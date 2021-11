Kommentti: Koskettavin hetki ei ollut HJK:n mestaruusjuhla – yleisön reaktio yllätti

Hieno huipennus antoi kauniit kehykset kaudelle, mutta sen ei saa antaa hämätä, kirjoittaa Janne Kosunen Kuopiosta.

Kuopion Väre-areenan koskettavin hetki sunnuntaina ei ollut HJK:n fanien ryntääminen kentälle juhlimaan mestaruutta villisti, eikä edes se, kun Klubin kapteeni Daniel O’Shaughnessy nosti mestaruuspatsaan ilmaan.

Eniten väreitä iski KuPSin fanien käytös. Kun KuPSin pelaajat olivat mestaruusottelun jälkeen kentällä lyötyinä ja lannistettuina, katsomosta alkoi rytmikäs ja voimakas kannustus hopeajoukkueelle. Se kruunasi upean suomalaisen jalkapallopäivän. Se samalla kertoi paljon, mistä tässä veikkausliigavuodesta oli kysymys kentillä.

KuPS pystyi nousemaan vakavaksi haastajaksi ”varmalle” mestarille HJK:lle ja vei kultataistelun kauden viimeiseen hetkeen asti.

Kun kauden paras pelaaja, KuPSin Urho Nissilä, laukoi loppuminuuteilla HJK:n maalin yli niin, että pallo pyyhkäisi maalin kattoverkkoa päältä, nähtiin marginaalien pienuus. Siitä 2–1, kulta Kuopioon, ja HJK olisi ollut ”kriisijoukkue”.

Mutta oliko HJK lopulta niin lähellä kriisiä kuin esimerkiksi media antoi ymmärtää? Seitsemän kotiottelun voitoton putki syksyllä oli kaikkea muuta kuin sitä, mitä Suomen suurimmalta sopii odottaa.

Klubi pystyi kokoamaan itsensä ja puristamaan riittävät tulokset Veikkausliigan kauden kolmella viimeisellä kierroksella. Näistä HJK:n saldo oli kaksi voittoa ja tasapeli, KuPSin vastaava kolme tasapeliä.

HJK:lle riitti Suomen mestaruuteen Kuopiossa tasapeli, jonka se myös pelasi. KuPS eteni Veikkausliigassa tappiotta toukokuun lopusta asti, mutta ratkaisevat maalit jäivät lopussa tekemättä.

Totuuden nimissä, ilman KuPSin maalivahdin Johannes Kreidlin loisto-otteita pitkin ottelua, HJK olisi voittanut sunnuntaina.

– Vaikka olisimme hävinneet, en näe, että kautemme olisi ollut huono, HJK:n päävalmentaja Toni Koskela sanoi.

HJK:n pistekeskiarvo liigassa oli tänä vuonna noin 2,19 per ottelu ja KuPSin noin 2,15.

Normaalisti KuPSinkin keskiarvoilla voittaisi mestaruuden kirkkaasti.

Veikkausliiga tarvitsee superjoukkueen ja sille vastavoiman. Kestomenestyjä HJK on jatkossakin tuo super, KuPS näytti vahvoja haastajan kykyjään.

Mestaruusottelun KuPS–HJK yleisömäärän, 7 890, ei saa antaa hämätä.

Veikkausliigaa ja seuroja odottaa kova työmaa yleisön houkuttelemisessa takaisin katsomoihin koronakurjuuden helpottaessa. Kultaottelu vetää väkeä, totta kai, mutta niin sanotut perusottelut eivät houkuttele toivotusti.

Koronavirus on vain osatekijä. Itse tuote täytyy saada kuntoon. Kaiuttimista tulevat ränttätäntät ja yleisölle myytävät kalliit nakkimukit eivät nouse tässäkään pääosaan.

Miten saada joukkueet ja ennen kaikkea pelaajat kiinnostaviksi?

Kuopiossa päästiin nauttimaan parin tunnin ajan siitä, mitä sarjajalkapallo voisi meillä olla. Suosikkijoukkueensa KuPSin väreihin pukeutunut kotiyleisö hoiti kannustusta pääasiassa rytmikkäällä taputuksella, mutta siinäkin oli voimaa ja vimmaa. HJK:n fanit lauloivat tuttuja laulujaan.

– Hienoa, että täällä oli yleisöä näin paljon. Olisivatpa kaikki matsit tällaisia, HJK:n kapteeni Daniel O’Shaughnessy kiitteli.

Ottelun jälkeen stadionin ulkopuolella järjestettiin ilotulitus ja stadionin kaiuttimista kaikui ratkenneen mestaruuden kunniaksi Queenin We Are The Champions – mitäpä muutakaan.

Kuopiolaisten kannalta niin lähellä, mutta niin kaukana. Yleisön reaktiot kitkerimmälläkin hetkillä kuitenkin kertoivat seurayhteisön voimasta.

Väre-areena oli jo tyhjä, kun HJK:n linja-auton takavalot katosivat kohti pääkaupunkia.

Kultajuhlat täytyy hoitaa intensiivisesti. HJK:ta odottaa seuraava ottelu jo torstaina Tel Avivin Maccabia vastaan Israelissa. Panoksena on silloin Konferenssiliigan lohkovaiheen sarjapisteet.

HJK hävisi Maccabille kotonaan 21. lokakuuta peräti 0–5. Juuri se nöyryytys herätti HJK:n parhaimpaansa kotimaisen liigakauden loppusuoralle.