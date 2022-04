HJK jatkaa ilman takaiskuja – Atom halkaisi VPS:n puolustuksen

HJK:n nollapeliputki kasvoi jo yli 270 minuuttiin tällä kaudella.

HJK voitti VPS:n maalein 1–0 Veikkausliigan ottelussa Vaasassa maanantaina. Helsingin Jalkapalloklubin voittomaalin laukoi kulmapotkun jälkitilanteesta japanilaistähti Atomu ”Atom” Tanaka 79. peliminuutilla. Vain pari minuuttia aiemmin kentälle tullut Atom sai purkupallon itselleen rangaistusalueella, harhautti viileästi vasemmalta jalalta oikealleen ja viimeisteli maalin takanurkkaan.

Ennen takaiskua sarjanousija VPS piti HJK:n ansiokkaasti poissa vaarallisilta tekopaikoilta. Tukholman AIK:sta lainattu serbikärki Bojan Radulovic sai HJK:n parhaat paikat. Puskut viiden metrin viivalta niin ensimmäisellä kuin toisella puoliajalla jäivät kuitenkin VPS:n maalivahdin Oskari Forsmanin torjuntoihin.

HJK:n otteet ärsyttivät tauolla Ruutu+:n haastattelemaa Klubi-kapteenia Miro Tenhoa, joka piti avauspuoliskoa heikkotasoisena. Tenhon, 27, mielestä HJK liikutteli palloa liian hitaasti.

Klubi sai peliinsä vauhtia toisella puoliajalla ottamalla kentälle Atomin lisäksi sisään Anthony Olusanyan ja Casper Terhon.

Kautensa positiivisen yllättävästi aloittanut VPS ei jäänyt takaiskun jälkeen tuleen makaamaan, vaan loi vielä pari maalintekopaikkaa toiseen päähän. Kareem Moses ja Juhani Pikkarainen eivät saaneet vain painettua volley-laukauksiaan maalipuiden väliin.

Ottelun jälkeen Tenho oli tyytyväisempi.

– Tärkeä voitto. Ainakin paransimme toiselle puoliajalle, mutta ”Vepsu” teki pelimme hankalaksi. Oli aikamoista taistelua, mutta toisella puoliajalla olimme selvästi parempia, Tenho sanoi Ruutu+:lle.

– Erikoistilanteet ratkaisivat ottelun.

HJK on voittanut kaikki Veikkausliigan kauden kolme ensimmäistä otteluaan numeroin 1–0 eli sen nollataika on kestänyt jo yli 270 minuuttia. Se on sarjassa toisena KuPSin jälkeen, jolla on myös yhdeksän pistettä, mutta parempi maaliero +4. VPS on kerännyt kolmesta ottelusta neljä pistettä ja on sijalla neljä.

Maanantaina pelattiin myös kaksi muuta ottelua. IFK Mariehamn ja Honka tasasivat pisteet Ahvenanmaalla maalein 1–1. Maalintekijöinä olivat Robin Sid ja Florian Krebs.

FC Lahti murkasi Helsingin IFK:n 3–0 vieraskentällä Töölössä. Lahden maaleista vastasivat Geoffrey Chinedu, Altin Zeqiri ja Macoumba Kandji. Kuten alla olevasta videosta näkee, Zeqiri teki maalinsa huimalla soolosuorituksella.

HIFK:ta ei vielä valmentanut Mika-Matti ”Mixu” Paatelainen, joka teki seuran kanssa juuri 2+1-vuotisen sopimuksen. IFK:n peräsimessä oli sen sijaan Pedro Henriques.

Honka on sarjataulukossa nyt sijalla viisi ja FC Lahti sijalla kuusi. IFK Mariehamn on seitsemäntenä ja HIFK pitää perää. Helsinkiläiset ovat saaneet vain yhden pisteen kolmesta ottelustaan.