SJK varmisti europaikkansa – Oulun kohtalo käytännössä selvä

SJK voitti Ilveksen ja varmisti paikkansa ensi kauden eurocupeihin.

SJK voitti perjantaina Veikkausliigan ylemmän loppusarjan kotiottelussaan Ilveksen 4–2. Tulos takasi seinäjokisten sijoittumisen neljän parhaan joukkoon eli ensi kauden eurocupeihin oikeuttaville sijoille.

Ariel ”Tuco” Ngueukam (2), Denys Oliinyk ja Matias Vainionpää tekivät SJK:n maalit. Ilveksen molemmat kavennusosumat nähtiin ottelun lisäajalla, viimeistelijöinä Joona Veteli ja Oiva Jukkola.

Alemmassa loppusarjassa AC Oulun joutuminen liigakarsintoihin on käytännössä selvä. Ottelu FC Lahti–Oulu päättyi 0–0.

Oululaisten ero edellä olevaan Hakaan on kuusi pistettä. Oululla on pelaamatta kaksi ottelua ja Hakalla kolme. Lisäksi oululaisten maaliero on 14 maalia huonompi kuin Hakalla.

– Taisi varmistua se, että menemme karsintaan. Oli meillä paikat ratkaista voitto. Nyt on pari viikkoa aikaa laittaa kuviomme kuntoon, AC Oulun hyökkääjä Samu Alanko sanoi STT:llä

Ykkösestä liigakarsintaan pääsee TPS tai RoPS. Joukkueet kohtaavat Ykkösen päätöskierroksella Rovaniemellä lauantaina. TPS:lle riittää karsintapaikkaan tasapelikin. RoPS tarvitsisi karsintoihin yltääkseen voiton.

VPS on jo varmistanut nousunsa Veikkausliigaan.

Veikkausliigasta on putoamassa KTP, joka majailee jumbona yhdeksän pistettä AC Oulua jäljessä.