lignell on kuitenkin jatkamassa HJK:ssa. Tuomas Silvennoinen on tällä haavaa Koskelan ainoa apuvalmentaja valmennusryhmässä.

Viime kaudella Koskelan toisena apuvalmentajana toiminut Toni Korkeakunnas jatkaa uudenlaisessa roolissa Huuhkajien valmennusryhmässä.

Korkeakunnaksella olisi ollut vielä vuosi jäljellä sopimusta HJK:n kanssa. Korkeakunnakselle tarjottiin kuitenkin Huuhkajien valmennusryhmässä ja Palloliiton valmentajakoulutuksessa isompaa roolia, johon hän päätti tarttua.

– Kun tämä tuli mahdolliseksi, oli tämä tietysti aika kiinnostava projekti, Korkeakunnas sanoo.

Korkeakunnas on ollut osa maajoukkueen valmennusryhmää jo viiden ja puolen vuoden ajan.

HS ei tavoittanut Toni Koskelaa kommentoimaan neuvottelujaan Ruotsissa. HJK:n joukkue on tällä haavaa lomalla, ja joukkue aloittaa harjoittelun yhdessä ensi viikon jälkeen.