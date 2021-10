Kuntokäyrät täysin eri suunnissa – HJK kriisin partaalla, KuPSilla vahva ote kullasta

Repiikö KuPS lisää eroa HJK:hon vai pysyykö mestaruustaistelu tiukkana kauden viimeiselle viikolle?

Veikkausliigan kautta on jäljellä kolme kierrosta ja mestaruus on kahden kauppa. Sarjakärki KuPSin ero HJK:hon on kolme pistettä.

KuPS kohtaa viikonloppuna HIFK:n ja HJK Interin. IS käy läpi mestariehdokkaiden asetelmat.

KuPS (55 p.)

Kuopion Palloseura jatkaa mestaruustaistelua tukevasti kuskin paikalla. Mikäpä on pelatessa, kun riveistä löytyy Veikkausliigan paras pelaaja Urho Nissilä ja kokonaisuus toimii.

Savolaiset raapivat voittoja, tavasta viis. KuPS on hävinnyt liigassa viimeksi 29. toukokuuta. Hurja tulosputki näyttää juuri sellaiselta kuin HJK:n uskottiin pelaavan tällä kaudella.

Kotivoitto HIFK:sta lauantaina löisi kovia paineita HJK:lle, joka pelaa vasta sunnuntaina ja on jo viikonloppuun lähdettäessä kolme pistettä KuPSia perässä.

Kuopiossa ei jääty itkemään loistavasti pelanneen, syyskuussa seuran jättäneen Nana Boatengin perään. Uusista pelaajista Tim Väyrynen on näyttänyt maalintekotaitojaan osumalla kymmenessä liigapelissä yhteensä seitsemän kertaa.

Ilveksestä täksi kaudeksi siirtynyt toppari Diogo Tomas on tukenut hyökkäystä upeasti viidellä maalillaan.

Tim Väyrynen on ollut hyvä hankinta.

Ilveksestä siirtynyt Diogo Tomas (vas.) on tuonut KuPSille sekä puolustus- että maalintekovoimaa.

Jos KuPS etenee Suomen mestariksi, sen kautta voi pitää napakympin arvoisena. Suomen cupin mestaruus, uskottava eurocuptaival ja Veikkausliigan kruunu todistaisivat kotimaisen futisvaltikan siirtyneen pääkaupungista Savoon – ainakin toistaiseksi.

KuPSin loppuohjelma: 23.10. KuPS–Ilves, 27.10. SJK–KuPS ja 31.10. KuPS–HJK.

HJK (52 p.)

Mestarisuosikin syöksykierre yllätti kaikki. Helsinkiläiset roikkuvat kultataistelussa mukana enää köykäisellä otteella.

Hämmästyttävintä on ollut se, että HJK on kompuroinut sarjan johtoasemansa kotikentällään. Se on hävinnyt Töölössä peräti viidesti putkeen – tappioista kolme on tullut Veikkausliigassa.

Klubi on voittanut kotonaan viimeksi 15. elokuuta. Torstain 0–5-tappio Tel Avivin Maccabille Euroopan Konferenssiliigassa oli pohjakosketus, joka repi esille helsinkiläisten kaikki puutteet.

Klubista puuttuvat tällä hetkellä ennen kaikkea särmä ja johtajuus. Kotikammo ja henkiset lukot ovat niin syvällä, ettei huonoa paineidensietoa selitä ainoastaan mölyävä fanikatsomo vaatimuksineen.

KuPSin Urho Nissilä (vas.) ja HJK:n Jair Silva vastakkain elokuisessa ottelussa.

Tim Sparv ei ole päässyt HJK:ssa maineensa veroiseen vireeseen.

Ykköshyökkääjä Roope Riski on jäänyt Veikkausliigassa pahasti odotetusta. Saldo – neljä liigamaalia 21 ottelussa – kertoo viime kauden maalikuninkaan epäonnistumisesta.

Kesken kauden Klubiin liittyneeltä maajoukkuekipparilta Tim Sparvilta löytyisi helsinkiläisjoukkueen kaipaamia johtajaominaisuuksia, mutta hän on ollut joukkueessa vasta suhteellisen vähän aikaa, josta suuren osan toipilaana.

Maalitykki Benjamin Källmanin johdolla kylään tulevalla Interillä ei ole sunnuntaina mitään pelättävää. Voittivathan turkulaiset HJK:n Töölössä viime vierailullaankin syyskuun lopussa.

HJK:ssa on edelleen laatua, mutta löytyykö ratkaisuviikolle riittävästi pelaajia, jotka pelaavat seuran logolle ja hienolle historialle? Katseet kääntyvät mm. omaan kasvattiin Lucas Lingmaniin.

Inter-ottelu mittaa oikeastaan kaiken. Jos Klubi ei jyrää täydet tulet uunissa, on kriisipuheiden paikka.

Eurocupin lohkovaiheeseen selviytyminen oli tärkeä saavutus, mutta se ei kirkasta kautta, jos Veikkausliigasta jää käteen hopea.

Suomen cupissahan tuli finaalitappio juuri KuPSille. Vain liigamestaruus antaisi kovien kriteerien seuran kaudesta kiitettävän arvosanan.

HJK:n loppuohjelma: 24.10. HJK–Inter, 27.10. HJK–HIFK ja 31.10. KuPS–HJK.