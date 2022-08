Veikkausliigassa uusi kärkijoukkue! Tätä ei ole nähty kahdeksaan vuoteen

FC Honka voitti lauantaina Ilveksen ja nousi Veikkausliigan piikkipaikalle

Erinomaista, kautta edeltäneisiin odotuksiin nähden suorastaan fantastista kautta pelaava FC Honka nousi Veikkausliigan piikkipaikalle lauantaina.

Espoolaisryhmä kävi hakemassa täyden pistepotin Ilveksen vieraana. Kolme pistettä lähti Hongan matkaan suvereenilla 4–0-vierasvoitolla.

Hongan maalitehtailun avasi ensimmäisellä nelivitosella osunut Agion Sadiku. Illan upeimmasta maalista vastasi Ville Koski, 20, joka viimeisteli veikkausliigauransa ensimmäisen osuman upealla tykityksellä.

Hongan urakkaa tosin helpotti Ilveksen Teemu Jäntin 29. peliminuutilla saama punainen kortti. Espoolaisten kokenut hollantilaisvahvistus Kevin Jansen ei kuitenkaan onnistunut hyödyntämään tilanteesta seurannutta rangaistuspotkua.

Hongan voitto tiesi sitä, että se nousi 37 pisteeseen ja Veikkausliigan piikkipaikalle ohi Kuopion Palloseuran. KuPS on johtanut Veikkausliigaa aina toisesta kierroksesta asti, huhtikuun puolivälistä.

Honka on johtanut Veikkausliigaa edellisen kerran kesällä 2014. Joukkue johtaa liigaa nyt ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun se palasi pääsarjaan kaudeksi 2018.

Sunnuntaina IFK Mariehamnia isännöivällä KuPS:lla on mahdollisuus kuitata kärkitila heti takaisin itselleen. Tasapisteissä Hongan kanssa majaileva KuPS on pelannut ottelun vähemmän.

Lauantain toisessa Veikkausliigan ottelussa Inter ja VPS tasasivat pisteet Turussa. Loppulukemat kirjattiin 1–1.

Inter otti 25. minuutilla johdon. Matias Tamminen jatkoi Petteri Forsellin antaman kulmapotkun verkon perukoille.

Vaasalaisten tasoitusosumasta vastasi Joonas Vahtera, joka tykitti seinäpelin päätteeksi pallon reppuun keskeltä 16-aluetta.

Inter nousi tasatuloksen myötä tasapisteisiin (25p) AC Oulun kanssa, mutta kuittasi viidenneksi paremman maalieron turvin.

Nousijajoukkue VPS on sarjassa kahdeksantena 21 pisteellä. VPS on osunut nyt 36 kertaa. Muun muassa suursuosikki HJK on tehnyt hurjasta materiaalistaan huolimatta kymmenen maalia vähemmän. Ainoastaan Ilvestä kurittanut Honka on tehnyt vaasalaisia enemmän maaleja.

Hongalle hävinnyt Ilves on yhdeksäntenä 20 pisteellä.