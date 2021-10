Kommentti: Tuntemattoman miehen törkeä huuto ahdisti – miten voimme käyttäytyä näin toisiamme kohtaan?

HJK:n kannattajien käytös tappion hetkellä järkytti, kirjoittaa Joonas Kuisma.

Näky Töölön jalkapallostadionilla oli lohduton torstai-iltana.

HJK oli häviämässä Konferenssiliigan pelissä Makkabi Tel-Aviville rumasti kotikentällään. 0–5 luki tulostaululla. Tuomari vihelsi pelin päättyneeksi.

Klubin kapteeni Daniel O’Shaughnessy, 27, näytti siltä, että nyt ketutti ja paljon. Hän yritti säilyttää kasvoillaan tyynen ja päättäväisen ilmeen, mutta niiltä paistoi kätketty ahdistus. Hän nosti päänsä ja lähti kävelemään kohti yleisöä.

Satoi. O’Shaughnessy oli kuin uitettu koira.

Katsoin maajoukkuetopparia stadionin Itäkatsomosta. Hän vilkaisi meihin – yleisöön – ja nosti kätensä taputtaakseen yleisölle. O’Shaughnessy kiitti yleisö tuesta. Hän oli surkean näköinen läpimärkänä ja katkerana.

Sitten alkoi buuaus.

Ensin vaimeana, sitten voimistuen. Tuntui, kuin ukkosrintama olisi noussut katsomosta. Yleisö oli tyytymätön helsinkiläisten esitykseen. Ärtynyt.

” Miten ihminen voi huutaa toiselle sellaista? Mikä oikeuttaa tällaiseen käytökseen?

Nyt O’Shaughnessy oli saapunut keskiviivalle Itäkatsomon eteen ja teki tietään kohti HJK:n fanipäätyä.

Lähelläni ollut keski-ikäinen mies nousi seisomaan, nosti kädet torveksi huulilleen ja huusi suoraan kohti lähellä kävellyttä Klubikapteenia: ”Hävetkää vitun lampaat!”

Miten ihminen voi huutaa toiselle sellaista? Mikä oikeuttaa tällaiseen käytökseen?

Ei mikään.

Pelaajasta näki, että hän oli jo valmiiksi äärimmäisen pettynyt ja olisi halunnut olla missä tahansa muualla sillä hetkellä. Siitä huolimatta hän tuli kiittämään myös huutajaa tuesta.

Tunnelma katsomossa oli sillä hetkellä äärimmäisen ahdistava. Buuausta ja vastaavanlaisia huutoja kuului sieltä täältä. Minun kävi O’Shaughnessya voimakkaasti sääliksi.

Verbillä kannattaa on Kielitoimiston sanakirjan mukaan esimerkiksi seuraavat merkitykset: kantaa tai kestää jonkin paino, pitää koholla, ylhäällä, tukea. Auttaa (taloudellisesti), avustaa, tukea, ylläpitää. Tukea, puoltaa jotakin mielipidettä, antaa kannatuksensa jollekin.

Jalkapallokannattaja, joka huutaa oman joukkueensa kapteenille tappion hetkellä, että ”häpeä lammas”, ei kannata seuraansa millään sanakirjamääritelmän tavalla.

Huutaja sen sijaan kääntää joukkueelleen selkänsä, päästää sen putoamaan.

Kannattamista tarvitaan erityisesti silloin, kun on vaikeaa. Ei vain silloin, kun menee hyvin.

Sitä paitsi HJK:lla on mennyt tällä kaudella jopa historiallisen hyvin. Se pääsi kolmannen kerran historiassaan euroturnauksen lohkovaiheeseen. Joukkueen pistekeskiarvo Veikkausliigassa on 24 pelin jälkeen 2,17. Se on yhden sadasosan heikompi kuin viime kaudella, jolloin HJK voitti Suomen mestaruuden. SM-kultaa Klubi voi tänäkin vuonna yhä voittaa.

Klubille on käynyt Konferenssiliigassa kuten monelle muulle paljon isommalle seuralle. Puhti on loppunut kaksi kertaa viikossa pelatessa ja suorituksiin on tullut väliaikainen heikompi vaihe.

Torstaina joukkueen "kannattajat” lopettivat koholla pitämisen ja painon kantamisen.

Sosiaalisessa mediassa alkoi jo spekulaatio siitä, pitäisikö valmentajalle antaa potkut, ja miksi urheilujohto ei ollut hankkinut enempää pelaajia.

Fanit tekivät kuin hemmotellut kakarat, jotka saavat uuden nuken, leikkivät sillä kerran, repivät sen kädet irti, vetävät alas vessanpöntöstä ja pyytävät sitten vanhemmiltaan uutta, parempaa nukkea.

Onneksi pelissä kuului toisenkinlaisia huutoja. Pieni lasten joukko alkoi huutaa kuuluvasti Klubin tunnettua Nappulakengät-kannustusta pelin loppuvaiheessa, vaikka tappio oli jo varma.

He näyttivät esimerkkiä aikuisille.