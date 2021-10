Kommentti: Veikkausliiga huipentuu uskomattomalla tavalla – onko kärkeen palannut HJK sittenkään kuskin paikalla?

Veikkausliigan sarjauudistus varmisti taas kaudelle superlopun, kirjoittaa Janne Oivio.

Annetaan byrokraateille kunniaa kun se heille kuuluu: Veikkausliigan parin vuoden takainen sarjauudistus osoittaa juuri nyt jälleen voimansa.

KuPS ja HJK kohtaavat sunnuntaina ottelussa, joka on käytännössä liigan finaaliottelu. Tilanne oli sama kaksi vuotta sitten, kun Inter isännöi KuPSia kauden viimeisessä pelissä. Kuopiolaiset nousivat mestariksi.

Jakautuminen ylä- ja alaloppusarjoihin takaa sen, että loppuhuipennuksen lähestyessä kärkiseurat kohtaavat kärkiseuroja. Pelit ovat vaikeampia, pisteet tiukemmassa. Siitä osoituksena voitosta voittoon jyränneen KuPSin jääminen kahteen peräkkäiseen tasuriin, vaikka HIFK:n ja SJK:n kaudet olivat käytännössä ohi.

Samalla HJK puristi voitot pakkoraossa ja on nyt taas sarjan kärjessä. Futisfanit saavat himoitsemansa loppuhuipennuksen.

Yksi iso ero kauteen 2019 on. Tämän vuoden KuPS ja HJK olisivat kumpikin lähes minä tahansa muuna kautena automaattisia mestareita. Nyt sattui käymään niin, että samaan kauteen osui kaksi superjoukkuetta.

Vaikka HJK ja KuPSkin ovat välillä kompastelleet, ei tätä totuutta kannata unohtaa: Kahden pisteen keskiarvo on Veikkausliigassa ollut käytännössä varma tae mestaruudesta. Tällä hetkellä HJK:n pistekeskiarvo on 2,23, KuPSin 2,19. Molempien suoritusvarmuus kauden mittaan on ollut todella kunnioitettavaa ja erittäin harvinaista.

Kaksi tämän tason joukkuetta ei ole kohdannut mestaruuden ratkaisevassa pelissä sitten Hakan ja HJK:n 1999.

KuPSin uskomaton tappioton sarja on jo 20 ottelun mittainen. HJK ansaitsee kunniaa siitä, että se on kääntänyt jo toivottomalta näyttäneen kurssinsa. Kolme voittoa putkeen tasaisesti paranevilla esityksillä on hyvä pohja sunnuntaille.

HJK:lla on niukka pisteen etu, ja sille riittää tasapelikin. Onko se silti suosikki sunnuntaina? Merkillepantavaa sekä Klubin että KuPSin otteissa mestaruustaistelun tiivistyessä on ollut, että pelit – ja tulokset – ovat olleet parempia takaa-ajajana, jolla ei ole menetettävää kuin jahdattuna kärkiseurana. Nyt KuPS on taas jahtaajan paikalla, HJK:lla tähtäin otsassaan.

Ilman sarjauudistusta olisi enemmän kuin mahdollista, että KuPS ja HJK ratkoisivat mestaruuden sellaisia seuroja vastaan, joilla ei ole enää mitään pelattavaa. No niin sen kuuluukin jalkapallossa mennä, voi joku sanoa.

Kyllä minä mieluummin tämän asetelman otan. Sunnuntaina nähdään yksi Suomen jalkapallohistorian kovimmista titaanien taisteluista.