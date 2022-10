Perparim Hetemaj iski HJK:lle elintärkeän maalin – valmentaja nosti esille tähden tärkeän erikoistaidon

HJK sai harmitella voiton karkaamista suurseuraa vastaan.

Tuskan huokaus. Kun päätösvihellys soi Töölön jalkapallostadionilla, olisi yleisön reaktiosta voinut kuvitella ensi hätään, että HJK hävisi ottelunsa. Tasapeli Euroopan liigassa huippuseura Ludogorets Razgradia vastaan ei kuvittelisi menevän tähän samaan kastiin – vaan niin oli.

Kaksi pistettä jäi ottamatta – sen sanoi valmentaja Toni Koskelakin ääneen. Ja sen aisti yleisöstä, joka tunsi upean eurovoiton jo lähes hyppysissään. Lukuisat läpiajot ja huippupaikat kuitenkin valuivat hukkaan. Sinänsä hienon tuloksen aiheuttama kaikinpuolinen harmitus oli samalla osoitus HJK:n isosta askeleesta eteenpäin eurocupin otteluissa.

Klubin työn sankari oli Perparim Hetemaj. 35-vuotias kosovolaissyntyinen taistelija oli Klubin keskikentän tulta syöksevä haalarimies ja sykkivä sydän. Tavallista hyökkäävämmässä roolissa pelannut Hetemaj piti näppinsä pelissä ottelun kaikissa ratkaisuhetkissä ja huudatti yleisöä 55. minuutilla tasoitusmaalillaan.

Näitä pelejä varten konkari juuri palasi Suomeen pitkän ulkomaan kierroksen jälkeen.

Hyviä uutisia on riittänyt viime aikoina, sillä kentällä kulkee, mutta niin myös siviilissä. Hetemaj’n perheeseen syntyi vauva kuukausi sitten.

– Varmasti se tuo virtaa. Olen iloinen siviilielämässä. Lapsen syntymä on yksi parhaista asioista elämässä. Samalla se intohimo, mikä joukkueessa on ja meidän tavoitteemme, kyllä se kaikki sytyttää. On helppo pelata, on helppo tuoda tunteita, juosta ja nauttia. Jos nämä pelit eivät sytytä, sitten varmaan pitäisi lopettaa, Hetemaj summasi ottelun jälkeen.

Lue lisää: HJK:n kova taistelu ei riittänyt – Klubi ja Ludogorets tasasivat pisteet Töölön illassa

Maajoukkuetta ja Italian pääsarjaa Serie A:ta myöten kokeneen Hetemaj’n arvo on korostunut eurokentillä. Hetemaj’n varmuus pallon kanssa ja pelottomuus syöksyä tilanteisiin tarttuu kaikkiin ympärillä oleviin.

– Pelasimme kaikki hyvin tänään. Nämä pelit ovat vähän erilaisia, ja on kiva pelata tällaisia ainutlaatuisia otteluja, kun on hieno kannatus. Tällaisissa peleissä kaikkien taso nousee, ei vain oma, Hetemaj huomautti.

Torstai-illan maalin Hetemaj arvostaa urallaan korkealle, joskin ensimmäinen maali Serie A:ssa on edelleen karriäärin ykkösosuma.

Koskela näkee kokeneen suojattinsa suuren arvon. Hän tietää kaikki pelin metkut.

– Perpa on monikäyttöinen pelaaja ja pystyy sopeutumaan monenlaisiin rooleihin. Hän pystyy tekemään hyökkäävässä roolissa paremmin puolustustehtäviäkin kuin moni muu hyökkäävä pelaaja – ja osaa kaivaa rikkeitä paremmin kuin joku muu, Koskela huomautti tärkeästä taidosta.

Vuosi sitten HJK otti selkäsaunat kotonaan LASK Linziltä ja Maccabilta. Nyt se oli lähellä kaataa seuran, joka pelaa eurolohkoissa vuosittain ja löi aiemmin syksyllä AS Roman.

– Jos miettii meidän tilanteita tänään, niin totta kai tuntuu siltä, että kaksi pistettä menetettiin.

Klubi ei ehdi pohdiskella Euroopan liigan tulostaan pitkään. Sunnuntaina se matkustaa Valkeakoskelle otteluun, jossa voitto varmistaisi sille Suomen mestaruuden – ja pikaisen paluulipun ensi vuoden eurolohkoihin.

Hetemaj ja Koskela huokuivat kumpikin samaa asennetta: sunnuntaina pitää pistää homma poikki.