Daniel Norrmén muutti Tukholmasta Ahvenanmaalle ”pikakeikalle” – tapahtuikin jotain odottamatonta

IFK Mariehamnin uusi päävalmentaja on paikallisille yksi omista pojista, vaikkei olekaan saarelta kotoisin.

Ei ole helppoa olla ulkopuolinen Ahvenanmaalla.

Ihan sama oletko manner-Suomesta tai vaikka Ruotsista. Saarivaltakunta on turisteille iloinen, avoin ja moniulotteinen. Silti ei ole kirkossa kuulutettu, että asiat rullaavat sujuvasti, jos ei ole lokaali.

Tämän sai huomata IFK Mariehamnin pääkäskijä, ruotsalainen Lukas Syberyjski.

Hänen toimintaansa tarkasteltiin suurella kriittisyydellä heti päävalmentajaksi nimittämiseksi lähtien. Olihan mies seuran ensimmäinen ”ulkopuolinen” valmentaja vuosikymmeniin.

Edeltäjä Peter Lundberg oli saaren omia poikia. Ennen häntä yli kaksi vuosikymmentä puikoissa ollut Pekka Lyyski on syntynyt Kokkolassa, mutta hän oli viettänyt niin suuren osan elämästään saarella, että hän oli suorastaan osa ”kalustusta”.

Syberyjski sai potkut viime elokuussa. Hänet korvasi toinen syntyjään ruotsalainen, Daniel Norrmén.

Hänen seuraansa tuloon ei suhtauduttu skeptisesti, vaan juhlien.

46-vuotias Norrmén, omaa sukua Ahnström, saapui Maarianhaminaan jo vuonna 2003. 28-vuotias oli todellinen yllätysvärväys, sillä tuohon aikaan IFK Mariehamn pelasi vielä Suomen kolmanneksi korkeimmalla sarjatasolla Kakkosessa.

Seurassa ei vielä tuolloin osattu haaveilla jättimenestyksestä. IFK oli pääasiassa pelannut Suomen alemmilla sarjatasoilla. Seura oli käynyt Ykkösessä vain vuosina 1977–78 ja ollut muuten alasarjoissa.

Norrmén tuli IFK:hon Ruotsin divarista, Brommapojkarnan riveistä. Kun pelaaja siirtyy Ruotsista Suomeen, yleensä käy siten, että pelaaja tulee Suomeen sarjatasoa ylemmäksi, ei alemmaksi. Ja Norrmén oli kuulunut suositun seuran vakiopelaajiin edellisinä vuosina.

– Oli aika outo liike siirtyä Superettanista Kakkoseen. Brommapojkarnalta oli sopimustarjous pöydällä. Kai se oli vähän tyhmää minulta, mutta alla oli huono loppukausi. Kun IFK tarjosi tilaisuutta, se oli mielenkiintoinen. He etsivät kokenutta pelaajaa, jonka ympärille rakentaa joukkuetta, Norrmén kertoo.

Daniel Ahnström kuvattuna tuoreena IFK-pelaajana vuonna 2003. Hän muutti sukunimesä avioitumisen jälkeen Norrméniksi.

Ruotsalainen keskikenttäpelaaja tunsi seurasta entuudestaan sen nousevat nuoret kyvyt Jani Lyyskin ja Daniel Sjölundin ja päätti ottaa riskin.

Seurasi matka, joka mullisti sekä IFK:n seurana että nuoren miehen elämän.

– 18 vuotta myöhemmin ja olen yhä täällä. Minun piti tulla vain vähäksi aikaa, Norrmén sanoo nyt ja naurahtaa.

– En kadu ollenkaan. Muutin tänne silloisen tyttöystäväni, nykyisen vaimoni kanssa. Ja se, mitä pystyimme kentällä tekemään, oli uskomaton kokemus ja mahtava seikkailu.

Kausi 2004 oli yksi IFK:n seurahistorian parhaista. Se nousi Kakkosesta Ykköseen ensimmäistä kertaa melkein kolmeen vuosikymmeneen.

Putoajien joukkoon veikkailtu ryhmä pamautti vielä suuremman pommin vuotta myöhemmin. Seura nousi Veikkausliigaan tukipilareinaan mm. valmentaja Lyyski sekä kenttäpelaajat Norrmén ja Lundberg.

Norrmén oli IFK:n veikkausliigataipaleen alkuvuosina osa avainmiehistöä, mutta jo yli kolmenkympin ikääntyneen pelaajan ura alkoi hiljalleen lähestyä sen loppua.

Paluu Ruotsiin ei käynyt mielessäkään.

Hän meni naimisiin tyttöystävänsä kanssa viimeisenä pelivuotenaan, 2008. Pariskunta oli jo asettunut tukevasti Ahvenanmaalle. Pariskunnan ensimmäinen lapsi oli tuloillaan ja elämä mallillaan.

Peluri päätti avioliiton yhteydessä ottaa vaimonsa sukunimen. Daniel Ahnströmistä, jota edelleen kutsutaan lempinimellä ”Ahna”, tuli Norrmén.

– Siihen ei liittynyt mitään poikkeuksellisen kummallista. Mietimme vaan, että kummalla meistä on vähän harvinaisempi sukunimi. Se oli vaimoni, joten vaihdoin nimeni.

Monelle voi tulla yllätyksenä, että Tukholman kaltaisen suurkaupungin vetovoima ei houkuttele ruotsalaispariskuntaa takaisin luokseen.

