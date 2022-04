Mixu Paatelainen hävisi ensimmäisen ottelunsa HIFK:n päävalmentajana – näin hän kommentoi

Mixu Paatelaisen pesti HIFK:n päävalmentajana alkoi 1–2-tappiolla Valkeakoskella.

Karismaa, elämäkokemusta, tähtihetkiä, voittoja, katkeria tappioita.

Onnistumisia valmentajana, mutta myös potkuja – muun muassa Huuhkajista 2015.

Mixu Paatelainen otti todella kovan haasteen vastaan tehdessään 2+1-vuotisen sopimuksen HIFK:n päävalmentajana toimimisesta.

Jalkapallolegenda ehti vetää joukkueelleen kahdet harjoitukset ennen perjantaista Veikkausliigan ottelua FC Hakaa vastaan.

Paluu parrasvaloihin ja Tehtaan kentälle HIFK:n koutsina oli Paatelaiselle, 55, tunteellinen.

– Heti kentälle astuessa tuli nostalginen fiilis. Mieleen palasivat lukuiset hienot muistot ja voittojen hetket nuoruudesta. Peleistä Pallo-Seppojen ja erityisesti Hakan paidassa täällä Tehtiksellä, Paatelainen tunnelmoi.

Ennen kuin Paatelainen teki ensimmäisen ammattilaissopimuksensa Skotlannin Dundee Unitediin, nuori härkä iski 48:ssa SM-sarjan ottelussa Hakalle 18 maalia 1985–87.

– Katsomossa olivat isä ja äiti, paljon luokkakavereita ja muita tuttuja. Puhelin on tärissyt tekstiviesteistä koko päivän aamusta lähtien.

Itse kentällä Mixun ilonaiheet jäivät vähiin. Wilson Kamavuaka puski ottelun avausmaalin, mutta muuten tapahtumia kentällä käytännössä alusta loppuun hallitsi Haka, joka voitti pelin lopulta 2–1.

Video: Kamavuakan osuman näet jutun pääkuvana olevalta videolta.

– Yritystä, asennetta, taistelua – sitä joka pelaajalta löytyi. Ei kahdessa päivässä ja kahdessa harjoituksessa ihmeitä voi tehdä.

– Nyt odotan vain, että pääsen jatkamaan työtä harjoituskentällä. Aiheista ja kehitettävistä asioista ei ole pulaa, Mixu summasi.

Paatelainen tuumi yleisesti, että korjattavaa on paljon sekä joukkueen hyökkäämisessä että puolustamisessa.

– Voi olla, että myös fyysisessä kunnossa. Kun aiempia pelejä olen katsonut, paljon on HIFK:lle tehty osumia 80. minuutilla tai sen jälkeen. Jos asia on niin, miltä se vaikuttaa, siihenkin on saatava parannusta.

Video: Hakan Lee Erwinin 1–1-tasoitusmaali.

Paatelaista selvästi arvostetaan Valkeakoskella. Sen todistaa FC Hakalle huikea yleisömäärä. Jos normikesinä peleissä on ollut noin 1 200 katsojaa – perjantaina siihen tuli tuhat henkilöä Mixu-lisää: 2 240!

– Hienoa nähdä, että kaupungissa on kovaa innostusta. Vanha pelikaverini ja valmennettavani on tehnyt täällä todella loistavaa työtä, Mixu viittasi hänen ja Hakan päävalmentajan Teemu Tainion yhteisiin kokemuksiin jalkapallon A-maajoukkueessa.

Video: Hakan Stavros Zarokostasin 2–1-voittomaali.

HIFK:n ikonipelaaja Jukka Halme on kokenut seuran kaikki kohokohdat, mutta myös pahimmat montut.

– Mixu on todellinen voimahahmo. Juuri sellainen persoona, joka tähän väliin tarvittiin. Jos joku homman saa toimimaan, hän on Mixu. Uskosta, vahvasta psyykkaamisesta ja joukkueen sytyttämisestä mikään ei ainakaan jää vajaaksi.

Halme myönsi, että kehitettävää HIFK:n pelissä on paljon.

– Ensimmäisenä meidän pitää pystyä pelaamaan paljon aktiivisemmin ja aggressiivisemmin – yhdessä. Nyt asiat tapahtuvat liian pitkällä viiveellä, Halme analysoi.

Silti eilen toppariksi pelin lopussa kentälle vaihdettu Halme oli luottavainen.

– Toistaiseksi MIxu on vetänyt vain yhden harjoituksen hyökkäyksestä ja yhden puolustamisesta. Saimme hyviä maistiaisia, mitä on luvassa.

HIFK:n haasteet eivät ainakaan ensi viikolla helpotu. Kauden ensimmäinen Stadin Derby on ohjelmassa ensi viikon torstaina.

– Voi olla hyväkin saada maksimaalinen haaste tähän väliin. Eikö se Daavid joskus ole Goljatin kaatanut, vaikka kukaan siihen ei uskonut, Paatelainen valoi uskoa.