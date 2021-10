Professori Duarte aloittaa nyt urakkansa Oulussa, eikä tilanne voisi olla pahempi: ”Mitään taikatemppuja ei ole”

Ricardo Duarten AC Oulu pelaa kauden tärkeimmän pelinsä lauantaina.

Ricardo Duarte siirtyi AC Oulun valmentajaksi. Hänen ensimmäinen ottelunsa uudessa pestissä on edessä lauantaina.

Millaista on aloittaa työt, kun ensimmäinen tosipaikka on koko seuran lähitulevaisuuden kannalta elintärkeä peli?

AC Oulu isännöi IFK Mariehamnia lauantaina Veikkausliigan ottelussa, jossa kotijoukkueella ei ole muita vaihtoehtoja kuin voitto.

Ottelun tekee entistä erityisemmäksi se, että peli on myös uuden päävalmentajan Ricardo Duarten ensimmäinen koitos seuran peräsimessä. Hän siirtyi reilu viikko sitten uuteen tehtäväänsä kesken kauden Gnistanista. Alun perin Duarten oli määrä aloittaa pohjoisessa vasta kauden jälkeen.

– Saavutimme Gnistanin kanssa päätavoitteemme jo eli säilytimme sarjapaikkamme ja selvisimme ylempään loppusarjaan. Kun AC Oulu oli yhteydessä, seurat sopivat ehdoista. Totta kai olin iloinen, että pääsin tulemaan jo nyt, Duarte kertoo.

Pääsyy tälle on juuri ACO:n vaikea sarjatilanne. IFK on karsijan paikalla majailevaa Oulua viisi pistettä edellä, kun neljä kierrosta on pelaamatta. Voitto nostaisi Laivastonsiniset IFK:n tuntumaan, saarelaisten voitto taas tekisi ACO:n loppuohjelmasta tuskallisen. Edessä olisi lähes varmuudella liigakarsinta.

Ricardo Duarte toimi aiemmin Gnistanin valmentajana.

– Nyt minulla on mahdollisuus hallita ensi kauden kohtaloamme. Ensimmäinen viikkoni on ollut erittäin kiireinen, kun olen tutustunut pelaajiin, seuraan ja olosuhteisiin. Olen yrittänyt löytää keinoja saada aikaan lyhyen aikavälin parantavan vaikutuksen.

Duartella pitäisi olla repertuaarissaan reilusti moderneja menetelmiä. Hän on – kirjaimellisesti – jalkapallotohtori. Arvostetun Lissabonin yliopiston jalkapallon koulutusohjelman apulaisprofessorinakin toiminut Duarte, 41, luo koulutusvuosiensa jälkeen nyt uraa päävalmentajana. Aikaisemmin hän toimi myös Palloliiton koulutuspäällikkönä.

Duarte tietää luonnollisesti, että hän ei voi lyhyessä ajassa saada aikaiseksi valtavaa muutosta Oulun pelaamisessa. Mutta ryhmässä on laatua. Kesän hankinnoista muun muassa Sergei Eremenko, Denis Salanovic ja Usman Sale ovat kovan luokan tekijöitä liigassa, ja ryhmässä on myös kokemusta.

– Olemme keskittyneet joukkuepelin laatuun ja harjoitusten intensiteettiin. Uskon, että ne voivat auttaa lyhyellä aikavälillä. Pelaajat ovat hyvin sitoutuneita. Jokaisen session myötä heille tulee selvemmäksi, miten haluamme pelata.

Intensiteetin löytäminen on Duarten mukaan erityisen tärkeää siksi, että se luo tekemiseen oikeanlaisen ilmapiirin. Kun sopiva levottomuus ja painetila löytyvät, niin se ruokkii myös intohimoa.

– Mitään taikatemppuja minulla ei ole, enkä usko mihinkään sellaiseen. Suuntamme kääntyy vain työn kautta.

Tärkeintä Duarten mukaan on saada joukkueen uusi mielenlaatu siirrettyä kentälle. Kentällä ei enää vain reagoida vastustajan tekemisiin, vaan Duarte haluaa, että ACO ottaa ohjat nurmella.

– Peliä voi kontrolloida pallolla tai ilman. Tärkeintä on olla proaktiivinen. Jos meillä ei ole palloa, voimme vaikuttaa siihen, mitä vastustajamme pystyy pallon kanssa tekemään. Tärkeintä on, että me olemme kentällä se, joka aiheuttaa muutoksen. Ihmiset tulevat näkemään sen.

AC Oulu-IFK Mariehamn

Lauantaina klo 17.00 Raatin stadionilla

