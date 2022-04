Näin pelattiin Veikkausliigan avauskierroksella – katso huippuhetket otteluista

Jalkapallon Veikkausliiga alkoi lauantaina kuudella ottelulla. Mestarisuosikit HJK ja KuPS aloittivat kautensa voitokkaasti.

HJK–Honka 1–0 (0–0)

Haka–Ilves 2–1 (2–1)

KuPS–Inter 2–1 (2–1)

SJK–HIFK 2–1 (0–0)

VPS–AC Oulu 2–2 (1–0)

IFK Mariehamn–FC Lahti 0–0.

Kuopion Palloseura ja turkulainen Inter hurjastelivat ensimmäisellä puoliajalla kolme maalia Veikkausliigan avauskierroksella. Maaleista kaksi teki kotijoukkue KuPS ja Inter yhden.

Toisella puoliajalla eivät maaliverkot heiluneet muutamasta hyvästä tilanteesta huolimatta. Niinpä KuPS vei kolmen pisteen potin 2–1-kotivoitolla.

– Pelasimme hyvän ja viihdyttävän ottelun. Kolme pistettä oli tärkeä asia, KuPS-kapteeni Henri Toivomäki sanoi.

Toisella puoliajalla KuPS tyrehdytti onnistuneesti Interin avauspelin. Interillä oli suuria vaikeuksia hyökkäysten rakentelussa, eikä joukkue päässyt maalipaikkoihin kuin aivan lopussa.

Lisäajalla Interin Petteri Forsell ampui vaarallisen vapaapotkun. KuPSin maalivahti Johannes Kreidl poimi pallon kuitenkin varmasti hanskoihinsa.

– Oli suhteellisen kokonaisvaltainen peli meiltä lukuun ottamatta toisen puoliajan 20 minuutin alkua. Annoimme hyvän vastuksen KuPSille. Vähän parempi päivä, niin lopussa olisi voinut tulla maaleja, Forsell sanoi.

VPS ja AC Oulu tasasivat pisteet – kolme pelaajaa teki ensimmäisen liigamaalinsa

Kahden vuoden tauon jälkeen Veikkausliigaan palannut Vaasan Palloseura päätyi sarja-avauksessaan kotitasapeliin AC Oulua vastaan. Neljän maalin ottelussa molemmat osuivat maalipuiden väliin kahdesti ja pisteet tasattiin 2–2-tuloksella.

Avauspuoliajalla pitkäaikainen VPS-pelaaja Steven Morrissey vei vaasalaiset johtoon, vaikka vierailijat hallitsivat palloa erityisesti ottelun alkupuolella.

– Tämä oli hyvä opetus siitä, mitä liigassa pelaaminen vaatii. Etenkin ensimmäiset parikymmentä minuuttia olimme vaikeuksissa temmon kanssa, VPS-luotsi Jussi Nuorela ruoti.

Toisella puoliajalla kolme pelaajaa iski uransa ensimmäisen maalin jalkapalloliigassa. Riku Selander toi oululaiset kaukolaukauksellaan tasoihin puoliajan alussa, mutta jo paria minuuttia myöhemmin VPS meni uudelleen johtoon, kun Aleksi Pahkasalo ohjasi pallon ilmasta maaliin Sebastian Strandvallin syötöstä.

AC Oulu pystyi luomaan ottelun lopulla tilanteita ja saikin lopulta tasoituksen, kun täksi kaudeksi oululaisten riveihin siirtynyt argentiinalaisvahvistus Michael Lopez viimeisteli 88. minuutilla.

– Joukkue ottaa vielä askeleita eteenpäin, mutta olen tyytyväinen työmääräämme tänään. Meillä oli energiaa ja rohkeutta, AC Oulun päävalmentaja Ricardo Duarte summasi.

HIFK kohtasi viime kauden valmentajansa luotsaaman SJK:n ja koki jättipettymyksen

HIFK:n kauden avaus päättyi jättipettymykseen Seinäjoella, kun kotijoukkue SJK iski lopussa kahdesti ja voitti ottelun 2–1 (0–0).

HIFK pääsi 1–0-johtoon vartti ennen loppua, kun Jusuf Ali hankki vieraille rangaistuspotkun. Pallon taakse asettui Pipe Saez, joka ei erehtynyt.

SJK sai kuitenkin 86. minuutilla käsivirheen seurauksena rangaistuspotkun, josta Denys Oliinyk tasoitti ottelun. Lopussa isännät loivat kaksi huippupaikkaa, joista toisesta syntyi voittomaali: ratkaisun latoi Rafal Wolsztynski lisäajalla.

– En ollut huolissani (HIFK:n maalin jälkeen), mutta olin tietenkin hieman pettynyt, kun otteemme herpaantui. Maalin jälkeen teimme onnistuneita vaihtoja, jatkoimme paineistamista ja loimme hyviä tilanteita. Tämä oli todella tärkeä voitto, iloitsi SJK:n päävalmentaja Joaquin Gomez, joka luotsasi vielä viime kaudella IFK:ta.

SJK loi ottelussa tukuittain hyviä paikkoja, ja pisteenkin saaminen olisi tuntunut voitolta IFK:lle.

– Hyvä asia on se, että näin joukkueeni todella haluavan voittoa, jopa silloin, kun emme pitäneet palloa ja meillä oli hankaluuksia, kiteytti HIFK:n vastuuvalmentaja Pedro Henriques.

