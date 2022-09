HIFK vältti konkurssin – jatkaa Veikkausliigassa kauden loppuun

Putoaminen pääsarjasta uhkaa HIFK:ta, kuten 50 vuotta sitten.

HIFK jatkaa kauden kotimaisessa jalkapalloliigassa loppuun. Talousvaikeuksissa pitkin kautta rimpuillut helsinkiläisseura ilmoitti torstaina, että konkurssiuhka sen yltä on väistynyt.

HIFK Fotboll Ab:n johdossa tapahtui hiljattain muutos, kun jalkapalloliigan entinen toimitusjohtaja Jan Walden otti puheenjohtajan tehtävät.

– Toive HIFK:n kuolemasta ei toteudu. IFK jatkaa toimintaansa ja pelaa kauden loppuun. 30 työpaikkaa säilyy, ja konkurssia ei ole tulossa, Walden kertoi liigan verkkosivuilla.

HIFK:n pelastusoperaatio on nyt tavallaan toisessa vaiheessa.

– Viime vuoden loppupuolella HIFK Ab oli menossa nurin. Heikki Pajusen johdolla alkoi pelastusoperaatio, joka antoi HIFK:lle mahdollisuuden lähteä mukaan tälle kaudelle, Walden taustoitti.

HIFK tuli kesällä talousvaikeuksiensa kanssa julkisuuteen ja kertoi vaikeasta tilanteestaan vedoten kannattajiinsa ja koko seurayhteisöön.

– Rahoitus on nyt saatu kasaan. Kokonaisuus on kerätty pienistä puroista. 10–15 HIFK-henkistä ihmistä tai yritystä on tuonut panoksensa mukaan. Panostukset eivät ole valtavia, mutta meille erittäin merkittäviä, Walden kertoi.

Roman Eremenko siirtyi HIFK:hon kesken kauden.

Ykkönen häämöttää

HIFK:n kausi luisui urheilullisesti väärään suuntaan jo keväällä, kun sen portugalilainen päävalmentaja Bernardo Tavares jätti helsinkiläisjoukkueen ja lähti valmentamaan Indonesiaan. Tilalle tuli Suomen entinen maajoukkuevalmentaja Mixu Paatelainen, jonka komennossa HIFK on liigassa viimeisenä.

HIFK on koettanut kääntää kurssiaan pestaamalla kesken kauden muun muassa Suomen maajoukkueen entisen avainpelaajan Roman Eremenkon. Korjausliikkeet ovat olleet tuloksettomia, sillä jumbo-HIFK on sarjataulukossa eli liigakarsijan paikalla olevaa FC Lahteakin jäljessä kuusi pistettä.

– Tavoite on ollut yksinkertaisesti se, että HIFK säilyy olemassa. Ei vain tätä kautta loppuun, vaan myös niin, että HIFK pelaa ensi kaudellakin, oli se sitten Veikkausliigassa tai Ykkösessä, Walden päätti.

HIFK lähti 1972 silloiseen mestaruussarjakauteen SM-pronssin ja -hopean jälkeen suurin toivein, mutta 50 vuotta sitten syksyllä koitti putoaminen sarjaporrasta alemmaksi, juuri perustettuun I divisioonaan.