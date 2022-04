Haka ja KuPS voittoihin – Mixu Paatelaisen HIFK-debyytti päättyi pettymykseen

Haka ja KuPS voittoihin perjantai-iltana.

Haka kaatoi Veikkausliigassa kotonaan HIFK:n 2–1, ja KuPS juhli 1–0-vierasvoittoa FC Lahdesta.

KuPS on aloittanut kautensa neljällä voitolla ja on sarjataulukon kärjessä. Myös Hakan alkukausi on sujunut hyvin, sillä joukkue on kerännyt neljästä ottelustaan kolme voittoa ja yhdeksän pistettä. Haka on sarjataulukossa toisena, mutta kolmella voitolla kautensa aloittanut HJK on pelannut valkeakoskelaisia ottelun vähemmän.

HIFK:n kauden alku on ollut vaisu, sillä joukkue on sarjataulukon viimeisenä kerättyään neljästä ottelustaan yhden pisteen. Haka-kamppailu oli Mixu Paatelaiselle ensimmäinen ottelu HIFK:n päävalmentajana.

Vieraskamppailu alkoi helsinkiläisjoukkueen vinkkelistä hyvin, sillä HIFK:n Wilson Kamavuakan voimakas pukkaus rangaistusalueen rajalta meni yhdeksännellä peliminuutilla maaliin.

Lee Erwin laukoi komealla vapaapotkulla Hakan tasoihin kymmenen minuuttia myöhemmin. Osuma oli Erwinille jo liigakauden neljäs. Runsaan tunnin kohdalla Stavros Zarokostas tykitti takanurkkaan Hakan voitto-osuman.

FC Lahden ja KuPSin kohtaamisen ainoan osuman teki varttitunnin pelaamisen jälkeen kuopiolaisjoukkueen Janis Ikaunieks, joka ohjasi pallon taidolla maaliin.