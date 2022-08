HJK nappasi upean voiton ja pelaa jälleen eurolohkoissa – näin valtavan rahasumman voitto takaa helsinkiläisille

HJK kaatoi slovenialaisen Mariborin ja varmisti paikkansa vähintään Konferenssiliigan lohkovaiheessa.

Helsingin Jalkapalloklubi eteni komeasti jatkoon Euroopan liigan kolmannen karsintakierroksen otteluparistaan slovenialaista Mariboria vastaan yhteismaalein 3–0.

HJK voitti avausosan Sloveniassa 2–0 ja oli nyt kotikentällään Töölössä parempi lukemin 1–0. Klubin maalin iski Lucas Lingmanin oivallisesta syötöstä Santeri Hostikka.

Kenttätapahtumat olivat koko ottelun hyvin helsinkiläisten hallussa, eikä Maribor saanut juuri luotua hyviä maalipaikkoja. Hostikan maalin jälkeen isännillä ei ollut ottelussa minkäänlaista hätää. Kokeneet Atomu Tanaka ja Perparim Hetemaj toivat kentällä päästyään HJK:n peliin tarvittavaa rauhallisuutta.

Voittonsa ansiosta HJK varmisti paikkansa vähintään Konferenssiliigan lohkovaiheessa. Sillä on mahdollisuus edelleen myös pykälää korkeamman tason turnauksen Euroopan liigan lohkoihin.

HJK kohtaa karsintojen viimeisessä vaiheessa tanskalaisen Silkeborgin.

– Nälkää riittää, sillä joukkueen tavoite on saavuttaa mahdollisimman iso paikka Euroopassa. Silkeborg on tosi kova joukkue, lähdemme haastamaan heitä rohkeasti, HJK:n kapteeni Miro Tenho vakuutti STT:lle ottelun jälkeen.

– Tiedostimme, että meillä oli hyvä tulos vieraista, mutta se ei saanut olla liikaa mielessä. Toisella jaksolla aloimme löytää tänään vastustajan selustasta tilaa.

Hienon urheilullisuuden mahdollisuuden lisäksi Mariborin kaataminen tietää HJK:lle tuhtia tilipäivää. Tähän mennessä Klubin kassaan on jo kilahtanut 1 250 000 euroa palkintorahaa. Karsintojen playoff-kierroksen ottelu tietää automaattisesti 750 000 euron lisätienestiä, jolloin potti nousee jo kahteen miljoonaan euroon.

Lohkovaihe on kuitenkin se todellinen jättipotti. Konferenssiliigan lohkopaikka tuo tilille suoraan 2,94 miljoonaa euroa. Lisäksi jokaisesta voitosta lohkovaiheessa tienaa 500 000 euroa ja tasapelistä 166 000 euroa. Varmistunut summa on siis jo lähes viisi miljoonaa euroa, mutta pottia on mahdollista kasvattaa merkittävästi.

Euroopan liigassa summat olisivat tietysti vielä suurempia, mutta jo tässä vaiheessa HJK on varmistanut itselleen sievoisen palkintorahapotin.

HJK pelaa lohkovaihetta neljättä kertaa historiassaan. Kaudella 1998–99 se pelasi Mestarien liigassa, 2014–15 Euroopan liigassa ja viime kaudella Konferenssiliigassa.