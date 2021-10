IFK odotti huippukautta, mutta taistelee nyt putoamista vastaan – tähtipelaajalta harvinaisen raadollinen puheenvuoro

Lukas Syberyjskin aikakausi IFK Mariehamnissa päättyi potkuihin. Joukkueen kurssi kääntyi heti valmentajanvaihdoksen jälkeen.

Lukas Syberyjskin (kesk.) valmentajataidot eivät vakuuttaneet Maarianhaminassa. Uusi valmentaja Daniel Norrmén (vas.) on maalivahti Oskari Forsmanin mielestä oikea mies hommaan.

Miksi emme tee mitään toisin? Kysymys kalvoi pukukopissa, kun IFK Mariehamn tarpoi kohti surkeaa ennätystä keskikesällä Veikkausliigassa.

Kului neljä ottelua ilman maalia. Perään viides ja kuudes. Seitsemännessä ahdistus sentään helpotti. ”Kamratderby” HIFK:ta vastaan päättyi maalittomaan tasapeliin.

Kahdeksan ottelua ja hurjat 814 minuuttia ilman maalia raastoi IFK:n pukukopissa siihen malliin, että särkymispiste oli lähellä. Kun ketsuppipurkki lopulta aukesi 3–1-voitossa KTP:tä vastaan, tuntui hetkellinen helpotus.

Tappioton putki venyi perään vielä kolmanteen otteluun. Se toi valmentaja Lukas Syberyjskille vielä kuukauden työrauhaa. Se oli aikaa, jolloin IFK:n kausi syöksyi lopullisesti ojasta allikkoon.

Pelaajat hämmästelivät, miten valmentaja piti joukkueen harjoittelun ja toimintaohjelman käytännössä muuttumattomana läpi koko maalittoman jakson ja tappioputkien. Oman pelin heikkouksiin tai vastustajien pelaamisen ominaisuuksiin ei kiinnitetty harjoituksissa juurikaan huomiota.

Kun kurssi ei enää kääntynyt, elokuun puolivälin jälkeen seurapomo Peter Mattsson kartoitti kaikessa hiljaisuudessa, olisiko kakkosvalmentaja Daniel Norrmén valmis ottamaan vetovastuun, jos seura tekisi päivittäiseen toimintaansa muutoksia.

Vastaus oli myöntävä.

Muutama päivä myöhemmin IFK:n johtokunta teki päätöksen erottaa Syberyjski.

– Minulla oli muutama avainasia, jonka halusin kysyä Norrménilta sen suhteen, mitä hän muuttaisi joukkueen pelaamisessa, jos saisi paikan. Olimme selvästi samoilla linjoilla. Se teki ratkaisun johtokunnalle helpoksi, Mattsson kertoo Ilta-Sanomille.

– Daniel on ollut seuran toiminnassa mukana kauan, tuntee tilanteen Maarianhaminassa ja on tehnyt todella hyvää työtä.

Norrmén on saanut IFK:n kurssin kääntymään. Neljä voittoa ja tasapeli viime seitsemässä pelissä ovat nostaneet seuran takaisin karsijan paikalta kuiville.

– Kauden aikana tuli selväksi, että pelaajat eivät ole omimmillaan siinä pelitavassa, jota aiemmin kaudella yritimme. Otimme liikaa riskejä ja teimme asioita, joihin pelaajat eivät olleet tottuneet. Tärkeintä minulle oli saada ryhmä taas yhtenäiseksi. Olemme onnistuneet siinä aika hyvin, Norrmén kertoo.

Vaihdos otettiin pukukopissa vastaan helpottuneena. Joukkue ei ollut noussut kapinaan päävalmentajaa vastaan, mutta turhautuminen oli melkoista sekä epäonnistumisiin että Syberyjskin haluttomuuteen puuttua pelillisiin ongelmakohtiin.

Maalivahti Oskari Forsman nostatti kulmakarvoja syyskuussa sen jälkeen, kun ”Grönvitt” kaatoi HIFK:n Helsingissä 3–0. Hän sanoi Ylen haastattelussa, että ”meillä on nyt hyvä valmentaja. Viimeksi ei ehkä ollut”.

Forsman seisoo yhä vankasti kritiikkinsä takana.

– Meillä on nyt tosi hyvä valmentaja, joka on luonut nämä raamit, joilla saavutamme hyviä tuloksia. Edellisen valmentajan kanssa näin ei ollut.

Oskari Forsman on torjunut luotettavasti IFK:n maalilla kolmen kauden ajan.

Forsman puhuu IFK:n ongelmista hyvin suorasukaisesti. Hänellä on kritiikilleen myös vankka perusta.

