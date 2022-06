HIFK:n surkea tilanne puhuttaa.

Jääkiekossa HIFK on suurseura, mutta jalkapallossa tilanne on toinen. Vaikka seura on pelannut yhtä kautta lukuunottamatta Veikkausliigassa yhtäjaksoisesti vuodesta 2015, ei se ole onnistunut juurtumaan Helsingissä tavalla, jota nousun aikaan odotettiin.

Pallokerhossa Ville Väänänen ja Janne Oivio keskustelevat IFK:n monista ongelmista. Ne juontavat osittain juurensa vuosikymmenien päähän. Oman osansa päivittelystä saa nykyjohto, joka lähti aivan liian heppoisin eväin seuraa luotsaamaan.