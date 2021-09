HJK rysähti Veikkausliigan kärjestä KuPSin taakse – Toni Koskela lataa suoraa puhetta joukkueen vireestä

HJK on voittanut vain yhden viime viidestä liigapelistään. Toni Koskela kertoo IS:lle, miksi tilanne ei huolestuta.

49 pistettä 22 ottelusta on millä tahansa mittarilla hyvä tulos. HJK voitti viime kaudella mestaruuden kerättyään samalla pelimäärällä pisteen vähemmän – eikä sen mestaruus ollut varsinaisesti arvoitus enää syksyn mittaan.

Tällä kaudella tilanne on toinen. Simo Valakarin johtama Kuopion Palloseura on samassa pistemäärässä ja paremman maalieron turvin sarjaykkösenä.

HJK:n johto Veikkausliigassa näytti kesän ja alkusyksyn mittaan saavuttamattomalta. Tappiot Interille ja HIFK:lle sekä tasapeli Hongan kanssa kuitenkin auttoivat KuPSin tasoihin puolustavan mestarin kanssa. HJK:n valmentaja Toni Koskela ei kuitenkaan suostu panikoimaan.

Kriisivaihde ei ole päällä, vaikka kannattajakatsomossa tilanne onkin toisenlainen.

– Runkosarjaa pitää miettiä kokonaisuutena. Tämän on kolmas kuukausi, kun pelaamme kahta kilpailua samaan aikaan. Mukaan mahtuu myös rankkareilla hävitty cupin finaali (KuPSille toukokuussa) ja pelaamme Euroopassa lohkovaiheessa. 49 pistettä 22 kierroksen jälkeen. Tämän ja viime kauden ainoa ero on, että toinen joukkue liigassa on pelannut yhtä hyvin kuin me, Koskela arvioi runkosarjan antia.

Koskela ei suostu antamaan joukkueelleen runkosarjasta kehnoa arvosanaa sen vuoksi, että viime pelien tulokset ovat olleet heikkoja.

Roope Riski (oik.) ei ole osunut Veikkausliigassa toivotusti. Eurokentillä kulkee paremmin.

– Kun asiat laittaa tähän kontekstiin niin totta kai olemme turhautuneita, kun olemme johtaneet sarjaa alusta pitäen. Ei tätä kokonaisuutta silti voi missään tapauksessa laittaa miinuksen puolelle.

HJK on tuskaillut erityisesti maalipaikkojen hyödyntämisessä.

– Tulokset ovat tärkein asia, mutta valmentajan ja pelaajien pitää myös katsoa, miten olemme pelanneet. Pelillisesti meillä ei ole mitään hätää, tulokset turhauttavat. HIFK- ja Inter-peleissä loimme lukemattomia paikkoja, muttemme vain saaneet tehtyä maaleja. Meidän on pakko olla terävämpiä maalintekotilanteissa.

Roope Riski on monella tapaa ilmentänyt kuluvaa kautta. Veikkausliigassa vain neljä maalia 20 ottelussa on turkulaiselta tehotykiltä heikko suoritus. Europeleissä on syntynyt sen sijaan komeat kahdeksan maalia.

Riskin suuri työmäärä kentällä on iso syy siihen, miksi Koskela peluuttaa häntä ottelusta toiseen, vaikka liigatehoja ei tule. Pelaaja itse manasi tehottomuuttaan Inter-pelin jälkeen Ruudun haastattelussa ja otti joukkueen maalittomuuden kontolleen.

Valmentajan mukaan on ”ihan paskapuhetta” kun kliseisesti sanotaan, että tärkeintä on, että ne maalit tulevat jostain. Hyökkääjiltä pitää tulla tehoja. Liigassa niitä ei ole riittävän tasaisesti Riskiltä, profiilihankinta Santeri Hostikalta tai keltään muultakaan kauden mittaan.

Kesken kauden seuraan hankittu Taddeus Nkeng ei ole tasaisesti edes mahtunut vaihtopenkille. Ostiko HJK sokkona pelaajan, jonka perässä sattui olemaan useampi muu liigaseura?

KuPS juhli Suomen cupin voittoa HJK:n kustannuksella keväällä.

– En voi kommentoida muuta kuin että Roope on osoittanut pystyvänsä tekemään paljon maaleja, ja hänellä on kyky pelata isoja minuutteja. Nkeng on todennäköisesti pidemmän aikavälin pelaaja meille ja vaatii sisäänajoa. Tällä hetkellä meillä ei ole sellaisia pelejä.

– Olemme luoneet hyvin maalintekopaikkoja. On vain ajan kysymys, milloin Roopella alkaa mennä taas sisään. Mitään taikatemppuja siihen ei ole olemassa.

Loppusarjat alkavat ensi viikonloppuna. Sitä ennen HJK matkustaa Armeniaan kohtaamaan Alashkertin tärkeässä Konferenssiliigan pelissä. Loukkaantumistilanne ei joukkueella ole paras mahdollinen, mutta Lucas Lingmania odotetaan takaisin tällä viikolla. Jair kärsi viikonloppuna pelikieltonsa.

Viikon pelien jälkeen alkava maajoukkuetauko tuo paitsi kaivatun lepohetken niin myös vahvistuksia takaisin joukkueharjoituksiin. Daniel O’Shaughnessy, Markus Halsti ja Atomu Tanaka ovat kaikki paluun polulla, tosin kaksi viimeksi mainittua lienevät vielä suht kaukana pelikentille paluusta. Janne Saksela on pelikunnossa ja Tim Sparv myös käytettävissä, joskin päävalmentajan äänestä kaikuu hivenen turhautunut huokaus maajoukkuekapteenin tilanteesta puhuttaessa.

– Hän on käytettävissä torstaina. Oli sitä pienemmillä minuuteilla myös Interiä vastaan, mutta kokonaisuutena mennään vähän ottelu kerrallaan.

Koska KuPS nousi sarjakärkeen, niin se saa kauden päättävässä kohtaamisessa HJK:n vieraaksi kotistadionilleen.

– En usko, että se on suurin ongelma, että joutuu bussiin hyppäämään. Jos mietimme edellistä kohtaamistamme (1–1-tasapeli Töölössä) KuPSin kanssa niin saimme vain pisteen, mutta olimme pelissä aika suvereeneja. Kun pelaamme tuolla tasolla niin otamme kyllä tarvittavan määrän pisteitä, Koskela naulaa.