– Meillä on nyt kaksi lasta. Täällä on turvallista ja rauhallista. Kaikki on lähellä. Töiden jälkeen olen viidessä minuutissa kotona. Nuorempana oli kivaa käydä Tukholmassa ja käyn siellä toki edelleen. Nykyisin kun olen siellä, kaikki tuntuu kauhean stressaavalta. Täällä on helppo hengittää ja olla rauhassa. Minua kohdellaan täällä kuin paikallista omaa poikaa.

– Maarianhamina on pieni paikka, mutta tavallaan kokoaan isompi, koska ollaan saarella. Olen kotoisin Tukholman läheltä esikaupungista. Se on asukasmäärältään suurempi, mutta tuntuu Maarianhaminaa pienemmältä.

Uran päättymisen jälkeen Norrmén otti etäisyyttä jalkapalloon.

Työt rakennusliikkeen myyntihommissa olivat sopiva tapa etääntyä pelaajaurasta. Polte valmennukseen syttyi hiljalleen – ensin IFK:n naisten joukkueen mukana ja sen jälkeen pala palalta enemmän miesten edustusjoukkueen parissa.

Norrmén suoritti Uefa A-lisenssinsä samaan aikaan hyvän ystävänsä Peter Lundbergin kanssa. Kun ”Lundis” nousi Lyyskin seuraajaksi IFK:n päävalmentajana 2016, hän pyysi Ahnan apurikseen.

– Olemme tunteneet toisemme pitkään. Kun suoritimme valmentajakurssin yhdessä, Lundis tiesi myös enemmän ajatuksistasi valmentajana. Oli helppo suostua mukaan. Valmentaminen on kivaa hommaa – pelaaminen oli kyllä silti kivempaa!

Daniel Ahnström (edessä) oli IFK:n avainpelaajia alkutaipaleella Veikkausliigassa.

Kun Norrmén saapui IFK:hon pelaajaksi, seura nousi kaksi kertaa putkeen sarjaporrasta ylemmäs. Ensimmäinen kausi valmennustiimissä päättyi historialliseen Suomen mestaruuteen.

Kun Lundberg jatkoi IFK:sta Palloliittoon U18- ja U19-joukkueiden päävalmentajaksi, Norrmén jäi seuraan osaksi Syberyjskin tiimiä. Hän näki läheltä mikä toimi – ja mikä ei.

– Valmentajana on kiva nähdä joukkueen ja pelaajien kehitystä, kun voi laittaa omia ajatuksia liikkeelle. Apuvalmentajana tietysti voi vain tehdä ehdotuksia. Apurina pitää olla lojaali, ei tehdä päätöksiä. Nyt saan lyödä oman leimani pelaamiseemme.

Syberyjskin viimeiseksi jääneellä kaudella IFK pelasi pahimmillaan yli 800 minuuttia tekemättä maaliakaan. Pelaajilla oli suuria vaikeuksia sisäistää luotsin haluama pelitapa.

– Kauden aikana tuli selväksi, että pelaajat eivät ole omimmillaan siinä pelitavassa, jota aiemmin kaudella yritimme. Otimme liikaa riskejä ja teimme asioita, joihin pelaajat eivät olleet tottuneet. Tärkeintä minulle oli saada ryhmä taas yhtenäiseksi. Olemme onnistuneet siinä aika hyvin, Norrmén kertoo.

IFK:n mestaruusriemua syksyllä 2016.

Oma leima on tullut perusasioiden kautta: puolustus, yhtenäisyys, vastaiskupeli. IFK onkin ottanut valmentajavaihdon jälkeen seitsemässä pelissä neljä voittoa.

Tärkeintä uudelle valmentajalle on kuitenkin ollut auttaa joukkue löytämään jälleen sen paikallinen ilme.

– Maarianhamina on todella pieni ja eristyksissä. Se on joskus haastavaa ulkomaalaisille. Joukkue viettää täällä yhdessä enemmän aikaa kuin missään muualla. Ryhmän yhtenäisyys tulee aika luonnostaan, jos se on tullakseen. Sitä voimavaraa on pakko hyödyntää – olisi typerää toimia toisin. Ja minusta tuntuu, että ehkä viime aikoina tätä asiaa ei aina täysin sisäistetty. Se näkyi.

Nyt ainakin ulospäin näyttää ja tuntuu siltä, että IFK on löytänyt jälleen itsensä, ja Norrmén nauttii uudesta tehtävästään.

Joukkue on noussut takaisin karsijan paikalta Veikkausliigassa kuiville. Jos IFK onnistuu lyömään AC Oulun ensi viikonloppuna, on sarjasopimuksen uusiminen 17:nnen kerran peräjälkeen todella lähellä.

On luonnollista, että Norrmén on suosikki päävalmentajan tehtävään jatkossakin, jos sarjapaikka säilyy. Tämä sopisi tulokasvalmentajalle enemmän kuin hyvin.

Yksi haaste hänellä on joka tapauksessa edessä.

Uefa Pro -tutkinto on suoritettava, jotta hän saa olla yksin täysiaikainen päävalmentaja. Jos Norrmén jatkaa pääkäskijänä ensi kaudella, on IFK:n turvauduttava ainakin ensi alkuun samanlaiseen järjestelyyn kuin mestaruuskaudella 2016.

Tuolloin Lundbergin kanssa tehtävät jakoi konkariluotsi Kari Virtanen. Virtanen oli nimellisesti päävalmentaja mutta käytännössä Lundbergin apuna. Kun Lundberg suoritti tutkinnon, tuli hänestä yksin joukkueen päävalmentaja.

– Heh, ehkä minun pitää myös soittaa ”Karolle”! Mutta ensin pitää hoitaa tämän kauden työ loppuun.