Joukkuekaverit ylistivät HJK:n sankaria – David Browne on kotoisin todellisesta jalkapallon lilliputtimaasta

David Browne loistaa HJK:n oikealla laidalla.

Valmentajavelho Antti Muurinen tapasi taajan kuvailla Suomea ”pieneksi jääkarhujen maaksi” kun puhuttiin Suomesta jalkapallomaana.

Jos Suomi on pieni jääkarhujen maa futiskartalla, mitä sitten on Papua Uusi-Guinea? Sieltä on kotoisin HJK:n Silkeborgin-kaataja, laitakiitäjä David Browne.

Jalkapallo yhdistää siinä määrin, että taustat unohtuvat, kun peli alkaa. Ja Browne on vuodesta 2020 alkaneen HJK-uransa aikana osoittanut pystyvänsä tehoihin sinivalkoraidoissa.

Tuorein osoitus nähtiin torstain pimenevässä illassa. Mainion ottelun pelannut Browne kruunasi oman ja Klubin illan ampumalla yli 20 metristä huiman ylänurkkalaukauksen. HJK otti sillä tärkeän 1–0–voiton Euroopan liigan pudotuspelikierroksen ensimmäisessä osaottelussa.

– Annoin palaa ja se meni nurkkaan. Se oli yksi urani hienoimmista maaleista. Olen todella tyytyväinen, Browne kertasi vaatimattomaan tyyliin ottelun jälkeen.

Kolmas kausi HJK:ssa on tuonut pelaajalle uudenlaisen haasteen. Hän on asettunut laitahyökkääjän paikalta wingbackiksi, eli käytännössä hoitamaan yksin koko oikean laitakaistan.

Valmentaja Toni Koskela pitää selvänä, miksi Browne saatettiin istuttaa rooliin, joka kysyy paljon enemmän kamppailuvoimaa ja puolustamista.

– Hän on niin tunnollinen. Hän tekee todella paljon töitä, ja hänellä on kansainvälinen nopeus. On aika selvää, mitkä hänen vahvuutensa ovat. Tiesimme, että hän pystyy hoitamaan paikan, valmentaja alleviivasi.

Osuma oli jo kesän toinen upea euromaali 26-vuotiaalle. Hän osui hienon yhdistelmän päätteeksi vierasottelussa kovatasoista Mariboria vastaan pari viikkoa sitten. Se oli myös ottelun voitto-osuma.

– Aika hienoja maaleja viime peleissä. Hän on säästänyt hyvään paikkaan hienot osumansa. Ja Hakaa vastaan (HJK:n seuraava vastustaja Veikkausliigassa) David on tehnyt jo paljon tehoja, Koskela herkutteli.

Brownen pelikavereista Miro Tenho ja Santeri Väänänen kehuvat kumpikin, että Browne on pelannut viime kuukausina parasta futistaan Suomessa.

– Väläytyksiä olemme nähneet usein, mutta nyt näemme tasaisia 90-minuuttisia. On kiva katsoa hänen tekemistään ylös, mutta myös alaspäin. Hän ravaa ylös alas sitä saakelin laitaa koko ajan, ja olen tosi ylpeä hänestä, kapteeni Tenho ylisti.

Browne vakuuttaa itsekin sopeutuneensa uudelle pelipaikalle hyvin. Hän on tyytyväinen viime aikojen otteisiinsa eurokentillä, mutta ei niinkään Veikkausliigassa. Työ jatkuu.

– Se on erilaista. Olen yleensä laituri. Joukkue tarvitsee minua wingbackin paikalla, joten pelaan siellä. Olen sopeutunut hyvin ja koitan oppia pelipaikan salat. Se on ollut kiva.

HJK ja Silkeborg kohtaavat toisessa osaottelussa ensi viikon torstaina. Panoksena on paikka Euroopan liigan lohkovaiheessa. Häviäjä menee Konferenssiliigan lohkovaiheeseen.

HJK:lle riittää jatkopaikkaan tasapeli.