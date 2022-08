Poikkeuksellinen tilanne pakotti HJK:n reagoimaan – Aki Riihilahti kertoo kovasta investoinnista

HJK otti tärkeän voiton eurocupissa torstaina.

Kymmenen runkomiestä sivussa. Alla epätasainen kausi ja edessä kauden siihen saakka tärkein yksittäinen ottelu. Olisi ihan ymmärrettävää, jos HJK ei yltäisi aivan parhaimpaansa Sloveniassa NK Mariboria vastaan.

Mutta HJK vastasi haasteeseen ottamalla 2–0-voiton. Menestyminen vieraspeleissä on yhä harvinaista herkkua suomalaisseuroille eurokentillä, mutta HJK petasi itselleen mainiot asetelmat ensi viikolla Helsingissä pelattavaan toiseen osaotteluun.

Jatkopaikka Euroopan liigan karsinnassa tietäisi varmuudella osallistumista vähintään Konferenssiliigan lohkovaiheeseen, mihin Klubi ylsi myös viime kaudella.

Toimitusjohtaja Aki Riihilahti iloitsi ryhmän onnistumisesta, vaikka oli omaan tyyliinsä alati toppuutteleva.

– Eilinen (torstai) peli oli todella ehyt suoritus, parhaita tällä kaudella. Vierasvoitto Euroopassa vaatii aina vahvaa suoritusta, mutta pitää tähdentää, että olemme vasta puolimatkassa. Ja nyt keskitymme AC Oulu -peliin viikonloppuna. Veikkausliigan voitto on kauden päätavoitteemme, Riihilahti painottaa.

HJK juhli voittoa Sloveniassa.

HJK rakensi jo talvella tuttuun tapaan vahvan ja nimekkään joukkueen, mutta monet loukkaantumiset ja sairastumiset pistivät sen Mariborissa kentälle hieman vajaamiehisenä.

Eritoten puolustuslinjassa oli ohutta, sillä sieltä puuttui satojen maaottelujen edestä kokemusta. Paulus Arajuuri ja Joona Toivio olivat kumpikin sivussa, ja runkomiehistä Valtteri Moren ja Arttu Hoskonenkin puuttuivat.

Kun HJK hankki Arajuuren kesän siirtoikkunassa, joukkueen hankinnoille jopa hieman epäuskoisesti hörähdettiin. Kuinka monta maajoukkuemiestä Klubi oikein takalinjoilleen tarvitsee?

– On ollut kyllä kaikenlaista, Riihilahti päivittelee itsekin epäuskoisena poissaolojen määrästä.

– Totta kai se on paljon enemmän kuin odotimme. Sellaista jalkapallo joskus on.

Silti HJK piti isäntäjoukkueen tyylikkäästi nollilla.

HJK operoi aktiivisesti kesän siirtomarkkinoilla, osin pakon sanelemana. Arajuuri oli vain yksi profiilihankinnoista. Seura lainasi Ruotsin Helsingborgista takaisin keskikentän johtopelaajansa Lucas Lingmanin. Viimeksi Englannin kakkostasolla Barnsleyssä pelannut HJK:n oma kasvatti Aapo Halme, 24, palasi myös seuraan.

Roope Riskin paha loukkaantuminen pakotti värväykseen myös hyökkäyksessä. Malmöstä vuokrattu Malik Abubakari on hurmannut heti ensimmäisissä otteluissaan.

HJK myös käytti osto-optionsa ruotsalaishyökkääjä Bojan Raduloviciin, joka oli ollut seurassa alkukauden lainalla. Radulovic kiitti iskemällä Klubin toisen maalin Mariborissa.

Ruotsalaismedian mukaan HJK maksoi Radulovicista noin 150 000 euroa – kova summa kun puhutaan suomalaisseuran hankkimasta pelaajasta.

– Nuoria, hyviä hyökkääjiä on vaikea löytää. Nyt tiesimme (kevään lainan perusteella) varmuudella, mitä saamme. Meillä on myös selkeä käsitys pelaajan arvosta ja miten se tulee kasvamaan. Yleisesti pelaajamarkkinoilla on ihan selkeää, että hyvän keskushyökkääjän löytäminen on tämän toimialan vaikein rasti.

Lainamies Abubakarista HJK:lla sen sijaan ei ole osto-optiota. Hän oli kuitenkin pelaajatyyppinä Riihilahden mielestä nappivalinta juuri Riskin tuuraajaksi.

Kun puhutaan Klubista ja europeleistä, kääntyy keskustelu jossain vaiheessa aina rahaan. Jo ennen kauden alkua tiedettiin, että HJK satsaa tähän kauteen taas enemmän kuin aiemmin – pelaajabudjetiksi ilmoitettiin kaksi miljoonaa euroa. Se on 300 000 enemmän kuin vuosi sitten.

SJK ja KuPS, Veikkausliigan seuraavaksi eniten pelaajilleen maksavat seurat, ovat liikkeellä oman arvionsa mukaan noin puolet pienemmällä pelaajabudjetilla.

– Olemme yhä budjetissa, kaikki riippuu pienistä asioista. Hallitusti menemme sen kahden miljoonan yli. Olemme pyrkineet olemaan järkeviä asian kanssa. Mutta kaikki ei mene aina kuten suunniteltiin, emmekä tee kompromisseja urheilullisten asioiden kanssa. Pitää pystyä elämään sen kanssa, mitä matkan varrella tapahtuu.

HJK Oy:n liikevaihto vuonna 2021 oli 9 737 000 euroa ja sen tulos 923 000 euroa. Mariborin lyöminen ja eteneminen eurocupissa lohkovaiheeseen tietäisi jälleen taloudellisesti entistä vankempaa kautta.

Ensin sinne on kuitenkin päästävä ja paras tie Eurooppaan on Suomen mestaruuden voittaminen. Riihilahti summaa, että paremminkin olisi voinut tähän saakka mennä – kun HJK ja KuPS ovat kärjessä tasapisteissä, mutta KuPSilla on ottelu vähemmän pelattuna.

– Pitää pelata eilisen tapaisia esityksiä useammin. Alkukaudella emme aina pystyneet siihen. Sen voi sanoa, että pelillisesti emme ole olleet lähellä potentiaaliamme vielä. Mutta kautta on paljon jäljellä ja tärkeintä on lopputulema, ja mikä näkymä sitä kohti on. Pystymme yhä yltämään kaikkiin tavoitteisiimme.