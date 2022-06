HIFK on vaarassa ajautua konkurssiin – futisseura tarvitsee nopeasti raharuiskeen

Pääomistaja kertoo, että yhtiö on maksanut palkat työntekijöilleen sekä kaikki lakisääteiset maksut.

Miesten jalkapalloliigassa pelaava perinteikäs HIFK on vaarassa ajautua konkurssiin. Pääsarjassa pelaavan joukkueen toimintaa pyörittävä yhtiö HIFK Fotboll Ab tarvitsee kipeästi uutta rahoitusta.

– Akuutti tarve on puoli miljoonaa euroa tälle vuodelle ja 140 000 euroa kesäkuussa, yhtiön pääomistaja ja hallituksen puheenjohtaja Heikki Pajunen kertoo STT:lle.

Pajunen kertoo, että yhtiö on vaikeasta tilanteesta huolimatta pystynyt maksamaan kaikki lakisääteiset maksut sekä palkat työntekijöilleen.

Pajunen sijoittajakollegoineen lähti HIFK:n taustalle viime marraskuussa. Yhtiö tarvitsi myös tuolloin kipeästi rahoitusta. Pajusen johtamalla ryhmällä oli tarkoitus vakauttaa toiminta ja alkaa rakentaa tulevaa. Merkittävä muutos tapahtui 24. helmikuuta, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Samalla hetkellä käytännössä yhtiön varainhankinta törmäsi seinään.

– Kaikki kiteytyy siihen. Ajatus oli etsiä lisää hartioita ja tiedettiin, että kiinnostuneita on. Sodan alkamisen jälkeen lähes kaikki keskustelut ovat päätyneet siihen, ettei ole aikaa, energiaa tai ei pysty laittamaan, kun on niin paljon isompia asioita meneillään, Pajunen taustoittaa.

Pajunen lisää, että sota on vaikuttanut myös yhtiön nykyisten omistajien bisneksiin.

– Heidän mahdollisuutensa itse rahoittaa toimintaa heikkeni, jos ei katastrofaalisesti, niin erittäin merkittävästi.

HIFK Fotboll Ab:lla on 800 osakasta, ja uusia osakkaita on etsitty jatkuvasti. Toukokuussa pidetyn yhtiökokouksen jälkeen HIFK on neuvotellut uusien sijoittajakandidaattien kanssa, mutta neuvottelut eivät ole johtaneet toivottuun lopputulokseen.

– Yhtiökokouksen jälkeen on noussut konkreettiseksi se vaihtoehto, jos joku olisi kiinnostunut ottamaan koko pääomistajuuden. Koko ajan on käyty keskusteluja, millä saadaan lisää hartioita ja asioita ratkaistua. Tietysti mitä pidemmälle mennään, sitä suoraviivaisempiin ratkaisuihin ollaan valmiita.

Pajunen sanoo, etteivät HIFK:n vaikeudet tulleet yllätyksenä ja omistajat olivat tietoisia, ettei urheiluseuran omistaminen ja pyörittäminen ole helppo projekti.

– Mutta yllätyimme siitä, miten vaikeata se on. Uskoimme, että pystymme löytämään paremmin ratkaisut vaikeuksiin kuin mitä olemme pystyneet. Oliko sitten kyse siitä, että vaikeudet olivat suuremmat, taidot olivat oletettua pienemmät vai jotain muuta? Kävin maaliskuussa 50 eri keskustelua ja niistä 49:ssä mainittiin "Venäjä" ja "nyt ei pysty puoleen vuoteen sanomaan mitään".

HIFK vetoaa nyt osakkaisiinsa sekä koko 8 000 ihmisen HIFK-yhteisöön jalkapallojoukkueen pelastamiseksi. Yhtiö yrittää saada akuutin kassakriisin ratkaistua myymällä seuraaviin neljään kotiotteluunsa yhteensä 20 000 lippua. Varainhankinnan ohella myös lipunmyynti on sujunut alkukauden aikana kehnosti ja ottelulippuja on myyty 40 prosenttia vähemmän kuin aikaan ennen koronapandemiaa.

Mikäli HIFK ei saa kesäkuun aikana kasaan tarvittavaa 140 000:ta euroa, edessä on kauden keskeytyminen. Edustusjoukkuetoiminta jatkuisi silloin neljänneksi korkeimmalla sarjatasolla, jossa HIFK:n kakkosjoukkue pelaa.

HIFK:n alkukausi on ollut Jalkapalloliigassa vaikea, sillä se on yhdeksästä pelaamasta ottelustaan hävinnyt kuusi, pelannut kolme tasan ja voittotili on yhä avaamatta. Sen sijaan Suomen cupissa joukkue on edennyt kahdeksan parhaan joukkoon, ja sen on määrä kohdata juhannuksen jälkeisellä viikolla puolivälierässä sarjaporrasta alempana pelaava helsinkiläisseura PK-35.

HIFK oli heti kauden alettua otsikoissa, kun valmentajaksi hankittu portugalilainen Bernanrdo Tavares purki sopimuksensa ja häipyi Indonesiaan. Tilalle palkattiin pikakomennuksella Suomen A-maajoukkueen entinen päävalmentaja Mixu Paatelainen.