Veikkausliigan nuori sensaatio nousi täydestä tuntemattomuudesta – Simo Valakari avoimena: ”Edes kukaan seuran sisällä ei uskonut”

Taneli Hämäläinen on esimerkillään osoittanut, mitä kehittyminen liigapelaajaksi vaatii.

Kyllä siihen joku jätkä vielä hankitaan.

Näin ajateltiin Kuopiossa ja muuallakin ympäri jalkapalloilevan Suomen viime talvena. Puhe oli uudistuneen KuPSin puolustuksesta, jossa hääräsi yksi suuri tuntematon, Taneli Hämäläinen.

Nimivahva ja menestykseen jo tottunut ryhmä oli siirtynyt Simo Valakarin alaisuuteen ja rakensi uutta rynnistystä kohti liigan huippua. Tuoreet hankinnat Diogo Tomas ja Henri Toivomäki olivat kumpikin selviä valintoja kentälle.

Sen sijaan kerta toisensa jälkeen Suomen cupissa kokoonpanoon nostettu Hämäläinen oli yllätysvalinta. Huhtikuussa 20 vuotta täyttänyt puolustaja pelasi itselleen uudella pelipaikalla, kolmen topparin linjassa vasemmalla. Ja kerta toisensa jälkeen hän ansaitsi uuden tilaisuuden näyttää.

– Edes kukaan seuran sisällä ei uskonut siihen, Taneli oli varmaankin ainoa. Hän tuli talvella harjoituksiin todella hyvässä kunnossa. Hän halusi ottaa sen paikan ja päästä pelaamaan Veikkausliigassa, Valakari sanoo.

Aiemmin urallaan Hämäläinen oli pelannut korkeimmillaan Kakkosta KuFun riveissä Kuopiossa. Kaudella 2020 Kakkosen pelejä kertyi 10. Pelkästään talven cupin otteluissa hän oli viisi kertaa kuudesta avauskokoonpanossa. Kävi selväksi, ettei mitään uutta miestä tarvitse hankkia.

– Kaikki odottivat, rehellisesti mekin ajattelimme, että me tuodaan ulkopuolelta joku sille pelipaikalle. Mutta Taneli on ollut siinä ja pelannut tasaisen hyvällä tasolla. Joku on voinut ajatella, että milloin tulee se pudotus, mutta Tane ei pelkästään selviydy siellä kentällä vaan pelaa hyvin, Valakari kehuu suojattiaan.

Pelaaja itse tuntuu olevan lähes hämillään siitä, miten nopeasti asiat ovat edenneet. Pelkkä liigaryhmään pääsy olisi ollut jo saavutus itsessään Kakkosessa vietettyjen vuosien jälkeen. Yhtäkkiä vyöllä onkin vakiopaikka avauskokoonpanossa paitsi liigassa niin myös KuPSin europeleissä.

– En kyllä odottanut näin suurta vastuuta. Toisaalta olen kyllä myös tehnyt sen eteen töitä ja ansainnut paikkani. Suomen cupin voittaminen oli hieno kokemus ja europelit ihan uskomattomia, Hämäläinen hekumoi kauttaan.

Nuoren pelaajan kehityksestä kertoo sekin, miten nopeasti hän sopeutui uudelle pelipaikalle. Aiemmin hänen tonttinsa oli ollut lähes yksinomaan oikea laitapuolustaja. Pakin pallolliset ominaisuudet auttoivat istumaan Valakarin vaalimaan pelitapaan.

– Pakko sanoa, että siinä on haasteita. Laitapuolustajana näkee pelin ihan eri tavalla kuin vasempana topparina. Kun nuorten maajoukkueessa palaan oikealle laidalle niin aluksi en näe kenttää samoin. Siihen tietysti tottuu, kun harjoittelee.

Erityisesti valmentajan silmää miellyttävät Hämäläisen pitkät ja keskipitkät avaukset, jotka auttavat KuPSia rikkomaan vastustajien linjoja tehokkaasti. Vahvuudet ovat auttaneet Hämäläistä muun muassa nousemaan kokeneen Juho Pirttijoen ohi topparien nokkimisjärjestyksessä. Valakari korostaa, että Hämäläistä ei missään tapauksessa nostettu edustusjoukkueeseen eikä ennen kaikkea pelaavaan kokoonpanoon siksi, että hän on nuori lupaus tai oma kasvatti.

