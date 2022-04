HJK lähtee kauteen suurena mestarisuosikkina – Jukka Raitala kertoo kovista odotuksista

Jukka Raitala on yksi HJK:n avainpelaajista.

Elettiin huhtikuuta vuonna 2007, kun nuori Jukka Raitala debytoi miesten jalkapalloliigassa HJK:n paidassa.

Viisitoista vuotta myöhemmin Raitala, 33, istuu Töölön jalkapallostadionin ravintolassa vastaamassa hyväntuulisena kysymyksiin – jälleen HJK:n pelaajana.

– Fiilikset ovat tosi odottavaiset. Taisi olla 10. tammikuuta, kun aloimme treenata, joten aika pitkä preseason on takana. Ulkomailla ei ole koskaan ollut näin pitkää. On kiva päästä pelaamaan pisteistä, vaikka on tässä treenipelejä väännetty, Raitala sanoo viitaten Suomen pitkään harjoituskauteen.

Loppukesästä 2009 Raitala suuntasi Saksan Bundesliigan Hoffenheimiin. Siitä alkoi pitkä ulkomaankierros, joka on nyt tullut päätökseensä.

Raitalalle on kertynyt ulkomailla otteluita Saksan lisäksi Espanjan, Hollannin, Tanskan, Norjan ja Pohjois-Amerikan liigoista. Ennen Suomeen paluutaan hän vietti useita vuosia Pohjois-Amerikan MLS-liigassa, jossa suomalaispuolustaja edusti Columbus Crew’ta, Montreal Impactia ja Minnesota Unitedia.

MLS:stä Raitalalla on lämpimät muistot.

– Oli tosi hyvät viisi vuotta. Montrealissa olin kolme vuotta, ja siitä jäivät parhaat muistot varmaan siksikin, kun vietin siellä niin pitkän ajan. Oli mahtavaa olla mukana koko liigan kasvussa. MLS on kasvanut, pelaajat ovat kehittyneet ja taso on mennyt eteenpäin. Ero on aika valtava ja vaikuttava jo verrattuna siihen, kun menin sinne. MLS:llä on älytön potentiaali, Raitala innostuu.

Kokenut maajoukkuepuolustaja ei haikaile enää ulkomaille.

– Ympyrä on tavallaan sulkeutunut. Talvella pohdin, olisiko aika tulla takaisin Suomeen. Oli prosessi hyväksyä, että kun tänne tulen, en enää ulkomaille lähde pelaamaan. Koskaan ei voi sanoa ei koskaan, mutta ihmeitä pitäisi tapahtua. Ajatuksenani on pelata Suomessa vielä monta vuotta, HJK:n kanssa kaksivuotisen sopimuksen tehnyt Raitala sanoo.

Monipuolinen Raitala pystyy pelaamaan laita- ja keskuspuolustajana. Keravan kasvatin paikka löytynee HJK:ssa kolmen linjassa vasempana topparina.

– Kun olemme pelanneet kolmella topparilla, se on sopinut minulle hyvin. Siinä saa paljon palloa. Koen, että pelinavaamisesta ja pallollisesta pelaamisesta löytyy vahvuuksiani. Viihdyn tuolla paikalla tosi hyvin.

HJK lähtee kauteen selkeänä mestarisuosikkina, ja helsinkiläisjoukkueelta odotetaan menestystä myös cupissa sekä europeleissä.

– Pystymme varmasti parhaimpaamme pienen paineen alla. Pelaajarinkimme on niin laadukas, että meidän täytyy lähtökohtaisesti voittaa jokainen liigapelimme, vaikkemme varmaan kaikkia voita. Mentaliteetin täytyy kuitenkin olla sellainen, Raitala muistuttaa.

Raitala on HJK:n Joona Toivion ohella liigakauden nimekkäin kotimaan kentille palannut suomalaispelaaja. HJK on hankkinut myös muun muassa maajoukkuemies Pyry Soirin.

Muita nimekkäitä Suomeen palaajia ovat muun muassa HIFK:n Eero Markkanen, Ilveksen Petteri Pennanen ja ruotsalaisesta Djurgårdenista FC Lahteen lainalle tullut Albion Ademi. Markkanen ja Pennanen pelasivat viime kaudella Pohjois-Amerikan toiseksi korkeimmalla sarjatasolla.

Alkavan kauden meritoitunein uusi ulkomaalaispelaaja on HIFK:n konkarimaalivahti Antonio Alberto Bastos Pimparel eli Beto.

Portugalilainen Beto, 39, on pelannut maansa kivikovassa miesten maajoukkueessa 16 ottelua, ollut kolmesti MM- ja kerran EM-kisoissa sekä edustanut muun muassa Portoa ja Sevillaa.

Liiga alkaa lauantaina, jolloin pelataan ottelut HJK–Honka, Haka–Ilves, KuPS–Inter, SJK–HIFK , VPS–AC Oulu ja IFK Mariehamn–FC Lahti.