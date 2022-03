Podcast: HJK rakensi pöyristyttävän tähtikaartin ja on ainoa suosikki, vain KuPS voi haastaa – onko Interin aika kärkikahinoissa ohi?

Pallokerho palaa Veikkausliigan ennakkojaksolla.

Pallokerho on täällä taas! Talvitauko on ohi Veikkausliigassa, joten myös Pallokerhon on aika herätä talviunilta.

Ensimmäisessä liigan ennakkojaksossa käydään läpi ennakoidun kärjen asetelmat. Lari Vesander, Kim Kallström ja Janne Oivio näkevät kaikki HJK:n selväksi ennakkosuosikiksi. Joukkue on hankkinut tukun tähtiä kotimaasta ja ulkomailta.

KuPS on yhtä selkeästi karussa muilta Klubin ykköshaastajana. Sillä on kädet täynnä viime kauden upeiden suoritusten toistaimisessa, mutta mahdollista se on.

Inter ja SJK muodostavat ensimmäisen takaa-ajajien ryhmän. Jokerikorttina ensijaksossa on mukana Honka.

Liigaennakon toinen osa julkaistaan loppuviikosta.