Hakan Erwin ja maalitolpat isossa roolissa Ilveksen kaadossa

Kotijoukkue Hakan uusi skottihyökkääjä Lee Erwin teki maalin tolpan kautta ja lisäksi laukoi kaksi kertaa tolppaan, kun joukkue kukisti lauantaina paikalliskilpailija Ilveksen 2–1.

Ensimmäisen kerran 28-vuotias skotti laukoi tolppaan 33. minuutilla, paluupallon pani sisään toinen uusi hyökkääjä eli kreikkalainen Stavros Zarokostas.

– Tärkeintä oli saada voitto avausottelusta. En välitä hattutempuista. Tolppia tosiaan tuli muutama, Erwin iloitsi.

Toinen tolppa oli laukaus noin 16 metristä. Pallo meni maaliin oikean tolpan kautta, eikä Rasmus Leislahdella ollut juuri mahdollisuuksia.

– Maali oli tärkeä, yhtä tärkeää oli Stavrosin onnistuminen. Kausi alkoi hyvin, Erwin hehkutti.

Kolmas tolppa tuli läpiajosta, kun Rasmus Leislahti torjui Erwinin laukauksen tolppaan. Ottelu oli Erwinille viides Haka-paidassa.

– Ei ollut helppoa tulla Skotlannista hallipeleihin. Uskoin, että Lee syttyy, kun tosipelit alkavat. Maali tuli, ja muutenkin peli oli paras häneltä, sanoi Hakan päävalmentaja Teemu Tainio.

Ilveksen päävalmentaja Toni Kallio löysi syyn tappioon.

– Hakan pelissä näkyi päättäväisyys. Eroa oli myös kamppailupelissä, Kallio sanoi.

HJK:n Terho kunnostautui taas avauspelissä Hongan kaadossa

Mestarisuosikki HJK aloitti kautensa lyömällä Hongan 1–0. Tasaisen taistelun ratkaisijaksi nousi kotijoukkueen Casper Terho, joka laukoi pallon 68. minuutilla varmasti sisään.

– Hyvin tyytyväisiä olemme kolmeen pisteeseen ja nollapeliin, HJK:n päävalmentaja Toni Koskela kiteytti.

HJK avasi viime kauden voittamalla Hongan 4–2, ja tuolloin Terho viimeisteli ensimmäisen liigamaalinsa. Myöhemmin sesongilla syntyi toinenkin, joten lauantain osuma oli hyökkääjälle pääsarjatasolla historian kolmas.

– Tämä on yksi maali muiden joukossa. Me voitimme, se on tosi tärkeätä, HJK:n Terho kuvasi.

Terho, 18, aloitti vaihdosta päästen peliin 46. minuutilla hyökkääjä Nassim Boujellabin tilalle.

Maaliinsa Terho sai pikkupassin boksin rajalta Fabian Serrarensilta, minkä jälkeen hän eteni lähemmäksi sekä sijoitti pallon ohi lukuisiin pelastuksiin yltäneen maalivahti Maksim Rudakovin.

Espoolaisillakin oli mittelössä paikkansa, mutta parhaat tontit hukattiin ohivetoihin tai maalivahti Jakob Tånnanderin torjuntoihin. Ottelua seurasi 4 650 katsojaa, HJK:n fanipäädystä mittelöä häiriköitiin pariin otteeseen kielletyillä savuavilla soihduilla.

– Liikaa helppoja virheitä ja liian harvoin päästiin hyökkäämään, yksi maali oltaisiin voitu tehdä, Hongan päävalmentaja Vesa Vasara summasi.

IFK Mariehamn ja FC Lahti tuhlailivat tekopaikkoja – kotijoukkueen Eero Tamminen lensi suihkuun

Ahvenanmaalla ei löydetty kentälle maalintekijää. IFK Mariehamn ja FC Lahti jakoivat pisteet tuloksella 0–0, vaikka pelissä nähtiin 26 maalintekoyritystä (14–12) laukoen tai puskien.

Joukkueet pääsivät nauttimaan sarjan avauspäivän parhaista oloista. Maarianhaminassa lunta ei ollut kuin muodollisesti kentän päätyihin lanatuissa kasoissa tekonurmen kumirouheen seassa.

– IFK oli vaarallinen ekalla puoliajalla. Tauon jälkeen pelimme näytti paremmalta, mutta pistejakoon päädyttiin, kiteytti FC Lahdessa debytoinut ex-maarianhaminalainen Albion Ademi.

Toissa kaudella IFK:lle 14 maalia paukutellut 23-vuotias Ademi siirtyi Lahteen juuri ennen kauden alkua lainalla tukholmalaisseura Djurgårdenista.

– Viime kauteni oli rikkonainen. Kun alkoi näyttää siltä, että peliaika voisi jäädä vähiin, pyysin seuralta pariin kertaan päästä lainalle johonkin isompien peliminuuttien hakuun, Ademi taustoitti.

Enemmän harmiteltavaa jäi vieraille, jotka pelasivat päätösvartin ylivoimalla IFK:n Eero Tammisen harvinaisen tyhmän ulosajon takia. Roisin taklauksen takaapäin vieraiden Eemeli Virtaan kohdistanut Tamminen otti tilanteessa pelin toisen varoituksensa.

– Joona Tiainen (FC Lahden maalivahti) pilasi iltamme pelin kovimmalla gamesaverilla. Vaikea on heti sanoa, oliko tämä pettymys vai hyväksyttävä tulos, kuittasi kaksi edelliskautta lahtelaisseuraa edustanut IFK:n toppari Timi Lahti, 31.