Hämäläinen erottuu monen muun suomalaispelaajan joukosta nimenomaan työmoraalillaan. Valakari kehuu vuolaasti puolustajansa valmiutta laittaa itsensä likoon koko ajan.

– Lopulta on hirveän loogista, että näin tapahtui. Nuorena pelaajana tärkeää on kolme asiaa. Pitää saada näyttöpaikka, ja pitää olla vähän säkä, ettei ole hirveästi kilpailua pelipaikalla tai joku on poissa. Toinen asia on, millä pieteetillä haluaa kehittää omaa peliään. Tane katsoo klipit todella tarkasti ja haluaa yksilöllistä palautetta ottelun jälkeen, Valakari aloittaa.

Valmentaja Simo Valakarilla riittää kehuja Taneli Hämäläiselle.

– Kolmas syy on, miten hän elää urheilijan elämää. Hän on ensimmäisenä paikalla aloittamassa valmistavia juttuja, hoitaa ravinnon ja levon mahdollisimman hyvin ja on aina läsnä. Nuo asiat kun laittaa yhteen niin on loogista, että hän on nousussa.

Yksi elokuvaohjaaja Woody Allenin tunnetuimmista sanonnoista on vapaasti suomennettuna, että pelkkä läsnäolo on 80 prosenttia menestyksestä. Hämäläisen valmius ja halu tehdä asioita ovat tasolla, joka ruokkii menestymisen mahdollisuuksia.

Veikkausliigakopit ovat mustanaan pelaajia, jotka yrittävät omaa uraa esimerkkinä käyttäen opettaa nuoria samasta asiasta. Useimmiten neuvo kaikuu kuuroille korville.

Toisin kuin liian monelle lahjakkaalle pelaajalle, joka oivaltaa lähempänä kolmea- kuin kahtakymppiä urheilijan elämäntapojen merkityksen, ei Hämäläiselle tarvitse saarnata.

– Elämäntavat tekevät sen eron. Kaikki peliin. Se on ainoa tapa, jolla pääsee lyömään läpi. Monet eivät vain valitettavasti aina ymmärrä sitä. Se on osa lahjakkuutta, se antaa mahdollisuuden tehdä paremman uran, Valakari sanoo painavasti.

Pelaamisen perustason tasainen nostaminen on Hämäläiselle tärkein avain eteenpäin. Perusedellytykset ovat kunnossa. Parannettavaa toki on erityisesti puolustuspelin kovuudessa ja teknisissä yksityiskohdissa, mutta laajemmin tarkasteltuna Hämäläisessä on paljon niitä elementtejä, joita modernilta kolmen alakerran topparilta kaivataan.

Kuten nähdään paitsi alle 21-vuotiaiden maajoukkueessa, niin myös liigassa hän on taipunut hyvin takaisin laitapuolustajaksi. SJK:ta vastaan pelipaikaksi valikoitui täysin vieras vasemman laitapuolustajan tontti. Hämäläinen vastasi haasteeseen tekemällä uransa ensimmäisen liigamaalin läpijuoksun päätteeksi.

– Tein pystyjuoksun. Pallo ei tullut heti, mutta katsoin, että kukaan ei tullut SJK:sta siihen viereeni niin jäin ylös. Diogo (Tomas) laittoi pallon ja huomasin että oho, olen läpi. Ihan ok viimeistely, Hämäläinen arvioi ja höröttää perään.

Diogo Tomas (taustalla) on ollut tärkeä johtohahmo ja opastaja Hämäläisen rinnalla topparina.

Valmentaja kiinnitti jälleen huomiota suojattinsa erityiseen onnistumiseen.

– Se diagonaalijuoksu sekoitti SJK:n pakkaa siinä. Tarvitsemme enemmän tuollaisia repiviä juoksuja vastustajan sokean puolen tilaan. Aivan kuin hän olisi pelannut sillä pelipaikalla monta vuotta.

Koko ikänsä Kuopiossa asunut ja pelannut nuori mies saattaa olla paljon odotettua aiemmin seuraavan suuren askeleensa äärellä. Otteet ovat herättäneet kiinnostusta isommissa ympyröissä, eikä Hämäläinen malta olla unelmoimatta – kuten asiaan kuuluukin.

– On asia ehtinyt käydä mielessä. Totta kai tavoite on pelata ulkomailla. Se jää nähtäväksi, että missä ja milloin.