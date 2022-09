HJK tekee rikosilmoitukset kuudesta katsojasta – yksi huuto toi jättisakot

HJK sai taas sakot.

Euroopan jalkapalloliitto Uefa lätkäisi HJK:lle jälleen tuntuvat sakot, yhteensä 18 000 euroa.

Uefa sakottaa HJK:ta syyskuussa Betistä vastaan pelatun Euroopan liigan ottelun tapahtumista.

– Katsojien juokseminen kentälle HJK–Betis-pelissä maksoi HJK:lle 8 000 euroa ja Uefa Mafia -huudot 10 000 euroa, HJK kertoo Twitter-tilillään.

HJK:n kannattajat protestoivat tuomarin päätöksiä ”Uefa Mafia” -huudoilla, jotka Uefa linjasi provosoivaksi ja loukkaavaksi. Huutelun hintalapuksi tuli siis 10 000 euroa.

– Uefan kurinpidon mukaan kyseinen huuto on “a provocative message of an offensive nature”, HJK kertoo tiedotteessaan.

Lisäksi HJK:n tiedotteen mukaan ottelun lisäajalla sekä ottelun päätyttyä eri katsomonosista juoksi kentälle yhteensä kuusi katsojaa. Nämä tempaukset maksoivat HJK:lle 8 000 euroa.

HJK tiedotti tekevänsä rikosilmoitukset ja hakevansa vahingonkorvauksia kuudelta kentälle juosseelta henkilöltä.

Uefa sakotti HJK:ta kertaalleen jo aiemmin tänä syksynä. Silkeborgia vastaan pelatusta karsintaottelusta HJK sai 10 250 euron rapsut.

Summasta 8 000 euroa oli sanktiota siitä, että katsojat eivät pysytelleet penkkiriveillään vaan tukkivat katsomoissa kulkuväyliä ottelun aikana. Loppuosa sakosta tuli yksittäisten esineiden heittämisestä kohti kenttää.

Stadin derbyn järjestyshäiriöistä HJK puolestaan sai 3 000 euron sakot Palloliitolta. HIFK sai samasta ottelusta 2 000 euron sakot.