Ei Stadin derbyä ilman järjestyshäiriöitä. Maanantai-illan Veikkausliigan ottelussa aivan uutta oli vastustajan fanien kannattajalipun polttaminen ja HJK:n kannattajapäädystä kentälle pyrkineet kommandopipoiset henkilöt. Vastaavaa ei Suomen kentillä ole aiemmin nähty.

Veikkausliigan Stadin derbyn turvallisuuteen valmistauduttiin huolellisesti. Useat kymmenet poliisit ja järjestystä valvovat henkilöt pyrkivät varmistamaan yleisön turvallisuuden.

Hyvästä ennakkovalmistautumisesta huolimatta katsomossa nähtiin kiellettyjä soihtuja ja paukkupommeja. Katsojia kiipesi mainosaitojen yli ja HJK:n fanipäädyssä olleet huppupäiset kannattajat yrittivät rynnätä kentälle sen jälkeen, kun HIFK:n fanit ensin polttivat HJK:n faneilta aiemmin varastamaansa fanilippua soihdulla.

– Vastaavia kommandopipoisia faniryhmiä on nähty maailmalla, yksittäisiä joskus Suomessakin, mutta ei aiemmin näin isona joukkona, Veikkausliigan toimitusjohtaja Timo Marjamaa tietää.

Veikkausliigan toimitusjohtajaa Timo Marjamaa.

Stadin derbyjen kokoisiin jalkapallo­tapahtumiin valmistaudutaan aina huolella. Järjestäjät tekevät riskianalyysin yhteis­työssä poliisin kanssa, joka varautuu tapahtumaan tarvittavin resurssein ja ohjeistaa tapahtumasta vastaavan seuran vaadittavista turvallisuus­järjestelyistä.

Tälläkin kertaa otteluun saapuvilta katsojilta taka­varikoitiin sisään­tulo­porteilla suuri määrä soihtuja ja paukkuja.

– Valitettavasti ihminen osaa olla kekseliäs – ikävissäkin asioissa. Konsteja salakuljettaa ilotulitteita ja paukkuja on monenlaisia. Niitä on voitu tuoda ja piilottaa stadionille esimerkiksi jo aiemmin. Tätäkin pyritään ehkäisemään järjestämällä katsomorakenteiden tarkastuksia stadionilla ennen ottelua, Marjamaa kertoo yleisellä tasolla.

Ilmojen kylmetessä jokaisen katsojan tarkastaminen suurissa tapahtumissa hankaloituu merkittävästi verrattuna esimerkiksi keskikesän keleihin. Takin vuoriin tai muihin vaatekertoihin on helpompi piilottaa asioita kuin kevyisiin kesävaatteisiin.

Osa HJK:n kannattajista oli pukeutunut kommandopipoihin.

Veikkausliiga on jo useamman vuoden määritellyt myös selkeät säännöt katsojille siitä, miten katsomossa pitää käyttäytyä, ja mitä asioita otteluun ei saa tuoda.

Ostamalla pääsylipun katsoja sitoutuu sääntöjen noudattamiseen ja niitä rikkoessaan niissä määriteltyyn korvausvelvollisuuteen.

Stadin derbyn ennakkotiedotuksessa oli erikseen mainittu kielto käyttää tapahtumassa kasvot peittäviä päähineitä.

Kun sitten pelin aikana tietty mustiin huppareihin sonnustautunut ryhmä kaivoi kommandopipot esiin, poliisin ainoaksi tehtäväksi jäi varmistaa, etteivät naamioituneet huppupäät pääse kentälle.

Kommandopipoiset kannattajat sytyttivät myös soihtuja, joiden käyttö on kielletty.

Miksi juuri kommandopipot nousivat esiin tässä pelissä? Se liittyi todennäköisesti aiempaan 6. elokuuta tapahtuneeseen varkauteen, jossa Bolt-areenan varastosta oli varastettu HJK-fanien kannatuslippuja.

Tämä oli etukäteen poliisien tiedossa ja se oli huomioitu ottelun riskianalyysissa.

Onneksi nähtyä vakavampaa ei kuitenkaan tapahtunut, pelaajien ja muiden katsojien fyysinen koskemattomuus pystyttiin poliisin toimin turvaamaan.

Stadin derbyn ottelutapahtumat menevät kurinpitolautakunnan käsittelyyn ja tiedossa on tuntuvia sakkoja molemmille seuroille.

Mikäli häiriön aiheuttaneiden henkilöllisyys saadaan selville, he ovat vastuussa aiheuttamistaan vahingoista 5 000 euroon saakka per henkilö.

Eri asia on, kuinka monen katsojan teko pystytään yksilöimään ja hänet todella saamaan vastuuseen teostaan.

– Kun Suomen lakia rikotaan, kyse on aina poliisiasiasta. Esimerkiksi soihdun hallussapito tai sen sytyttäminen on aina selvä tapaus. Se on lain mukaan kiellettyä. Stadionilla on niin hyvät kamerat ja käytettävissä on tv-kuvan lisäksi muutakin kuvamateriaalia, että syyllinen yleensä aina paljastuu, Marjamaa toteaa.

Englannissa jalkapalloseuroilla on oikeus antaa häiriökatsojille jopa elinikäisiä porttikieltoja. Suomessa tämä ei ole lain mukaan toistaiseksi mahdollista.

Järjestyksenvalvojat joutuivat taltuttamaan myös HIFK:n kannattajia.

Tarkoittaako tämä sitä, että esimerkiksi tämä huppupäisten fanien joukko pääsee tempauksestaan ilman sanktioita ja voi tulla uudelleen häiriköimään otteluihin samalla tavalla?

– Tapahtumajärjestäjällä on oikeus estää tiettyjen katsojien sisäänpääsy turvallisuusperustein. Mutta eräänlaista kissa-hiiri-leikkiähän tämä on. Jos joku ryhmä ottaa jonkinlaisen häirinnän agendakseen, sen täydellinen estäminen joka kerta on haasteellista, Marjamäki tunnustaa.

– Mitä sanktioihin tulee, ne ratkaistaan aina tapauskohtaisesti teon ja siitä saatavan näytön mukaan. Asianomaiset tekijät ovat aina tietoisia myös omista oikeuksistaan.

Kalle Marttinen, Palloliitto.

Palloliiton tapahtuma­toiminnon päällikkö Kalle Marttinen ei nähnyt itse maanantaista Stadin derbyä eikä tiedä tarkkaan ottelun tapahtumia, mutta sanoo yleisellä tasolla, että häiriö­käyttäytymisen estämisessä paras konsti pitkässä juoksussa on vuoro­vaikutus kaikkien otteluun liittyvien tahojen kanssa.

– Pitää pyrkiä keskustelemaan kaikkien ottelu­tapahtumiin liittyvien osapuolten kanssa – poliisi, viran­omaiset, seura, kannattajat – ja pyrkiä vaikuttamaan asioihin etukäteen. Se on paras mahdollisuus minimoida fanien tai fani­ryhmittymien ylilyönnit. Ainakin joissakin tapauksissa se varmasti tuottaa halutun tuloksen. En näe tilannetta mahdottomana ratkaistavaksi, mutta en yksinkertaisenakaan, Marttinen sanoo.