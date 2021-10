Karmeassa tappioputkessa viruva HJK on selkä seinää vasten – näin Klubi yrittää kääntää kurssin

Miro Tenho valaa yhä uskoa Klubiin, vaikka liigasyksy on ollut surkea.

Veikkausliigan mestaruus saattaa ratketa hyvissä ajoin ennen liigan huipentavaa päätösottelua KuPS–HJK. Tämä oli aina mahdollista – mutta pitihän sen mennä niin päin, että HJK on se ennenaikainen sinetöijä, ei KuPS.

Klubin surkeat syysotteet ovat kääntäneet liigan asetelman päälaelleen. Kolme tappiota putkeen, mukaan lukien johdon menettäminen kahdesti SJK:ta vastaan kotona, on ajanut HJK:n epämukavaan tilanteeseen. Tampereella Ilveksen vieraana lauantaina on otettava voitto, tai KuPSin sarjajohto voi kasvaa jo lähes ylittämättömäksi.

– Ei tilannetta ole varaa jäädä kauheasti murehtimaan, toppari Miro Tenho muistuttaa.

Tenho on noussut tällä kaudella liigan topparieliittiin. Seuraava askel voi hyvinkin olla siirto maailmalle. Sinne olisi huomattavasti mukavampi lähteä taas Suomen mestarina. Vaan KuPSin jo kolmeen pisteeseen venähtänyttä sarjajohtoa ei saisi päästää tällä haavaa kasvamaan.

Kesän ja syksyn aikana pelatut 10 euro-ottelua, joukossa kaksi Konferenssiliigan lohkovaiheen peliä, ovat tuoneet uudenlaisen mausteen kauteen. Kuluva kausi on ollut Tenhon uran palkitsevin, mutta myös raskain.

– Kyllä siinä SJK-pelin alla jo mietti, että voisi se maajoukkuetauko tulla jo. Ei silti mielestäni väsymys peleissä näy, mutta on tämä ollut urani raskain ja vaativin kausi. Olen aiemmin urallani pelannut vain yhden europelin Interin paidassa, Tenho muistuttaa.

Vaisun alkukauden pelannut Ilves erotti päävalmentaja Jarkko Wissin kesällä. Tilalle tullut entinen maajoukkuemies Toni Kallio on aloittanut pistämällä Ilveksen puolustuksen kuntoon.

– Ilves prässää nykyisin ehkä vähän korkeammalta kuin aiemmin. Joukkueen tiiveys ja puolustusmuoto ovat parantuneet uuden valmentajan myötä.

Tämä tietää vaikeuksia HJK:lle. Sille tuskaisinta viime viikkoina on ollut maalinteko. Lisäksi ykköskärki Roope Riski on pelikiellossa.

HJK on käyttänyt tällä viikolla paljon aikaa hyökkäyspelinsä harjaamiseen.

– Erikoistilanteita harjoitellaan aina, mutta nyt olemme myös keskittyneet paljon murtautumisvaiheen pelaamiseen. Suurin osa joukkueista pelaa meitä vastaan matalalla blokilla, ja se on kaikista vaikein puolustusmuoto murrettavaksi.

Tenhon mielestä taulukossa asetelman muuttuminen KuPSin eduksi voi olla uudenlainen haaste myös kuopiolaisille. Nyt HJK on jahtaaja ja KuPS jahdattu.

– Emme saa ottaa tilanteesta liikaa paineita. Meille on tärkeintä vain aina pitää fokus seuraavassa pelissä.

Klubin kiireet jatkuvat heti ensi viikolla, kun HJK isännöi Maccabi Tel-Avivia Konferenssiliigan pelissä ja kohtaa perään sunnuntaina Interin Helsingissä.

– Tämä on ollut älyttömän hieno kokemus, Tenho sanoo europeleistä.

– Ei se siltä ainakaan ole tuntunut, että joukkueen fokus olisi kadonnut liigapeleistä kun mietin mitä asioita puhumme kopissa. Selvää tietysti on, että se on iso peli, mikä on ensi viikolla tulossa ja siitä pitää lähteä myös voittoa tavoittelemaan.