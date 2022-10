Lääkäri löysi Jesper Engströmin kainalosta patin – siitä alkoi koettelemus, joka muutti urheilijan elämän

Syöpä järkytti ja opetti VPS:n konkaripelaaja Jesper Engströmiä.

Vaasa

Vaasan Palloseuran Jesper Engström, 30, kertoo olleensa nauttimassa vapaapäivän aurinkoisesta koiralenkistä ennen haastatteluhetkeä. Laitapuolustajan silminnähden hyvään tuuleen on myös urheilullisia syitä, sillä nousijajoukkue VPS on pelannut kauden selkeästi yli odotusten.

Raitapaidat tarvitsevat viikonlopun päätöskierrokselta Maarianhaminasta vähintään pisteen varmistaakseen paikan viimeisen europelipaikan määrittävään lopputurnaukseen, joten vaasalaisten kausi voi huipentua vielä ison panoksen otteluihin.

– On upeaa, että vielä viimeisilläkin kierroksilla on panosta päästä pelaamaan todella isoista asioista, Engström iloitsee.

261 Veikkausliigapeliä tahkonnut Engström keikkuu nykypelaajien ottelutilastossa kuudennella sijalla, joten varmaotteisen pakin voi hyvällä syyllä lokeroida kokeneiden konkareiden joukkoon.

Jesper Engström sai kuulla sairastavansa syöpää vuonna 2013.

Vöyriläislähtöisen pelaajan tarinasta olisi voinut tulla kuitenkin hyvin toisenlainen. Engströmin pääsarjapelit olivat nimittäin päättyä lähes alkuunsa, sillä taannoin käsillä olivat paljon urheilua isommat asiat.

Engström debytoi pääsarjassa 19-vuotiaana kaudella 2011. Ura oli mukavassa nosteessa reilua vuotta myöhemmin, kun pelaajaa alkoivat piinata mystiset selkävaivat. Tutkimuksista selästä diagnosoitiin aluksi hyvänlaatuinen rasvalöydös, mutta todellinen pommi putosi tammikuussa 2013.

– Lääkäri löysi kainalostani suurentuneen imusolmukkeen, joka sitten lopulta paljastui syöväksi. Sen jälkeen asiat etenivätkin nopeasti ja pääsin hoitoon, muistelee Engström.

Engström sai syöpäänsä sytostaattihoitoa kahden viikon välein muutaman kuukauden ajan. Huippu-urheilijan peruskunto auttoi nuorta pelaajaa elämän suuressa kamppailussa, ja urheilulla oli muutenkin keskeinen rooli toipumisessa.

Joukkueen tuoma yhteisöllisyys piti nuoren miehen pääkopan kasassa. Pakopaikka synkiltä ajatuksilta löytyi pukukopista, tuttujen kavereiden vierestä. Ja treenikentälläkin jaksaminen pysyi rankoista hoidoista huolimatta koko ajan yllättävän hyvänä. Jopa lääkäritkin ihmettelivät asiaa.

– Diagnoosi oli tietysti aluksi täydellinen shokki, totaalinen järkytys. Pystyin kuitenkin jatkamaan kohtuullisen normaalisti joukkueen mukana hoidoista huolimatta, ja se oli minulle varmasti parasta mahdollista terapiaa.

Engström on ylpeä pitkästä urastaan.

Engström selätti syövän ja vuosia jatkuneet kontrollikäynnitkin ovat takanapäin.

Sairauden jälkeen elämää on elänyt kuitenkin muuttunut mies.

– Vaikka syöpä ei ole enää päivittäin mielessä, jää asia varmasti takaraivoon loppuelämäkseni. Yhdeksän vuoden takaiset hetket opettivat paljon, enkä enää murehdi pienistä. Yritän entistä enemmän nauttia käsillä olevasta hetkestä ja elää päivän kerrallaan. Tämä ajatusmaailma kirkastui hoitojen aikana.

Syövän löytyessä Engström oli vasta murtautumassa vakiokokoonpanon pääsarjapelaajaksi. Nyt, lähes kymmenen vuotta myöhemmin ja satojen pelien jälkeen puolustajan äänestä kuultaa ylpeys kuljettua polkua kohtaan.

– Näin pitkä ura ei ole koskaan itsestäänselvyys. Olen kiitollinen siitä, kuinka kaikki asiat ovat lopulta menneet, ja iso kiitos myös kaikille minua tukeneille. Erityisesti silloin diagnoosin alkuvaiheessa ympärilläni olevat ihmiset antoivat minulle mittaamattoman paljon positiivista energiaa.

VPS:n kapteenistoon noussut Engström palasi täksi kaudeksi kotiseuraan Vaasaan kahden Turun Interissä vietetyn vuoden jälkeen. Paluu tuttuun ympäristöön maistuu, vaikka pikkuvaivoista kärsinyt puolustaja soimaa hiukan omia otteitaan.

– En ole täysin tyytyväinen omaan peliini, se on ihan selvä juttu. Joukkueen suoritus kokonaisuutena on ollut hyvä, olemme näyttäneet kuuluvamme sarjaan. Mennään kuitenkin peli kerrallaan ja toivotaan, että kautta on vielä paljon jäljellä.

Peli ja päivä kerrallaan, kuten Engström muotoilee ohjenuoransa elämänsä kamppailusta selvinneenä.