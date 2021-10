KuPS ja HJK superottelussa – näihin asioihin Suomen mestaruus ratkeaa

KuPS ja HJK ratkaisevat Veikkausliigan mestaruuden sunnuntaina.

Veikkausliiga huipentuu sarjan päätöskierrokseen sunnuntaina. Panoksena on koko liigan voitto. HJK:lla on pisteen sarjajohto, joten Klubille riittää vieraspelistä tasapeli mestaruuteen. KuPSin on pakko voittaa.

Kärkijoukkueet ovat huipputasaisia. Joukkueiden edelliset kohtaamiset tämän kauden liigassa päättyivät kumpikin tasan. Suomen cupin finaalissa toukokuussa KuPS oli parempi rangaistuspotkukilpailun jälkeen.

Urho Nissilä (edessä) onnistui maalinteossa HJK:ta vastaan elokuussa.

Kaksi superjoukkuetta

Kahden pisteen keskiarvo on normaalisti tiennyt mestaruutta Veikkausliigassa. Merkittävin poikkeus nähtiin 1999, kun silloinkin yläloppusarjan päätteeksi “finaalissa” kohtasivat Haka ja HJK. Haka vei mestaruuden ennätysyleisönsä edessä.

Tuo on edellinen kerta, kun kaksi yhtä korkealla pistekeskiarvolla kauden pelannutta joukkuetta ratkaisee mestaruuden.

– Nämä joukkueet, KuPS ja HJK, ovat aivan poikkeuksellisen kovia, sitä ei kannata unohtaa. Merkillepantavaa molemmissa joukkueissa on, että ne ovat olleet pienten marginaalien joukkueita, mutta ovat onnistuneet puristamaan voittoja viikosta toiseen, korostaa asiantuntija Marko Rajamäki.

KuPSin maaliero on 26 plussalla ja HJK:n 22, vaikka voittoja joukkueilla on 17 ja 18. Murskavoittoja on tullut vähän ja suoritusvarmuus on korostunut otteluruuhkan keskellä. Esimerkiksi viime kaudella HJK takoi 22 ottelussa 53 maalia, kun tänä vuonna on syntynyt 40 maalia 26 ottelussa.

HJK:n Atomu Tanaka on toipunut loukkaantumisestaan kauden loppusuoralle.

Tähdet kentällä

Muutamaa pitkäaikaispotilasta lukuun ottamatta joukkueet pääsevät täysin kunnossa huipennukseen. KuPSin ykköstähti Urho Nissilä ja HJK:n tärkeä puolustaja Luis Carlos Murillo kuittasivat pelikieltonsa keskiviikkona.

HJK:lle ilouutinen on myös lähes koko kauden sivussa olleen japanilaistähden Atomu Tanakan kuntoutuminen viime viikkoina. Hän esiintyi energisesti HIFK-voitossa ja auttoi ratkaisemaan ottelun työpanoksellaan.

Klubin huoleksi voi sen sijaan laskea, että mikä on Filip Valencicin iskukyky? Kovasti läpi kauden kuormitettu slovenialainen on viimeisen kuukauden aikana haahuillut tehottomasti. HIFK-peli kääntyi, kun Atom korvasi hänet.

– Tanaka ei ole enää se sama pelaaja kuin muutama vuosi sitten, mutta yhä todella hyvä. Valencicin ongelma näyttää liittyvän itseluottamukseen ja ehkä väsymykseen. Uskaltaako Toni Koskela tehdä muutoksen avauskokoonpanoon, vai tuleeko Tanaka taas vaihdosta?

Filip Valencic (kesk.) keskiviikkona HIFK-ottelussa.

Kestääkö HJK:n kantti?

Vaikka Klubin puolustus on pitänyt liigassa parhaiten (HJK 18 päästettyä, KuPS 19) niin sen syksyn tavaramerkki on ollut ajoittainen paniikkipuolustaminen ottelujen lopussa johtoasemassa.

Pahin katastrofi sattui SJK:ta vastaan, jolloin 2–1-johtoasema kääntyi kotona tappioksi. Viime kierrosten voitoissa Interiä ja Ilvestä vastaan kahden maalin johto on uhannut sulaa, ja HIFK loi loppuhetkillä kaksi huippupaikkaa, jotka HJK sillä kertaa kesti.

– HJK ei ole pystynyt tappamaan pelejä tällä kaudella tuttuun malliin. Asia korostuu, jos sunnuntaina peli on loppuvaiheessa tasan. KuPS on puolestaan osoittanut osaavansa ajaa tulokset takaa kiinni.

Ennätysyleisö tulossa

KuPS oli myynyt perjantain puoleenpäivään mennessä ennakkoon jo yli 5 500 lippua. Mediapäällikkö Juuso Ikosen mukaan seura odottaa paikalle jopa 8 000 katsojaa. Se olisi KuPSin uusi ennätysyleisömäärä. Edellinen tuli kauden 2019 huipennuksen lähestyessä, kun 1–1-tasapeliä Honkaa vastaan todisti 7 114 katsojaa.

Helsingistä odotetaan Savoon useita satoja HJK-kannattajia. Heille on oma, muista eristetty katsomonosansa.

Kaikille pääkatsomon ulkopuolella on tarjolla vain seisomapaikkoja.

Jättiyleisön toivotaan herättävän myös uutta pontta KuPSin pitkään käynnissä olleeseen stadionhankkeeseen. Futiskaupungissa riittää intoa keltamustia kohtaan.

– Tämä peli on tärkeä osoitus siitä, miksi se stadion tänne tarvitaan.

Tim Väyrynen (kesk.)tuli kesken kauden KuPSiin ja on tuonut valtavasti tehoa.

HJK sarjassa edellä, KuPSilla etu

KuPS pääsee pelaamaan ennätysyleisönsä eteen. Se on takaa-ajajana, mutta joukkueella on omat etunsa.

– Urho Nissilän erikoistilanteet ovat ase, jollaista HJK:lla ei ole. KuPSilla on myös erikoistilanteisiin vaarallisemmat maalineduspelaajat, Rajamäki korostaa.

HJK:n ase on sen kyky suunnanmuutospeliin. Klubi joutuu useimmiten pelaamaan syvällä puolustavia joukkueita vastaan eikä pääse juoksemaan. Kuopiossa voidaan nähdä poikkeus.

KuPSilta ei kuitenkaan kannata odottaa hurlumhei-alkua otteluun. Jos ja kun se nostaa kierroksia, se tapahtunee ottelun edetessä.

– Mestaruutta ei voi voittaa pelin ensiminuuteilla, mutta sen voi siellä hävitä.

– Simo Valakarilla on aina näihin isoihin peleihin joku uusi asia KuPSille takataskussa. Se voi ratkaista tämän ottelun. Joukkueet ovat huipputasaisia, mutta uskon, että kotiyleisön edessä KuPS ottaa voiton.

KuPS–HJK

Sunnuntaina kello 17.00. Ruutu+ näyttää ottelun kello 16 alkavassa lähetyksessään.