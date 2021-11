HIFK sai uudet pääomistajat

HIFK käynnisti keväällä julkisen osakeannin.

Jalkapallon Veikkausliigassa pelaavan Helsingin IFK:n taustalla vaikuttavan HIFK Fotboll Ab:n pääomistajiksi tulevat Heikki Pajunen, Janne Räsänen, Mirka Lod, Heikki Lehmuskoski ja Jan Holst.

Viisikko muodostaa pienempien sijoittajien kanssa Stadin Tähdet Oy Ab:n, josta tulee pääomistaja yli 50 prosentin omistusosuudella. Viisikko on mukana yritys- ja sijoitustoiminnassa.

Osakeyhtiön suurin omistaja on tänä vuonna ollut yhdistysmuotoinen HIFK Soccer rf, jolle jää noin kymmenen prosentin omistajuus. HIFK:n jalkapallopuolen toimitusjohtaja Christoffer Perret sanoi, että keskusteluja suomalaissijoittajien kanssa on käyty vuosi. Sijoittajia on määrä tulla lisää.

HIFK käynnisti keväällä julkisen osakeannin, mutta vaikea taloustilanne on johtanut siihen, että osakeanti ja neuvottelut ovat kestäneet suunniteltua pidempään. HIFK sijoittui päättyneellä kaudella liigassa kuudenneksi.