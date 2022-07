Kalle, 22, alkoi oksentaa täysin yllättäen – mystiseen vaivaan löytyi selitys tuskastuttavan hitaasti

Lupaava urheilija joutui olemaan pitkään sivussa kentiltä.

Kalle Katz on Ilveksen keskuspuolustaja.

Kesäkuun viimeisenä päivänä viime vuonna Kalle Katz alkoi täysin yllättäen oksentaa. Tilanne oli kiusallinen. Ilveksen 21-vuotias keskuspuolustaja oli kentällä Kotkan Arto Tolsa Areenalla. Käynnissä olivat Veikkausliigan FC KTP–Ilves -ottelun viimeiset hetket.

Katz ei pahemmin säikähtänyt. Pikkujuttu, hän ajatteli. Ehkä kuuma kesäpäivä oli saanut hänet voimaan pahoin. Aurinko oli pistänyt. Tai sitten hän oli saanut ruokamyrkytyksen.

– Eka fiilis oli, että onpa erikoinen juttu, mutta seuraavassa pelissä pystyn varmasti jo pelaamaan, Katz kertoo.

Niin ei käynyt. Lahjakas toppari ei pelannut jalkapallo-ottelua enää koko vuonna.

Pahoinvointi näet jatkui seuraavalla viikolla harjoituksissa. Katz yökkäili ja oksenteli jatkuvasti. Erikoista kyllä, kentän ulkopuolella ongelmia ei ollut.

– Aina, kun urheilin, tuli oksennusrefleksejä, hän sanoo.

Vaivaa alettiin tutkia. Kuukausi ensimmäisten oireiden jälkeen Ilveksen valmentaja Jarkko Wiss sanoi jo, että Katzin huolestuttavaan vikaan on löydetty lääkkeet. Niin ei kuitenkaan ollut. Toppari pysyi sairauslomalla.

– Se oli todella epätietoista aikaa. Tutkimisessa kesti liian kauan. Diagnoosin saaminen venyi ja venyi. Se harmittaa ja jälkikäteen ajateltuna olisin tehnyt asioita eri tavalla. Yrittänyt nopeammin soitella ihmisille, Katz sanoo.

Suomen nuorisomaajoukkueissa pelannut KäPan kasvatti tajusi kesän mentyä ohi, ettei hän palaisi kentälle ainakaan nopeasti. Aika oli synkkää nuoren miehen elämässä.

– Syksy oli tosi rankka ja minulla oli aika paljonkin heikkoja päiviä. En osannut reagoida tilanteeseen parhaalla mahdollisella tavalla. Vastoinkäymiset kasvattivat. Tajusin, että vaikka elämässä tapahtuu huonoja asioita, on tunteet pidettävä toissijaisina. Täytyy nauttia elämästä ja pitää pää selvänä, Katz kertoo.

Vasta syksyn 2021 aikana selvisi, mikä urheilijaa vaivasi. Hänen ruokatorvensa portti oli normaalia löysempi. Se aiheutti refluksioireet. Puolustaja kokeili muutamaa lääkekuuria ja muutti syömistään. Nykyisin hän syö kolme tuntia ennen harjoituksia. Pelejä ennen paastoa tulee enemmänkin.

Oireet eivät silti ole kadonneet. Varma hoito olisi vain ruokatorven portin operointi, mikä voi olla edessä ennemmin tai myöhemmin tulevaisuudessa.

Vaikka oksentelu yhä vaivaa silloin tällöin, Katz on saanut itsensä takaisin pelikuntoon. Hän pääsi kentälle uransa viimeiseen nuorisomaajoukkuepeliin kesäkuussa Pikkuhuuhkajissa. 22-vuotias on jatkossa yli-ikäinen. Ilveksen paidassa hän on pelannut tänä kesänä kahdeksan Veikkausliigan ottelua.

– On tuntunut hyvältä. Siistiä olla takaisin joukkueen mukana ja pelata.

Kurja kokemus on muuttanut HJK:ssa ja RoPSissakin pelanneen topparin ajatusmallia. Enää hän ei lataa itselleen suuria tavoitteita.

– Suurin juttu on nauttia tekemisestä joka päivä. Futiksessa ei ikinä tiedä, mitä seuraavana päivänä tapahtuu. Tärkeintä on nauttia ja pelata mahdollisimman hyvin.