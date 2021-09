HJK:lle historiallinen voitto – hurjassa vireessä oleva maalitykki paljasti oleellisen eron europelien ja liigan välillä

Roope Riskin unelmapeli siivitti HJK:n voittoon Armeniassa.

Roope Riski on iskenyt europeleissä jo yhdeksän maalia tänä vuonna.

Yhdeksän maalia kymmeneen peliin on millä tahansa mittarilla huima saldo hyökkääjälle. Roope Riski osoitti jälleen kerran arvonsa HJK:lle torstai-iltana Armeniassa iskemällä maalin ja alustamalla kaksi.

Turkulaiskärki alusti ensin veljensä Rikun 1–0-maalin ja Filip Valencicin 2–1-johtomaalin ennen kuin pääsi itse iskemään toisella jaksolla.

Osuma nosti Riskin saldon kesän ja syksyn europeleissä mainittuun yhdeksään osumaan, joista yksi tuli nyt Konferenssiliigan lohkovaiheessa.

Voitto on samalla palanen suomalaista jalkapallohistoriaa. HJK on aiemmin pelannut ja voittanut sekä Mestarien liigassa (1998–99) että Euroopan liigassa (2014–15). Nyt se on uuden Konferenssiliigan lohkovaiheessa ja otti nyt ensimmäisen suomalaisseuran voiton kilpailussa.

– Aivan sairaan hyvältä tuntuu. Olen todella ylpeä joukkueesta. Lähtökohdat otteluun olivat vaikeat, kun muutama tärkeä pelaaja puuttui. Pelasimme rohkeasti hienolla asenteella ja hoidettiin peli, Riski kiitteli.

Riskin eurovireen kääntöpuoli on ankea saldo kotimaan liigassa: 20 ottelua ja vain neljä osumaa. Miksi kovissa europeleissä tulee tulosta mutta lähtökohtaisesti helpommissa liigapeleissä ei? Riskillä on asiaan selvä näkemys.

– Pelin kuva oli, kuten aiemminkin europeleissä tällä kaudella, että pääsimme hyökkäämään vastaan ja pääsin tekemään juoksuja vastustajan puolustuslinjan taakse. Veikkausliigassa tulee harvoin samanlaisia tilaisuuksia, Riski analysoi.

Kotimaassa HJK saa useimmiten tottua tiiviisiin puolustusmuureihin, joiden murtaminen on erilainen tehtävä. Euroopassa Riski pääsee käyttämään nopeuttaan ja kestävyyttään eri tavalla. Hän prässää väsymättä ja jahtaa palloja niin pitkään, kunnes tilaisuus lohkeaa.

Riskin aktiivisuus johti suoraan paitsi HJK:n kolmeen ensimmäiseen osumaan niin myös Alashkertin kapteenin Artak Grigoryanin ulosajoon. Grigoryan joutui rikkomaan Riskiä sen jälkeen, kun tämä ahersi itsensä läpiajoon.

Omaan osumaansa hän sai loistosyötön toppari Miro Tenholta.

– Meillä oli pieni katsekontakti siinä Miron kanssa ja osasin varautua, että nyt tulee syöttö. Sen jälkeen menin aika flow’lla.

Riski kruunasi maalinsa nostamalla pallon ensin yli maalivahdin ja viimeistelemällä sen jälkeen.

Voitto oli helpotus koko joukkueelle ja valmentaja Toni Koskelalle, sillä alla oli murheellinen jakso Veikkausliigassa.

– Olen tosi tyytyväinen Roopen peliin varsinkin toisella jaksolla. Hän teki hienon ja tärkeän maalin. Olen tosi iloinen hänen puolestaan, koska maali oli hänelle tärkeä, Koskela kehui suojattiaan.

Koskela oli erityisen tyytyväinen siihen tapaan, jolla HJK hallitsi vieraskentällä tapahtumia toisella jaksolla. Miesylivoima antoi edun, mutta jalkapallossa sekään ei aina ole ratkaisevaa. HJK pani ottelun maltillisesti pakettiin.

Lohkon toisessa pelissä LASK pelasi 1–1-tasapelin Maccabi Tel Avivin kanssa. Molemmat nousivat neljään pisteeseen. HJK on lohkossa kolmantena kolmella pisteellä.

Klubin eurourakka jatkuu 21. lokakuuta kotiottelulla Maccabia vastaan.