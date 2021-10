HJK:n tähtihyökkääjä Roope Riski tilittää vaikeista hetkistä: ”Oltiin syvissä vesissä”

Kulta-HJK:n päävalmentaja Toni Koskela oli ylpeä ja onnellinen. Hopea-KuPSin Simo Valakaria harmitti pelaajiensa puolesta.

HJK pystyi nousemaan Suomen mestariksi ohi KuPSin vaikealta näyttäneestä takaa-ajoasemasta. Helsinkiläisten kulta varmistui 1–1-vierastasapelillä Kuopiossa sunnuntaina.

– Oltiin aika syvissä vesissä, joukkueen ulkopuolelta tuli kovaa kritiikkiä ja painetta. Siinä mitattiin miestä, HJK:n hyökkääjä Roope Riski sanoi viitaten parin viikon takaiseen tilanteeseen.

Hän oli yksi joukkueensa nousun pääarkkitehdeistä. Veikkausliigassa tasoonsa nähden heikoin tehoin pelannut hyökkääjä teki lokakuun loppukirissä voittomaalit sekä Interiä ja HIFK:ta vastaan. Samaan aikaan KuPS juuttui tasapeliputkeen, ja HJK meni ohi.

Riski tarkoitti ulkopuolisilla paineilla ennen kaikkea mediaa. HJK pelasi syksyllä euro-ottelut mukaan lukien seitsemän pelin voitottoman putken kotonaan.

Tilanne joukkueen sisällä ei ollut Riskin mukaan silloinkaan äärimmäisen surkea.

– Meille itsellemme tilanne ei ollut niin paha kuin se näytti ulkopuolisille. Meillä oli palavereita, mutta niitä on ollut pitkin kautta: asiat on käyty läpi, on ollut sitten hyvä putki tai mennyt huonommin, Riski sanoi.

Hänen silmänsä loistivat Kuopion Väre-areenan keinovaloissa. Näki, että tuntui tavattoman hyvältä.

– Itselleni oli hienoa onnistua, mutta tämä oli joukkueen voitto.

HJK:n päävalmentaja Toni Koskela saapui median eteen näyttäen tyyneltä kuin minkä tahansa ottelun jälkeen.

– Ylpeä ja onnellinen, hän tiivisti tunnelmansa.

Ehkä helpottunutkin.

Koskela katsoo liigakautta kokonaisuutena. HJK pelasi KuPSin vieraana sunnuntaina todella väkevästi.

Helsinkiläiset löysivät teräksisen ryhtinsä kauden ratkaisuhetkillä.

Koskela on arvioinut joukkueensa ottelut ja omaa tekemistään tappioidenkin hetkillä myös esitysten kautta. Jopa kotiotteluiden surkeasta putkesta löytyi hyviä pelillisiä asioita.

– Pitää katsoa myös tulosten taakse. Tämähän ei ole niin, että yhtenä päivänä on valmentajana älyttömän hyvä ja toisena ihan paska. Totuus on jotakin siltä väliltä, hän sanoi.

HJK:n nousu mestariksi oli vahva työnäyte koko joukkueelta.

– Erittäin kovaa henkistä kanttia. Myös KuPS pelasi erinomaisen kauden. Täytyy muistaa, että neljän viime kuukauden aikana ei ole ollut vain fyysistä rasitusta. Myös henkinen kuorma on ollut kova, Koskela sanoi.

KuPSin päävalmentajan Simo Valakarin ilmeestä näki, että pettymys kaihersi, vaikka puheita pönkitti tuttu energia.

– Itseäni harmittaa eniten se, etteivät pelaajat saaneet palkintoa fantastisesta työstään. Tämä oli hieno kauden huipennus, kautemme on ollut joka tapauksessa upea, Valakari sanoi.

Hän myönsi HJK:n paremmuuden ja onnitteli voittajiaan.

– Teimme kaikkemme. Emme vaan pystyneet voittamaan. HJK oli parempi. Nyt on vähän vaikea analysoida tarkasti kautta tunnekuohussa.

Kun päällimmäinen pettymys väistyy, myös KuPS voi olla tyytyväinen saavuttamaansa. Jo HJK:n haastaminen on vahva työnäyte.

Kuopiolaisten vitriiniin tuli tänä vuonna Veikkausliigan hopean lisäksi Suomen cupin mestaruuspokaali. Ensi vuonna savolaiset iskevät uudestaan tähtäimessä Veikkausliigan ykkössija.

– Ihmiset eivät ymmärräkään, kuinka kovia jätkiä joukkueessamme on. Se palkinto ei tullut nyt, mutta tulee vielä, Valakari sanoi päättäväisesti.