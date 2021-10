HIFK-ikoni paljastaa selvän eron rakkaaseen viholliseen – lähettää tylyn kuitin HJK:n faneista: ”Käsittämätöntä”

Jani Bäckman on HJK:n kasvatti, josta tuli IFK-fanien suosikki.

Ei ole HIFK:n ”brändin” näköisempää jalkapalloilijaa kuin Jani Bäckman. Taitava, härski, taisteleva provokaattori on pelaaja, jota omat rakastavat ja vastustajat eivät voi sietää – kentällä tai katsomossa.

Stadin derbyssä HJK:ta vastaan Bäckman pääsee taas elementtiinsä. Yhtä varmasti kuin hän saa vastustajan näkemään punaista, voi hänelle jo melkein ennen ottelua näyttää keltaista. Lappu noussee joka tapauksessa ennemmin tai myöhemmin.

– Olen aina tykännyt provosoida. Se on jalkapallon helpoin osuus, 33-vuotias Bäckman sanoo ja nauraa perään.

– Se on tarkoin harkittua hommaa. Olen paremmin pelissä sisällä, kun olen siinä mielentilassa.

Erotuomarit osaavat pitää Bäckmania silmällä. Keskikentän työmyyrä kertoo, että ennen yhtä viimeaikaista derbyä erotuomari tuli sanomaan erikseen, että ”Bäckman, sä olet tarkkailussa”.

Bäckman riistää, katkoo, taistelee ja pelaa pallot omille – mitä vain oma joukkue tarvitsee.

Vuosia punanutussa on tullut täyteen jo seitsemän. Hän on Jukka Halmeen kanssa ”vanhan” IFK:n viimeisiä mohikaaneja liigaan paluun alkuajoilta. Miten Klubin kundista tuli HIFK:n kannattajien ihailema taistelun ruumiillistuma?

Yllyttävän agentin maine saa monet unohtamaan, että nykyisin paremmin puolustajana ja keskikenttäpelaajana tunnetulla Bäckmanilla on hyökkääjän ”koulutus”.

Vielä viime vuosikymmenen taitteeseen saakka hän pelasi hyökkääjänä vuoroin Klubi 04:ssä, Hongassa ja Jarossa.

– Ihmiset unohtavat, että osaan laittaa pallot omille, ja pystyn auttamaan joukkuetta.

Puolustava rooli löytyi alun perin FC Lahdessa Tommi Kautosen keksintönä. Tämä toi uutta pontta silloin 23-vuotiaan uralle. Omien sanojensa mukaan hän ei yksinkertaisesti ollut hyökkäykseen tarpeeksi hyvä maalintekijä. Kun toisaalta puolustustehtävät ja prässääminen maistuivat enemmän kuin hyvin, oli luontaista vaihtaa roolia.

Uusi rooli toi uuden elämän futiskentällä ja auttoi ajan saatossa vakiinnuttamaan liigapaikan. Mukana tuli myös ongelma. Taitava, aggressiivinen ja hyvin peliä ymmärtävä pelaaja on monella tapaa valmentajan unelma, mutta monipuolisuus ei välttämättä ole pelaajalle aina pelkästään hyvä asia.

Bäackman (maassa) elementissään.

Bäckman on ollut vuosia mies vailla omaa tonttia. Siinä, missä esimerkiksi on päivänselvää, että joukkuekaveri Moshtagh Yaghoubi pelaa keskikentän pohjalla tai HJK:n Roope Riski kärjessä, niin Bäckmanin ristinä on ollut pelata siellä, missä hänen joukkueellaan on ollut heikko lenkki.

Tämä on näkynyt erityisesti HIFK:ssa. Bäckman siirtyi seuraan vuonna 2015 – aikana, kun moni entinen klubilainen löysi tiensä liigaan palanneisiin Tähtirintaisiin – ja on seitsemän kauden aikana pelannut likimain jokaisella mahdollisella pelipaikalla.

– Olen ollut topparina, keskikentällä, vasemmalla laidalla ja viime kaudella oikeana pakkina. Melkoista lottoa, milloin missäkin. Monta roolia on ollut. Muutos tälle kaudelle on ollut aika iso.

Talvella IFK:n valmentajaksi tullut Joaquin Gomez toi mukanaan paitsi uuden, ärhäkän pelitavan niin Bäckmanille myös uusvanhan roolin. Hänet istutettiin kymppipaikalle, kuin nuorilla päivillä Klubi 04:ssä.

– Melkoinen muutos, mutta ”Jokke” on tuonut uutta virtaa todella paljon. Tämä on ollut todella mukava kausi minulle ja monelle muulle pidemmän linjan ifk:laiselle.

Vieläkään maalihanat eivät ole auenneet, koossa on yksi liigaosuma. Keltaisia kortteja sen sijaan kertyy pelipaikalla yhtä paljon kuin muillakin.

Gomez herätti HIFK:n eloon. Bäckmanin aisapari Yaghoubi pelaa elämänsä kautta punanutussa. Viides sija sarjataulukossa ei ole sattumaa.

Kivuliainta on, että Gomez ei jatka seurassa ensi kaudella. Hänen uusi seuransa on SJK. Vaikka HIFK:lla on maineikas nimi ja pitkä historia, ei se paina vaakakupissa, kun ei ole omaa stadionia, kovan luokan junioritoimintaa tai huippuresursseja.

– Tuntuu, että työ jää kesken. Harmittaa. Olen ollut täällä seitsemän kautta, eikä minulla koskaan ole ollut samaa valmentajaa puoltatoista kautta pidempään. Se on valitettavaa.

Bäckman haluaa jatkaa seurassa vielä ainakin yhden kauden ajan. Sitä ennen on pelattava kausi loppuun. Keskiviikon derby HJK:ta vastaan sytyttää, vaikka paikka eurocupeissa ei olekaan enää otettavissa.

Tavoite? Pelata KuPS mestariksi.

– Se tapahtuu sen sivutuotteena, että voitetaan derby!

Bäckman teki Klubi 04:lle 11 maalia 2007 Ykkösessä ja toimi joukkueen kapteenina.

Bäckman, kuten moni muukin, on seurannut hämmentyneenä HJK:n viime aikojen virettä ja sen seurauksia. Kannattajat vaativat valmentaja Toni Koskelan päätä vadille. Huonoja esityksiä seuraa buuauskonsertti.

– Sen tuoma paine näkyy pelaajissa. Jos vertaa meidän faneihin, niin olemme olleet melkoisessa liemessä monta kertaa. Yksittäisiä huutoja saattaa joskus kuulua, mutta meitä aina kannustetaan ja seuraava matsi hoidetaan. Se on todellista kannattamista, Bäckman kuittaa.

HIFK:n kopissakin päivitellään kohtelua, jota Konferenssiliigaan selvinneet ja mestaruudesta taistelevat Klubin pelaajat saavat kohdata.

– Se tuntuu käsittämättömältä. Olemme puhuneet siitä, että ei sen noin pitäisi mennä. Jos ollaan hävitty kotona 0–3, niin hyvä kun kehtaa mennä antamaan faneille kiitoksen. Sieltä tulee silti tsemppihuutoja. Se on voimaannuttavaa. Nuollaan haavat ja mennään eteenpäin.

Tuntee hän sympatiaa tai ei, niin jos asia on Bäckmanista kiinni, kuulevat sinivalkoraitaiset keskiviikkona taas unohtumattoman vihellyskonsertin.