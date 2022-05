Suomalaisen huippuseuran pomoa syytetään epäasiallisesta käytöksestä – pääomistaja MTV:lle: ”Olemme puuttuneet”

Kotimaisen jalkapallon huippuseuroihin kuuluvassa KuPSissa kuohuu.

Kuopion Palloseuran pääomistaja Ari Lahti vakuuttaa MTV:n haastattelussa, että KuPS on puuttunut seurajohdossa havaittuihin epäkohtiin. Savon Sanomat kertoi lauantaina, että KuPSin toimitusjohtajaa Jarmo Heiskasta syytetään epäasiallisesta käytöksestä sekä johtamistapaan ja alkoholinkäyttöön liittyvistä ongelmista.

Lahti on myös Palloliiton puheenjohtaja. Hän tuomitsee epäasiallisen käytöksen kaikissa tilanteissa.

– KuPSissa olemme myös puuttuneet aiemmin ilmi tulleisiin epäkohtiin, joista olemme käyneet Heiskasen kanssa painokkaita keskusteluja – niin seuran edellisen kuin nykyisenkin hallituksen aikakaudella. Kuten Heiskanen on itsekin todennut julkisuudessa, hän on ollut viimeisen puolen vuoden ajan ilman alkoholia. Ongelmia on siis pyritty ehkäisemään, Lahti sanoi MTV:lle.

Lahden mukaan hänelle on tärkeää, että Heiskasella on seuran henkilöstön ja nykyisen hallituksen tuki.

– On myös muistettava, että Heiskanen on tehnyt erinomaista työtä kehittäessään KuPSin toimintaa eteenpäin, Lahti sanoi.