HJK katkaisi karun putkensa – taistelu mestaruudesta kiristyi entisestään: ”Iso apina lähti niskasta”

HJK voitti Interin ja kavensi eron kärkijoukkue KuPSiin yhteen pisteeseen.

HJK–Inter 2–1

HJK otti ensimmäisen kotivoittonsa sitten elokuun lyömällä Interin maalein 2–1. Se oli pelannut edelliset seitsemän kotipeliään voitotta ja esiintyi sunnuntaina sisuuntuneesti.

Tulos tarkoitti sitä, että HJK kavensi eron Veikkausliigan kärkijoukkueeseen KuPSiin yhteen pisteeseen. KuPS jäi lauantaina maalittomaan kotitasapeliin HIFK:ta vastaan. Sekä HJK:lla että KuPSilla on pelaamatta kaksi liigaottelua, joista jälkimmäinen on keskinäinen kohtaaminen Kuopiossa ensi sunnuntaina.

– Iso apina lähti niskasta. Tätä (kotivoittoa) me kaivattiin, HJK:n hyökkääjä Roope Riski sanoi viitaten huonojen kotitulosten sarjan katkeamiseen.

– Seitsemän peliä kotona ilman voittoa: kaikki varmaan ymmärtävät, ettei se ole tasoamme. Mukana on ollut myös huonoa tuuria. Tulee fantastinen ratkaisuviikko kaikille – sekä meille pelaajille että faneillemme, hyökkääjä jatkoi.

Riku Riski laukoi Interiä vastaan HJK:n johtomaalin tarkasti 37. minuutilla, mutta merkkejä oli nähty jo aikaisemmin. Inter pystyi selvittämään reilun varttitunnin jälkeen Daniel O’Shaughnessyn ja Filip Valencicin kudit maaliviivalta, mutta ei voinut myöhemmin mitään Riskin varmalle sijoitukselle.

HJK aloitti pirteästi myös toisen puoliajan. Roope Riski teki 2–0 Lucas Lingmanin antaman kulmapotkun jälkitilanteesta, kun jakso oli vanhentunut alle 10 minuuttia.

Roope Riski (taustalla) teki HJK:n toisen maalin Interiä vastaan.

Inter harasi läpi ottelun urheasti vastaan. Se sai palkintonsa 74. minuutilla Timo Furuholmin ohjatessa irtopallosta kavennuksen.

Inter otti maalinsa jälkeen hallinnan ja oli lähimpänä tasoitusta 83. minuutilla, mutta maalivahti Hugo Keto venyi hienosti Matias Ojalan läheltä tulleen laukauksen tielle.

Interin hakiessa tasoitusta HJK:lla oli mahdollisuus vastahyökkäyksiin. Roope Riski eteni hyvään paikkaan pian Ojalan yrityksen jälkeen, mutta hänen laukauksensa osui tolppaan.

Vaikka tässä vaiheessa kautta tulokset merkitsevät huomattavasti enemmän kuin tyyli, HJK voi olla suurelta osin tyytyväinen myös ilmeeseensä. Kotivoitto irtosi nälkäisellä pelaamisella, jota hieman varjosti otteen lipsuminen ottelun viimeisen varttitunnin aikana.

– Mielestäni pelasimme hyvin. Olisimme voineet johtaa neljä tai viisi nolla. Loppu meni vähän turhan jännittäväksi. Kaikki on omissa käsissämme, ja edessä on fantastinen viikko, HJK:n päävalmentaja Toni Koskela sanoi.

Myös Riku Riski oli helpottunut, että kotivoitto vihdoin irtosi.

– Kotiyleisön edessä on aina tärkeä voittaa, se kohottaa mielialaa. Vaikka meillä on mennyt huonosti, jokainen meistä on tsempannut kopissa toistaan, hän sanoi.

Riku Riskille sunnuntainen maali oli liigakauden toinen, Roope Riskille viides. Etenkin viime kauden maalikuningas Roope Riski oli helpottunut onnistuttuaan jälleen maalinteossa.

– On ollut tosi kova paikka itselle (maalien vähyys). Olen todella itsekriittinen ja odotan itseltäni paljon, Roope Riski sanoi

Loppuohjelma: 27.10. HJK–HIFK ja SJK–KuPS, 31.10. KuPS–HJK.