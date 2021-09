Kommentti: Yksi numero kertoo kaiken siitä, miksi HJK ei ole enää kärjessä – KuPSin suoritus hakee vertaistaan

KuPS on pelannut 16 ottelua ilman tappiota. Ennen kaikkea se on voittanut valtavasti, kirjoittaa Janne Oivio.

16 ottelua, 42 pistettä. Turha sitä on keskelle juttua piilottaa. Tuo on niin hurja lukema, että se ansaitsee kaiken mahdollisen huomion.

Se selittää myös, miksi reilusti yli kahden pisteen keskiarvolla koko runkosarjan pelannut HJK ei ole enää Veikkausliigan kärjessä. Kaksi tappiota ja tasapeli viimeiseen kolmeen otteluun sulatti koko kauden ajan rakennetun virhemarginaalin.

Kyseinen 42 pisteen saldo on Kuopion Palloseuran mahtisuoritus tällä kaudella. Sen jälkeen kun Haka noukki Kuopiosta voiton 29. toukokuuta, ei KuPS ole liigassa hävinnyt.

Viime kaudella HJK:lla oli yksi piste vähemmän 22 ottelusta ja se voitti mestaruuden lopulta melko vaivattomasti. KuPSin 2019 mestaruuskauden pistekeskiarvo jäi karvan alle kahden.

Kahden pisteen keskiarvo on ollut käytännössä auringonvarma tae mestaruudelle Veikkausliigassa. Vaan nyt liigassa onkin kaksi järisyttävän kovaa titaania. Sekä HJK:lla että KuPSilla pistekeskiarvo on 22 ottelun jälkeen hurja 2,23.

Vastaavaa kahden joukkueen murskatahtia ei mestaruustaistelussa olla nähty kuin kaudella 1999, kun Haka ja HJK kävivät unohtumattoman taistelun, joka huipentui Hakan juhliin Tehtaan kentällä. Kaudella 2001 Tampere United ja HJK takoivat lähes yhtä kovaa tahtia. Muutoin esimerkit ovat vähissä.

Veikkausliigan ja jalkapallon SM-sarjan historiassa on pidempiä tappiottomia putkia kuin KuPSin tämänhetkinen. HJK:n nimissä on Veikkausliigan osalta kausilta 2004-05 21 ottelun mittainen rupeama, mutta se jakautui kahdelle kaudelle ja sisälsi reilun määrän tasapelejä.

Tämän KuPSin putken tärkein lukema on kuitenkin 13. Se on 16 ottelun putken aikana otettujen voittojen määrä.

13 voittoa 16 ottelusta on todella kova suoritus missä tahansa olosuhteissa. KuPS on tehnyt tempun tavalla, joka hakee vertaistaan. Samalla, kun joukkue on runnonut voitosta toiseen hyvällä pelillä kotimaassa, se tahkosi rankan kahdeksan ottelun europelirupeaman kesän aikana. Vain yhden ottelun vähemmän, siis, kuin HJK on joutunut Euroopassa pelaamaan tällä kaudella.

HJK:n notkahdus on samanlainen kuin KuPSin alkukaudesta suorittama. Huoli helsinkiläisille on, että joukkueen akut näyttävät tyhjiltä – KuPSin pelaajien eivät. Jos HJK:ta ovat riivanneet loukkaantumiset, niin kaiken keskellä KuPS vielä menetti kapteeninsa Nana Boatengin. Molemmat joukkueet ovat omalla tavallaan siipirikkoja.

Sen vuoksi ei Savossa kannata vielä poksauttaa sihijuomaa. Viime ottelut IFK Mariehamnia, HIFK:ta ja Honkaa vastaan ovat näyttäneet ryhmän haavoittuvuuden, vaikka tulokset ovat vielä olleet hyviä. Dramaattinen voitto Espoossa oli hieno osa tarinaa kiitos lisäajan rankkarin, mutta totuuden nimissä tappio oli yhtä lähellä kuin voitto.

Veitsenterällä ei voi elää loputtomiin, kumpikaan. Ensi viikonlopun kierroksen jälkeen koittava maajoukkuetauko ei voi tulla liian nopeasti kummankaan vinkkelistä.

Runkosarjan päätöskierroksen tapahtumat – KuPSin tasapeli HIFK:ta vastaan ja HJK:n tappio Interille – antoivat KuPSille kotiedun kauden päättävään titaanien taisteluun kärkiseurojen välillä.

KuPSin huima kiri tarkoittaa sitä, että Suomen mestaruudesta kamppailee kaksi aivan poikkeuksellisen hyvää joukkuetta. Se on suurta herkkua kaikille kotimaisen urheilun ystäville.

Joukkueista se, joka kokoaa rivinsä maajoukkuetauon levon jälkeen paremmin loppurutistukseen, on myös mestari.