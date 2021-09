KuPS jäi tasapeliin mutta sai silti jättipotin – hyökkääjätähti tuohtui HJK:n romahduksesta

KuPS lähtee loppusarjaan liigan kärkipaikalta.

Syksy on ollut KuPSin aikaa juhlia.

Tasapeli kotikentällä lienee harvoin ollut yhtä suuren juhlan paikka Kuopiossa kuin sunnuntaina. 0–0-tasapeli HIFK:ta vastaan oli KuPSin ensimmäinen pistemenetys kuukauteen.

Kädet saattoivat silti nousta pukukopissa pystyyn, koska samaan aikaan HJK hävisi Interille Helsingissä 0–1.

Seuraus? Kun Veikkausliiga jakautuu ylempään ja alempaan loppusarjaan, KuPS on liigan kärkipaikalla.

Tämä merkitsee kotiottelua kauden päätöskierroksella, kun sarjaykkönen ja -kakkonen kohtaavat. Silloin voi hyvinkin olla mestaruus pelissä, ja KuPS pääsee pelaamaan kotiyleisönsä edessä.

Paikka oli käytännössä koko kauden HJK:n hallussa, mutta euromenestyjä on hyytynyt pahasti kesken kauden.

Nyt tappion tuoja oli entinen klubilainen. Petteri Forsell iski toisella jaksolla rangaistuspotkusta turkulaisten voiton. Tätä edelsi ottelu, jonka aikana HJK loi lukemattomia hyviä tekopaikkoja.

Ei uponnut. Klubin kannattajat osoittivat tyytymättömyyttään – taas kerran – ottelun jälkeen.

– Eivät he ole tyytyväisiä. En minäkään olisi, hyökkääjä Roope Riski tuhahti ottelun jälkeen Ruudun haastattelussa.

– Lupaan, että pettyneimmät jätkät ovat tuolla pukukopissa. Haluamme voittaa joka pelin.

Riski on ollut kuin HJK:n viime aikojen kauden kuva. Eurokentillä on syntynyt komeat kahdeksan maalia, Veikkausliigassa vain neljä. HJK on pelannut yli 300 minuuttia putkeen liigassa tekemättä maaliakaan.

– Pelasimme ensimmäisen jakson todella hyvin. Maaleja olisi pitänyt syntyä. Emme saaneet palloa maaliin, se on ongelma. Käsi ylös, olen siitä vastuussa, Riski sanoi turhautuneena.

KuPS ja HJK keräsivät molemmat runkosarjan 22 ottelussa reilusti yli kaksi pistettä per peli, 49 pinnaa kumpikin. Kaksikko on 10 pisteen verran karussa Interiä.

KuPSin kesän ja syksyn vire hakee vertaistaan. Tai, kuten puolustaja Taneli Hämäläinen asian ilmaisi, ”ei olla hävitty hetkeen”. Viimeisin tappio on toukokuulta. Sen jälkeen koossa on hurjat 42 pistettä 16 ottelusta.

– Olemme pelanneet hyvin joukkueena. Arvosana... suoriuduimme (runkosarjasta) aika hyvin, vähäeleinen savolainen arvioi.

Kärkijoukkueiden välinen ottelu pelataan Kuopiossa sarjan päätöskierroksella 31. lokakuuta.

Lopullinen sarjajärjestys ja sen seurauksena ohjelma eivät ole vielä selvillä. HIFK ja Haka kohtaavat vielä tulevana torstaina.

IFK varmisti tasapelillä paikkansa ylemmässä loppusarjassa ja voi nousta Hakan kaatamalla aivan SJK:n ja Interin kantaan taistelussa paikasta eurokentille.