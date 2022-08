Honka rökitti HIFK:n ennätysyleisön edessä – Veikkausliigan kärjessä harvinainen tilanne

Veikkausliigan kolme kärkijoukkuetta Honka, KuPS ja HJK ovat nyt tasapisteissä.

Veikkausliigassa pääkaupunkiseudun seurat Honka ja HIFK ovat matkalla täysin eri suuntiin. Se oli näkyvillä enemmän kuin hyvin, kun Honka tyrmäsi IFK:n Tapiolan urheilupuiston nurmella 4–1.

Jo 1400-luvulla perustetussa Espoossa vietetään sen kaupunkistatuksen 50-vuotisjuhlia, ja sen kunniaksi Tapiolassa oli paikalla kotijoukkueen kauden selvä ennätysyleisö: 3 075 katsojaa. Show oli asianmukainen, sillä Honka hallitsi tapahtumia alusta loppuun.

Maalinteon avasi hollantilaisvahvistus Kevin Jansen 28. minuutilla. Honka hyökkäsi tyylikkään sommitelman siivin, ja Jansen ampui Florian Krebsin tykittämän laukauksen paluupallon verkkoon.

Toisella jaksolla Honka vaihtoi isomman vaihteen silmään. Ville Koski puski kulmapotkusta 2–0, ja kuusi minuuttia ennen loppua Jansen viimeisteli hienosti illan toisen maalinsa.

Neljäs maali syntyi 88. minuutilla Otso Koskisen ohjauksesta.

HIFK pääsi tilastokirjoihin pian Koskisen maalin jälkeen. Michael Bakare puski kavennuksen Guillermo Sotelon keskityksestä.

Honka on ollut viime viikot hurjassa vireessä. Se on tehnyt 18 maalia viime viidessä ottelussa. Muutos suoritusvarmuudessa vaikeaan viime kauteen on merkittävä.

– Mentaliteettimme on muuttunut. Olemme saaneet uusia pelaajia, meillä on uusi peli-identiteetti. Se sopii meille hyvin. Valmentaja on tuonut meille kipinän. Siinä se, joukkueen tähtipelaajaksi tällä kaudella noussut Rui Modesto summasi ottelun jälkeen Ruudun haastattelussa.

– Tiedämme, että pelaamme hyvin ja odotukset ovat korkealla. Pitää pelata omaa peliä peli kerrallaan, niin tulokset tulevat.

Kovista talousvaikeuksista kärsivä HIFK teki siirtoikkunan aikana yllättäen useita nimekkäitäkin hankintoja, mutta peli ei ole kehittynyt. Joukkue on jämähtänyt Veikkausliigan hännille, ja FC Lahden viikonlopun voitto VPS:aa vastaan jätti helsinkiläiset yhdeksän pisteen päähän karsijan paikasta liigan hännillä.

Honka sen sijaan nousi liigan kärkipaikalle. Veikkausliigan piikkipaikalle on tunkua, sillä 19 kierroksen jälkeen Honka, KuPS ja HJK ovat kaikki tasapisteissä sarjan kärjessä.

Hongan maaliero on 26 osumaa plussalla, KuPSin 18 ja HJK:n 13.

Kaikilla kolmella on jäljellä vielä kahdeksan ottelua, kolme runkosarjassa ja viisi loppusarjassa.