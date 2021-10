Peliin tuli 265 katsojaa – näin Veikkausliigan pomo selittää surkeita yleisömääriä

Veikkausliigan toimitusjohtaja Timo Marjamaa ottaa kantaa yleisömääriin.

Jalkapallon Veikkausliigan kausi huipentuu lokakuussa. KuPS ja HJK taistelevat mestaruudesta mahdollisesti viimeiselle kierrokselle asti. Peräpäässä KTP ja AC Oulu yrittävät väkisin pitää itsensä pääsarjassa.

Yleisöä pelit eivät tunnu kiinnostavan.

Liiga jakaantui 22 ottelun runkosarjan jälkeen ylempään ja alempaan loppusarjaan. Niissä kuusi parasta joukkuetta pelaavat yhden kierroksen toisiaan vastaan, siis viisi ottelua per joukkue. Kuusi huonointa joukkuetta tekevät samoin toistensa kesken.

Jatkosarjoja on pelattu kaksi kierrosta, siis 12 ottelua. Otteluiden yleisökeskiarvo on 1 157 katsojaa.

Vähiten väkeä on ollut Espoossa, jossa FC Hongan ja IFK Mariehamnin väliseen otteluun tuli 265 katsojaa. Eniten yleisöä on loppusarjojen otteluissa ollut Ilveksen ja HJK:n pelissä Tampereella, jossa 2 284 henkilöä saapui paikalle.

– Haluaisimme huomattavasti enemmän katsojia. Koronatilanne on tehnyt toiminnasta jatkuvasti hankalaa maaliskuusta 2020 asti. Vaikka rajoitteita on purettu ja peleihin voisi tulla enemmän katsojia, ei koronan vaikutus ole vielä poistunut, kommentoi Veikkausliigan toimitusjohtaja Timo Marjamaa.

Marjamaa ottaa esiin THL:n päivän tartuntatilastot. Suomessa on todettu 1 310 uutta koronatartuntaa.

– Kuinka paljon korona vaikuttaa ja kuinka paljon itse pystyisimme tekemään lisää, siinä on pohdittavaa. Enemmän yleisöä saisi tulla, Marjamaa lisää.

Toimitusjohtaja pitää positiivisena kuitenkin sitä, että Suomen mestaruuden mahdollisesti ratkaiseva viimeisen kierroksen ottelu KuPS–HJK on myynyt etukäteen hyvin.

– Kuopioon tuli vuonna 2019 yleisöennätys ja oletettavasti se tullaan nyt rikkomaan. Ymmärtääkseni lippuja on mennyt jo 5 000 kappaletta. Istumapaikat menivät hetkessä. Tarjolla on enää seisomapaikkoja.

Alemmassa loppusarjassa on nähty FC Hongan heikon yleisömäärän lisäksi myös 543 katsojan ottelu Lahdessa. Kotkassa peliin tuli 488 ihmistä. Myös näitä pelejä Marjamaa selittää koronalla.

Veikkausliigan sarjajärjestelmä uusiutui kaudelle 2019 siten, että yllä mainitut loppusarjat otettiin käyttöön.

Järjestelmän tarkoituksena oli, että merkityksellisiä pelejä pelattaisiin läpi kauden. Alempaan loppusarjaan jääneille joukkueille tarjottiin porkkanaa niin sanotuilla europudotuspeleillä, jotka pelataan loppusarjojen jälkeen.

Tällä kaudella pudotuspeleihin olisivat menneet sarjassa paikoille 4–8 sijoittuneet joukkueet. Pudotuspelien voittaja olisi saanut paikan eurosarjojen karsintoihin ensi kesäksi, mikä olisi tiennyt vähintään 200 000 euron pottia.

Koronatilanteen vuoksi kautta piti kuitenkin lyhentää ja pudotuspelit peruttiin. Alemman loppusarjan paremmilla joukkueilla, kuten FC Lahdella tai FC Hongalla ei käytännössä ole mitään pelattavaa: ne eivät putoa eivätkä pääse pelaamaan europaikasta. Ja jos ei ole panosta, ei oikein ole tuotettakaan.

– Vaikuttaa ihan äärettömän paljon, että osa sarjajärjestelmäuudistuksesta ei ole käytössä millään tavalla. Tälle ei koronatilanteessa voi yhtään mitään. Jouduimme leikkelemään sarjaa lyhyemmäksi jo ennen kauden alkua, Marjamaa sanoo.

Kahden kesäisin pelattavan palloilulajin, pesä- ja jalkapallon yleisömäärien vertailu keskenään on jossain määrin perusteltua.

Miesten Superpesiksen 30 pudotuspeliottelua keräsivät keskimäärin 1 770 katsojaa. Veikkausliigan syksyn 12 ratkaisuottelua ovat siis kaukana pesäpallon lukemista, vaikka Tampere pois lukien jalkapalloa pelataan suuremmilla paikkakunnilla.

Mitä ajatuksia luvuista herää? Onko Superpesis ajamassa Veikkausliigan ohi suosiossa, Timo Marjamaa?

– Hienoa, että heillä on ollut onnistunut kausi. Yllätyksellisyys urheilussa on aina parasta. Heillä on uusi mestari (Manse PP) eikä Kouvolakaan ole mestaruutta voittanut 45 vuoteen. Nämä ovat elementtejä, jotka tuovat lisäbuustia ja jännitystä. Playoff on playoff ja niitä pelataan vähän eri aikaan. Yksi yhteen -vertaileminen on turhan suoraviivaista, mutta hienoa, että he onnistuivat ja saivat jännittävän kauden. Joka ikiselle urheilulajille ja tapahtumajärjestäjälle tämä koronakuvio on ollut todella haastavaa aikaa. Kaikille toivoo onnistumisia.

Pesäpallo kiinnostaa. Katsojia riitti Tampereella pelatussa loppuottelussa 19. syyskuuta.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen ja Ukrainan välisessä ottelussa Olympiastadionilla oli reilu viikko sitten noin 30 000 katsojaa. Miksi maajoukkue vetää, mutta Veikkausliiga ei?

– Maajoukkueen ottelut ovat yksittäisiä pelejä ja menestys on ollut hienoa. Se on mahtavaa, että ne vetävät. KuPS–HJK vetää meilläkin yksittäisenä pelinä erittäin hyvin. Maajoukkueen menestys on ehdottomasti valtavan hienoa ja kertoo, miten menestys saa ihmisiä liikkeelle.

Onko Veikkausliigalla ja seuroilla yhteistä tahtotilaa lisätä tai muuttaa markkinointia?

– Veikkausliigan hallintoa uudistetaan ensimmäistä kertaa 30 vuoteen. Pyritään varmasti siihen, että kokonaisuus ja sen kehittäminen ovat tarkemmin luupin alla. Tavoitellaan nopeampaa päätöksentekoa ja toimeenpanokykyä. Primääritavoite ensi vuonna on ehdottomasti paluu normaaliin. Toivotaan, että yhteiskunta pääsee tilanteeseen, jossa tautitilanne olisi hallinnassa.