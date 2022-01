Hongan luottopakki siirtyi Islantiin, HJK hankki itävaltalaispelaajan

Pääkaupunkiseudun veikkausliigaseuroissa pelaajaliikennettä molempiin suuntiin.

Veikkausliigan mestari Helsingin Jalkapalloklubi on hankkinut keskikentälleen vahvistuksekseen itävaltalaisen Manuel Marticin. HJK:n ja Marticin välinen sopimus koskee ensi kautta.

Martic on pelannut kaudesta 2016–17 Itävallan Bundesliigaa seuroinaan HJK:lle europeleistä tuttu Rapid Wien ja St. Pölten, jossa Martic pelasi Roope Riskin seurakaverina. Bundesliigan lisäksi hän on pelannut Unkarin pääsarjassa Mezőkövesd Zsóry FC:ssä kaudella 2020–21.

– Olen iloinen, kun pääsen edustamaan Suomen parasta ja suurinta seuraa. HJK Helsinki on iso seura, ja kaikki tuntevat sen ympäri Eurooppaa, yli 190-senttinen Martic kertoi tiedotteessa.

Martic on isokokoinen ja fyysisesti vahva keskikenttäpelaaja.

Espoolainen Honka tiedotti puolestaan, että puolustaja Dani Hatakka siirtyy seurasta Islannin liigan Keflavikiin.

Hatakka, 27, pelasi viime kaudella 21 liigaottelua kasvattajaseuransa paidassa. Hän on edustanut Honkaa yhteensä 81 liigaottelussa. Hongan lisäksi Hatakka on edustanut kotimaassa AC Oulua, KuPSia ja SJK:ta. Hän on myös pelannut norjalaisissa SK Brannissa ja IL Höddissa.

Hatakka solmi kauden 2022 kattavan sopimuksen Keflavikin kanssa.