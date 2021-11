Riku Riski jatkaa HJK:ssa

HJK tiedotti Riku Riskin jatkosopimuksesta.

Veikkausliigan seura HJK ja hyökkääjä Riku Riski ovat tehneet ensi kauden kattavan jatkosopimuksen, seura tiedotti maanantaina. Riski, 32, on pelannut HJK:ssa kaudesta 2018 lähtien.

– Meillä on upea vuosi yhtä peliä vaille paketissa. Haluan ehdottomasti toistaa saman myös ensi vuonna eikä minulla ole epäilystäkään, etteikö seura voisi ottaa taas yhtä askelta eteenpäin sekä kotimaan kentillä että Euroopassa, kertoi Riski.

Riski on edustanut liigassa HJK:n lisäksi TPS:aa. Ulkomailla hän on pelannut Puolassa, Ruotsissa, Norjassa ja Skotlannissa. A-maajoukkueessa hän on pelannut 26 ottelua, ja nousi tammikuussa 2019 esille kieltäytyessään maajoukkuekutsusta harjoitusleirille Qatariin vedoten eettisiin syihin maan ihmisoikeustilanteen vuoksi.

– Riku on ollut merkittävässä roolissa rakentamassa nykyistä tarinaamme HJK:n liigajoukkueessa, ja jatkosopimus tuo tärkeää jatkuvuutta ensi kaudelle, sanoi HJK:n urheilu- ja kehitysjohtaja Miika Takkula.