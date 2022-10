Lähteet: Toni Koskela sai varoituksen kesken kauden – syynä pelaajien epäasiallinen kohtelu

HS:n tietojen mukaan useat henkilöt ovat valittaneet päävalmentaja Toni Koskelasta seuran urheilujohdolle. Koskelan epäasialliseksi väitetty valmennustapa ei ole kohdistunut kaikkiin pelaajiin.

Sunnuntaina jalkapallon Suomen mestaruuden voittaneen HJK:n päävalmentajan Toni Koskelan asema on ollut useiden HS:n haastattelemien lähteiden mukaan vaakalaudalla kauden aikana.

Joukkueen sisäpiiriin kuuluvien lähteiden mukaan seurajohto on keskustellut päävalmentajan kanssa hänen valmennustavoistaan useaan otteeseen kauden kuluessa.

HJK oy:n organisaatiossa Koskelan esimiehiä ovat toimitusjohtaja Aki Riihilahti ja urheilutoimenjohtaja Miika Takkula.

Lähteiden mukaan Koskelalle olisi annettu varoitus jo keväällä. Varoituksen syynä olisi ollut pelaajien epäasiallinen kohtelu. HS ei ole saanut HJK:n seurajohdolta selvää vastausta kysymykseen, onko varoitusta annettu vai ei.

Euroopan liigan pelimatkalla Bulgariassa ollut Toni Koskela vastasi kysymykseen varoituksesta viestillä, jossa sanoi, ettei tiedä asiasta mitään.

Myös HJK:n toimitusjohtaja Aki Riihilahti vastasi viestillä ja sanoi, ettei hän halua vastata ”tällaisiin väitteisiin”. Riihilahden mukaan HJK:n periaatteena kaikissa tilanteissa on, että seura ei keskustele henkilöstöasioista median välityksellä. Lomalla olevaa Miika Takkulaa ei tavoitettu kommentoimaan asiaa.

Millaista Koskelan kyseenalainen valmennustapa sitten on ollut? Erään lähteen mukaan Koskela on kohdellut pelaajia epäkunnioittavasti. Toisen lähteen mukaan ihmisiä on kohdeltu huonosti.

Kolmannen lähteen mukaan Koskelalla on tapana huudella vitsailevasti ja arvostellen pelaajille. Useamman lähteen mukaan Koskela on myös saanut ajoittain ”raivokohtauksia” pelaajien edessä.

Lähteiden mukaan useampi henkilö on valittanut Koskelasta seuran urheilujohdolle.

Kyseenalainen valmennustapa ei ole kohdistunut kaikkiin pelaajiin, vaan erityisesti niihin, jotka ovat joutuneet Koskelan huomion kohteiksi syystä tai toisesta.

On poikkeuksellista, että menestyvän urheilujoukkueen sisäpiiristä kerrotaan siitä, että ihmiset voivat pahoin. HJK:n ja Koskelan tapaus kertoo siitä, miten poikkeuksellinen tunnelma mestarijoukkueessa on vallinnut kauden aikana.

Eräs lähteistä sanoo, että ilmapiiri on ollut myrkyllinen, eikä Koskelan käytös ole ollut missään nimessä hyväksyttävää.

HS:n tietojen mukaan kauden aikana joukkue huomasi, miten valmennusryhmä jakautui kahteen leiriin. Toisessa ryhmässä olivat päävalmentaja Toni Koskela, apuvalmentaja Mikko Lignell ja apuvalmentaja Tuomas Silvennoinen. Toisessa ryhmässä olivat puolestaan maalivahtivalmentaja Ville Wallén, apuvalmentaja Toni Korkeakunnas ja fyysinen valmentaja Niklas Virtanen.

Valmennusryhmän jakautuminen johti siihen, että Koskela ei huomioinut osaa valmentajista, ei kysynyt heiltä mielipiteitä tai antanut heille tehtävää harjoituksissa.

Suurin osa konflikteista tapahtui keväällä ja kesällä. Joukkueen hyvä menestys on kuitenkin peittänyt epäkohtia.

Koskela vastasi Valkeakoskella mestaruuden varmistumisen jälkeen HS:n kysymykseen, millainen hänen asemansa on ollut kauden aikana.

– En oikein osaa tuohon vastata mitään. En ihan kauheasti mieti mitään muuta kuin sitä, mitä teemme seuraavana päivänä. En osaa tuohon sanoa sen enempää, Koskela sanoi.

HJK pelaa torstaina Eurooppa-liigan lohkossaan toisen vierasottelunsa, kun se kohtaa bulgarialaisen Ludogoretsin Razgradin kaupungissa.