– Uskallan kritisoida häntä ääneen, koska hän vaati helvetin paljon ja annoimme kaikkemme mukisematta. 13 vuoden aikana ammattilaisena missään muualla ei ole vaadittu enempää. Näin sen moraalin ja yrityksen, jolla jätkät painoivat hommia. Tuloksia ei tullut, Forsman korostaa nyt.

Forsmanin mukaan harjoittelu oli puolentoista vuoden ajan erittäin kaavamaista viikosta toiseen. Joukkue ei mukauttanut peliään vastustajien mukaan juuri lainkaan. Ikuisuudelta tuntuneen maalittoman jakson aikana ei harjoituksissa keskitytty yhtään aiempaa enempää hyökkäyspelaamisen, murtautumisten tai maalinteon hiomiseen.

– Kissa nostettiin pöydälle vasta, kun oli menty kuusi peliä ilman maalia. Joukkueessa ihmeteltiin, että miksi emme tee mitään, vaikka tiedostetaan ongelma?

– Ei se ole kauhean modernia valmentamista. Jalkapallo on moderni peli, ja on mahdollista saada tarkat analyysit vastustajien pelistä oman lisäksi. Menimme fysiikka ja valmentajan pelitapa edellä, hänen prinsiippiensä mukaan viikosta toiseen.

Uusi valmentaja Norrmén saa saarella varauksetonta kiitosta. Ero edeltäjä Syberyjskiin on Forsmanin mukaan silmiinpistävä.

– Hän (Syberyjski) oli suurin syyllinen siihen, ettemme yltäneet materiaalimme tasolle. Valmentajana hän ei ollut valmis tälle tasolle. Kyse ei ole persoonasta. Hän on hyvä, suoraselkäinen tyyppi, ja hänen kanssaan pystyi keskustelemaan. Häneltä sai aina suoran vastauksen.

Norrménin suosio voi tosin johtua osin siitäkin, että 46-vuotias ruotsalainen on viettänyt saarella viimeiset 18 vuotta elämästään ja on ollut IFK:ssa niin pelaajana kuin valmentajanakin. Syberyjskiä edeltäneet Pekka Lyyski ja Peter Lundberg olivat paikallisia sankareita. Tukholmalainen Syberyjski taas oli IFK:n ensimmäinen ”ulkopuolinen” valmentaja vuosikymmeniin.

– Huomasin, että kun tänne tuotiin Ruotsista valmentaja, jolla ei ollut kauheasti näyttöjä miesten valmentamisesta, niin seuran ulkopuolella hänen työtään tarkasteltiin alusta asti tosi kriittisesti. Sen näki, Forsman muistuttaa.

IFK:n uusi päävalmentaja Daniel Norrmén.

NOUStuaan päävalmentajaksi Norrmén on yksinkertaistanut joukkueen peliä huomattavasti. Riskialtis oman pään pelaaminen on vaihtunut jalkapallon perusresepteihin: tiiviin puolustuksen ja huolellisen organisoinnin kautta vastaiskuihin.

– On ollut tärkeää panostaa siihen, että kasvamme yhteen joukkueena. Maarianhamina on erilainen paikka, ja täällä pitää pystyä hyödyntämään sitä, että joukkue on yhdessä paljon enemmän pelkästään matkustamisen vuoksi kuin muualla. Pelaajat ovat vastanneet huutoon hyvin, Norrmén kiittelee.

Muutokset ovat tepsineet, eikä hetkeäkään liian aikaisin. Sarjaportaan vaihtuminen uhkaa yhä. Uuden valmentajan apuna on aiempaa rutinoituneempi ryhmä.

Jos koronakaudella 2020 IFK:n materiaali oli kapea ja kokematon, niin täksi kaudeksi ryhmään hankittiin Ruotsissa meritoituneita nimimiehiä kuten Kennedy Igboananike, Calle Svensson ja Mohamed Abubakari sekä useita veikkausliigaveteraaneja.

Viikonloppuna on edessä kauden toistaiseksi tärkein ottelu: vieraspeli AC Oulua vastaan. Panokset ovat merkittävät. IFK on karsijan paikalla olevaa Oulua viisi pistettä edellä, kun neljä ottelua on pelaamatta.

– Iso peli tulossa, vaikka toki siinä on ”vain” kolme pistettä jaossa. Paineet ovat Oulun niskassa. Heidän on pakko voittaa. Peliin pitää suhtautua mahdollisuutena, ei pakkotilanteena.

Kiitos Norrménin – sikäli kun muita on uskominen – IFK:ssa myös osataan taas suhtautua peliin muuna kuin pakkosuoritteena.